Латвию призвали «вбухать» больше денег в оборону: а, то, «маловато будет»(9)

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LETA
Герман Бергер
22:12 15.02.2018
Политика / Политики

Выделять на оборону 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) — необходимый минимум, поэтому в будущем нельзя исключать дискуссии о дальнейшем увеличении финансирования, считает министр обороны Раймонд Бергманис.

Это не означает, что Минобороны сразу же потребует дополнительные средства, сказал Бергманис.

 

Сейчас все очень быстро развивается, происходит много событий, поэтому невозможно «подсчитать сразу все, что потребуется для полноценного развития оборонной отрасли», отметил он. Для примера Бергманис назвал вопрос о человеческих ресурсах, который очень важен сейчас и будет важен в будущем.

 

В некоторых странах например, в Эстонии, Литве и Польше увеличение оборонного бюджета уже очень активно обсуждается.

 

На совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе на этой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркнул необходимость выделять на оборону не менее 2% от ВВП.

 

Предполагается, что к 2024 году 2% от ВВП на финансирование оборонной отрасли будут выделять по меньшей мере 15 стран НАТО.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 22:18 15:02:2018

Bergmanim taisnība, valsts aizsardzība ir jāstiprina, ar Krieviju kaimiņos citādi nevar!

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Саня 22:25 15:02:2018

как трам сказал, не нравится такой сосед, можешь переехать в африку, а ещён сказал NO MONEY NO NATA.щас он с вас бабло и выкачивает под видом российской угрозы, покупайте дальше ржавый хлам

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ыыы 22:44 15:02:2018

Mauc uz turieni, kur Krievija nav kaimiņos

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Latviešu patriots 23:21 15:02:2018

Okupantu bastard ubag, labāk lai Krievija aizvācas!

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Hutora patriots 22:23 15:02:2018

Esmu gatavs atdot valstij pedejo vistu, ar visaam salmonellam. Tikai ne Krievijas okupantiem!
Bergmani. esi modrs!

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Anna 22:43 15:02:2018

A ot kogo zasčiščatsja budut ??
Kto napadajet ??/

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ИвАн 22:56 15:02:2018

защищать наших элитных правящих, больше не кого

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Петя 23:37 15:02:2018

Народ, надо идти в компании, производящие оружие. У них сейчас прибыли вырастут в разы. А вот у остальных деньги отберут, чтоб заплатить за оружие.

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Борис 05:46 16:02:2018

При наличии под боком совдепских последышей глупо жалеть денег на оборону. Обратно в концлагерь кому-то хочется? Топайте, вокзал рядом.

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Мнение
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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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