Это не означает, что Минобороны сразу же потребует дополнительные средства, сказал Бергманис.
Сейчас все очень быстро развивается, происходит много событий, поэтому невозможно «подсчитать сразу все, что потребуется для полноценного развития оборонной отрасли», отметил он. Для примера Бергманис назвал вопрос о человеческих ресурсах, который очень важен сейчас и будет важен в будущем.
В некоторых странах например, в Эстонии, Литве и Польше увеличение оборонного бюджета уже очень активно обсуждается.
На совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе на этой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркнул необходимость выделять на оборону не менее 2% от ВВП.
Предполагается, что к 2024 году 2% от ВВП на финансирование оборонной отрасли будут выделять по меньшей мере 15 стран НАТО.
Bergmanim taisnība, valsts aizsardzība ir jāstiprina, ar Krieviju kaimiņos citādi nevar!« ответить
как трам сказал, не нравится такой сосед, можешь переехать в африку, а ещён сказал NO MONEY NO NATA.щас он с вас бабло и выкачивает под видом российской угрозы, покупайте дальше ржавый хлам« ответить
Mauc uz turieni, kur Krievija nav kaimiņos« ответить
Okupantu bastard ubag, labāk lai Krievija aizvācas!« ответить
Esmu gatavs atdot valstij pedejo vistu, ar visaam salmonellam. Tikai ne Krievijas okupantiem!« ответить
Bergmani. esi modrs!
A ot kogo zasčiščatsja budut ??« ответить
Kto napadajet ??/
защищать наших элитных правящих, больше не кого« ответить
Народ, надо идти в компании, производящие оружие. У них сейчас прибыли вырастут в разы. А вот у остальных деньги отберут, чтоб заплатить за оружие.« ответить
При наличии под боком совдепских последышей глупо жалеть денег на оборону. Обратно в концлагерь кому-то хочется? Топайте, вокзал рядом.« ответить