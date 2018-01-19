Латвию покинули 100 тысяч человек с высшим образованием(2)

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Михаил Хазан. Фото LETA
Герман Бергер
21:10 18.01.2018
Наша Латвия / Социум

С 2000 по 2016 год из Латвии уехало 100 тыс. человек с высшим образованием, заявил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT профессор Латвийского университета Михаил Хазан.

В исследовании констатировано, что в трудоспособном возрасте от 16 до 65 лет Латвию покинул каждый четвертый житель с высшим образованием. В возрастной группе от 25 до 34 лет уехал каждый третий с высшим образованием.

 

Хазан сообщил, что Латвию покидают в основном представители тех профессий, в которые государство вкладывает средства — инженеры, ИТ-специалисты, медики.

 

40% уехавших с высшим образованием назвали экономические причины для своего отъезда, а другие упомянули недовольство процессами, происходящими в Латвии, отсутствие перспектив.

rus.delfi / Фото
Комментарии (2)
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клан сопрано 21:29 18:01:2018

так отраслей требующего специалистов все меньше.вот жд техникум закрыли давно.железнодорожники новые не нужны.так и с ментами то академию хотят открыть то закрыть.

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оникс 23:21 18:01:2018

А у нас все население с высшим образованием. Прямо силиконовая долина. А почему все нищие.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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