В исследовании констатировано, что в трудоспособном возрасте от 16 до 65 лет Латвию покинул каждый четвертый житель с высшим образованием. В возрастной группе от 25 до 34 лет уехал каждый третий с высшим образованием.
Хазан сообщил, что Латвию покидают в основном представители тех профессий, в которые государство вкладывает средства — инженеры, ИТ-специалисты, медики.
40% уехавших с высшим образованием назвали экономические причины для своего отъезда, а другие упомянули недовольство процессами, происходящими в Латвии, отсутствие перспектив.
так отраслей требующего специалистов все меньше.вот жд техникум закрыли давно.железнодорожники новые не нужны.так и с ментами то академию хотят открыть то закрыть.« ответить
А у нас все население с высшим образованием. Прямо силиконовая долина. А почему все нищие.« ответить