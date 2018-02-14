Латвию хотят лишить денег ЕС(2)

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LETA
Герман Бергер
18:13 13.02.2018
Экономика / Финансы

Разногласия между Литвой, Латвией и Эстонией по осуществлению проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica могут привести к тому, что он не получит дальнейшего финансирования ЕС.

Об этом заявила журналистам еврокомиссар по транспорту Виолета Булц.

 

«Подтверждения ожидает финансирование в размере €120 млн. Подтверждения не будет, если вам не удастся договориться, как администрировать эти средства», — предупредила она. «Если надо, запритесь и не выходите, пока не достигнете договоренности», — приводит слова Булц ИТАР-ТАСС.

 

Еврокомиссар не взяла на себя роль третейского судьи. «Не говорю, кто прав, кто виноват, но прошу: общайтесь, дискутируйте, не упустите возможность и договоритесь», — призвала Булц.

 

Странами Балтии для реализации проекта Rail Baltica учреждено совместное предприятие RB Rail. В начале февраля Литва и Эстония выразили недоверие председателю правления СП Байбе Рубесе.

 

Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. Общие затраты составят €5,8 млрд. Около 85% средств планируется получить через Еврокомиссию.

ИТАР-ТАСС / Фото
Комментарии (2)
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Саня 18:22 13:02:2018

Хуторянам ничего, кроме покупки домов и автомобилей, не приходит в голову, что можно сделать с этими деньгами.

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Latviešu patriots 19:09 13:02:2018

Почему не приходит?
А шалав своих на курорты отпралять чуть ли не каждый месяц?
А дипломы своим отпрыскам по заграничным университетам покупать?
А новые вставные протезы на имплантантах делать, вместо вываливающихся вставных челюстей, ведь "Корега" не всегда помогает.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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