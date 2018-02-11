Известная российская журналистка и писательница Юлия Латынина разоблачила в эфире программы «Код доступа» американский обман с расследованием российского вмешательства в выборы США. Оказалось, что в Вашингтоне «загорелся свинарник».

Латынина рассказала, что люди часто становятся заложниками так называемых «фейковых новостей», когда в заголовке содержится одно, а в теле новости – совсем другое. Журналистка считает грандиозным Fake news историю с президентом Америки Дональдом Трампом и российским вмешательством в выборы США.

Журналистика пояснила, что общественности стало известно, что Кремль якобы взломал сервера Демократической партии США. Однако в этой истории есть примечательный момент – фракция в течении восьми месяцев не переживала по этому поводу. Латынина считает, что это следствие Уотергейтского скандала, опыт которого показал, что взлом политика приносит победу тому, кому взломали. Сначала пошли разговоры о победе Хиллари Клинтон, однако ситуация развернулась на 180 градусов и в итоге выборы выиграл Дональд Трамп. И фактически сразу начались обвинения, что он смог стать президентом лишь из-за договоренностей с русскими.

Юлия Латынина обратила внимание на тот факт, что в основу расследования против Трампа было положено досье «золотого дождя» под авторством Кристофера Стила и опубликованное BuzzFeed. Досье изначально вызывало изумление. Документы содержали странную информацию о том, что Трамп якобы пытался осквернить супружескую постель экс-лидера США Барака Обамы с помощью профурсеток. Автор материалов якобы узнал об этом от ФСБ и горничной в отеле. Помимо этой информации в деле было указано, что взлом серверов проводился на территории Америки при финансировании российского посольства. Однако Латынина считает это ерундой, так как факты не выдерживают проверки. Кроме того, такие сведения явно указывают на то, что автор досье совсем не знал, как работают группировки Cozy Bear и Fancy Bear.

Самое интересное, что фейковое расследование недавно получило продолжение. Однако оно не сулит ничего хорошего для Вашингтона, так как специалисты разоблачили ложь США. Оказалось, что досье на Трампа было заказано штабом Хиллари Клинтон, а исполнителями стали пиарщики из фирмы «Fusion GPS». Представители этой компании подкупали журналистов, а позднее агент ФБР Питер Страк инициировал расследование против Трампа и сыграл ключевую роль в прекращении расследования против Клинтон. Более того, досье стало основанием для прослушки советников Трампа, в частности Картера Пейджа.

Вся эта история была раскрыта и описана комитетом Конгресса по разведке с последующим описанием в меморандуме. Документ подлежал публикации. Сам факт обнародования меморандума сильно напугал замешанных в скандале политиков – они отлично поняли, что нельзя допускать распространения информации о подложности документов, которые послужили причиной слежки за президентом США. Более того, могло вскрыться, что сторонники Клинтон принесли сторонникам же представителя Демпартии документы Картера Стила, который раньше был источником ФБР, то есть заинтересованным лицом в расследовании. Об этом нигде в документах не говорится.

Но апогеем глупости ситуации стало вскрытие информации о том, что сотрудник Департамента юстиции США Бюрс Ор, который принес документы Стила в ФБР, был тоже сторонником Клинтон, а его жена и вовсе работала на «Fusion GPS». При этом чиновник предупредил следователей о предубеждении автора «досье», но эту информацию предпочли не брать во внимание, равно как и ангажированность Бюрс Ор.

В завершение передачи Латынина описала ситуацию с разоблачением расследования в США старым анекдотом о курящих хрюшках.

«У вас свиньи курят?» — «Нет». – «Ну, значит, у вас свинарник горит», — иронично отметила журналистка.

Латынина подчеркнула, что ситуация с Дональдом Трампом, Хиллари Клинтон и Россией как раз напоминает это анекдот – демократы долго пытались объяснить, что борются против курения свиней, но на самом деле в Вашингтоне полыхал свинарник.