Латвию ждут санкции ЕС?

Татьяна Жданок, депутат Европарламента и лидер Русского союза Латвии (РСЛ), приняла решение сдать свой мандат и сосредоточиться на грядущей избирательной кампании в латвийский Сейм. Помогут ли такие действия РСЛ получить представительство в парламенте и что необходимо делать для сохранения русского образования, Жданок рассказала в RuBaltic.Ru.

— Нынешний год является определяющим для дальнейшей судьбы русских Латвии. На грядущих парламентских выборах будет решаться, выживет или не выживет русская община. Правительство Латвии всерьез задумало ликвидировать школьное образование на русском языке, и ни одна из представленных в Сейме партий, в том числе и избранное русскими голосами «Согласие», активно этому не сопротивляется. Единственная политическая сила, способная на противодействие этим попыткам, — это Русский союз Латвии.

В связи с этим правление РСЛ приняло решение об участии в выборах в Сейм и поручило мне руководство предвыборной кампанией. Да, конечно, я могла бы заниматься этим делом и в качестве депутата Европарламента: никаких законодательных ограничений здесь нет. Однако я всё же приняла решение сдать мандат, так как эффективно руководить предвыборной кампанией в Латвии, находясь в Брюсселе, невозможно. Начиная с марта я буду практически всё время находиться в Риге и смогу держать руку на пульсе событий.

Ограничения, не дающие права стать кандидатами в депутаты Сейма тем латвийским политикам, кто после 13 января 1991 года оставался в Коммунистической партии, противоречат Конституции, и в своем иске требую их отмены. Данные ограничения не могут быть бессрочными. Рассматривавшая мое дело в 2006 году Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) прямо заявила в своем решении, что эти запреты латвийский парламент обязан регулярно изучать с целью их отмены в недалеком будущем.

Однако наш Сейм не пересмотрел эти ограничительные нормы, тем самым нарушив решение ЕСПЧ. Если фракция нашей партии, находясь в парламенте до 2010 года, периодически выходила с подобными законодательными инициативами, то впоследствии такие предложения вообще ни разу не выдвигались. Это не было сделано и в декабре 2017 года, в последний срок подачи поправок к Закону о выборах в Сейм. Хотя в рядах депутатов Сейма находятся двое сыновей Альфреда Рубикса, которому также запрещено баллотироваться в парламент.

Необходимость введения политических ограничений для кандидатов в депутаты Латвия объясняла в свое время тем, что она была неустоявшейся демократией и ее намерения войти в такие структуры, как ЕС и НАТО, могли находиться под угрозой.

Следует заметить, что запреты, относящиеся к событиям 1991 года, появились в законе лишь в 1995‑м, после успешных для движения «Равноправие» выборов в парламент и местные самоуправления 1993–1994 годов. И это притом, что лидеры «Равноправия» Сергей Диманис и я, а также Евгений Дробот, Константин Матвеев и многие другие члены оппозиционной одноименной фракции Верховного Совета Латвии, действовавшего с 1990‑го по 1993 год, не могли в них участвовать, так как оказались в статусе неграждан.

Сейчас аргумент о ЕС и НАТО никак не может быть применен, поскольку Латвия уже давно член этих организаций. А деятельность в период с января по август 1991 года в Коммунистической партии и оппозиционных общественных организациях, которые были вполне легальны, никак не может служить обоснованием запрета политику баллотироваться в парламент в октябре 2018 года.

Я абсолютно уверена, что наша партия будет представлена в Сейме. Речь идет о защите в высшем органе законодательной власти интересов русскоязычной общины Латвии. Ведь Латвия де-факто двухобщинное государство. При этом в отношении русской культурно-языковой общины осуществляется откровенная политика насильственной ассимиляции.

Эффективно представлять в Европейском парламенте интересы русскоязычных жителей Латвии можно в том случае, когда они сами на месте активно протестуют против попрания их основных прав. Только тогда международные инстанции начнут обращать внимание на происходящие здесь нарушения.

Партия «Русский союз Латвии» готова сделать всё от нее зависящее для того, чтобы, как и в 2002–2004 годах, когда у нас получилось остановить наступление на русское образование, отстоять его и в этот раз. Представители нашей партии являются ядром многих русских общественных организаций.

Именно члены и сторонники партии инициировали создание нового Штаба защиты русских школ, который постоянно пополняется людьми, беспокоящимися за будущее своих детей. Я считаю, что сейчас нашей задачей является налаживание работы всех общественных организаций, разделяющих наши ценности, как единого организма.

Латвия может последовать по пути Венгрии и Польши, в отношении которых со стороны ЕС уже прозвучала жесткая критика за политику, противоречащую базовым европейским принципам. Вслед за такой критикой возможно применение санкций, предусмотренных Европейской конституцией.

Не надо забывать, что еще в 2004 году Европарламент принял резолюцию по докладу Еврокомиссии о всестороннем мониторинге десяти новых стран на предмет их готовности к вступлению в ЕС. В этом документе в отношении Латвии было высказано много критических замечаний и рекомендаций, связанных с соблюдением прав национальных меньшинств. И не надо думать, что мировое сообщество никогда не увидит того, что наши правящие политики фактически отказались от соблюдения обязательств, которые Латвия взяла на себя, став членом ЕС.