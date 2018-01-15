Латвию загружают военными(13)

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Анатолий Тарасов
09:14 15.01.2018
Наша Латвия / Социум

В течение ближайших пяти лет в поселке Лузнава Резекненского края Национальные вооруженные силы Латвии планируют обустроить военную базу, которая станет первой в граничащем с РФ регионе — Латгалии.

Военный эксперт Виктор Литовкин не считает, что строительство военной базы поможет удержать молодое местное население.

 

«Латвия растеряла свою промышленность, безработица очень большая в стране, вместо того, чтоб строить, конечно, предприятия, загружать предприятия современными технологиями, станками, выпускать конкурентоспособную продукцию, Латвия занимается милитаризацией своего общества и пытается на основе русофобии строить свою политику», — заявил он.

 

По данным «Латвийского радио 4», первое постоянное подразделение НВС в Латгалии будет располагаться в пустующих зданиях бывшей Лузновской профессиональной школы.

 

Сейчас половину территории поселка занимает комплекс зданий, где еще три года назад располагалась профессиональная школа. «Это несколько пятиэтажек, гаражи, мастерские, спортивный комплекс… В последние годы инфраструктура, на благоустройство которой потрачено более миллиона евро, не использовалась», — сообщает агентство РИА Новости.

 

На 20 гектарах хотят разместить от 200 до 300 военнослужащих, уточняет радио. Планируется выделить и квартиры для их семей. Пока не ясно, придётся ли местным жителям переезжать или удастся найти другое решение проблемы.

 

Исполняющий обязанности руководителя Лузнавской волостной управы Эдгарс Блинов заявил журналистам, что поселок от военной базы только выиграет, поскольку сюда прибудут новые жители.

 

«Поселок оживет. Будут люди, будут новые рабочие места, будет приведена в порядок инфраструктура — будет и общественный порядок, который здесь, очевидно, необходим, потому что периодически появляются признаки вандализма», — цитирует Блинова «Латвийского радио 4».

 

Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Марис Симсонс заявил, что на базе будет дислоцировано первое в Латгалии постоянное военное формирование. Это усилит безопасность региона, приводит слова военнослужащего радио.

 

Также на территории базы будут размещены спортивный комплекс, служебная гостиница гарнизона, квартиры, столовая и учебные помещения, подытоживает «Латвийское радио 4».

Sputnik / Фото
Комментарии (13)
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CCCP 09:21 15:01:2018

Дайте координаты для Булавы.

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последняя новость 10:15 15:01:2018

Латвийский депутат Латковскис призывает ради обороны довести народ до нищеты.

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Это усилит безопасность региона, 09:22 15:01:2018

А что, в регионе стало опасно?)))

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Ты суслика видишь? 09:23 15:01:2018

Сброд извращенцев в камуфляже, считающий себя хозяевами покорённой колонии - ничего хорошего никому не принесут, зря надеются!

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страну выменяли на металлолом 09:26 15:01:2018

Ну вот она опукация страны без единого выстрела. Поздравляем вас, кунги!

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Latviešu patriots 09:26 15:01:2018

Malači. Apsveicu Zemessargus ar jaunu bāzi. Tā turpināt. 100% atbalstu.

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san 09:46 15:01:2018

latvijas patriots, tu esi mulkis.

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Latviešu patriots 09:55 15:01:2018

San. Utainais, iemācies vispirms rakstīt, un tad dirs.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)