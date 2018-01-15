В течение ближайших пяти лет в поселке Лузнава Резекненского края Национальные вооруженные силы Латвии планируют обустроить военную базу, которая станет первой в граничащем с РФ регионе — Латгалии.

Военный эксперт Виктор Литовкин не считает, что строительство военной базы поможет удержать молодое местное население.

«Латвия растеряла свою промышленность, безработица очень большая в стране, вместо того, чтоб строить, конечно, предприятия, загружать предприятия современными технологиями, станками, выпускать конкурентоспособную продукцию, Латвия занимается милитаризацией своего общества и пытается на основе русофобии строить свою политику», — заявил он.

По данным «Латвийского радио 4», первое постоянное подразделение НВС в Латгалии будет располагаться в пустующих зданиях бывшей Лузновской профессиональной школы.

Сейчас половину территории поселка занимает комплекс зданий, где еще три года назад располагалась профессиональная школа. «Это несколько пятиэтажек, гаражи, мастерские, спортивный комплекс… В последние годы инфраструктура, на благоустройство которой потрачено более миллиона евро, не использовалась», — сообщает агентство РИА Новости.

На 20 гектарах хотят разместить от 200 до 300 военнослужащих, уточняет радио. Планируется выделить и квартиры для их семей. Пока не ясно, придётся ли местным жителям переезжать или удастся найти другое решение проблемы.

Исполняющий обязанности руководителя Лузнавской волостной управы Эдгарс Блинов заявил журналистам, что поселок от военной базы только выиграет, поскольку сюда прибудут новые жители.

«Поселок оживет. Будут люди, будут новые рабочие места, будет приведена в порядок инфраструктура — будет и общественный порядок, который здесь, очевидно, необходим, потому что периодически появляются признаки вандализма», — цитирует Блинова «Латвийского радио 4».

Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Марис Симсонс заявил, что на базе будет дислоцировано первое в Латгалии постоянное военное формирование. Это усилит безопасность региона, приводит слова военнослужащего радио.

Также на территории базы будут размещены спортивный комплекс, служебная гостиница гарнизона, квартиры, столовая и учебные помещения, подытоживает «Латвийское радио 4».