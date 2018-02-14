Об этом заявила журналистам еврокомиссар по транспорту Виолета Булц.
«Подтверждения ожидает финансирование в размере €120 млн. Подтверждения не будет, если вам не удастся договориться, как администрировать эти средства», — предупредила она. «Если надо, запритесь и не выходите, пока не достигнете договоренности», — приводит слова Булц ИТАР-ТАСС.
Еврокомиссар не взяла на себя роль третейского судьи. «Не говорю, кто прав, кто виноват, но прошу: общайтесь, дискутируйте, не упустите возможность и договоритесь», — призвала Булц.
Странами Балтии для реализации проекта Rail Baltica учреждено совместное предприятие RB Rail. В начале февраля Литва и Эстония выразили недоверие председателю правления СП Байбе Рубесе.
Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. Общие затраты составят €5,8 млрд. Около 85% средств планируется получить через Еврокомиссию.
Хуторянам ничего, кроме покупки домов и автомобилей, не приходит в голову, что можно сделать с этими деньгами.« ответить
Почему не приходит?« ответить
А шалав своих на курорты отпралять чуть ли не каждый месяц?
А дипломы своим отпрыскам по заграничным университетам покупать?
А новые вставные протезы на имплантантах делать, вместо вываливающихся вставных челюстей, ведь "Корега" не всегда помогает.