Латыши и русские сошлись в нелюбви к Шадурскису(5)

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газета Сегодня
15:00 16.01.2018
газета Сегодня / Рейтинг

В остальном их оценка политиков сильно отличается, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

На минувшей неделе социологическая компания SKDS по заказу газеты «Неаткарига» провела исследование с целью выяснить, кого из латвийских политиков любят и не любят латвийцы по состоянию на конец 2017 года. 

 

По традиции симпатии латышей и русскоязычных латвийцев довольно сильно отличаются. Так, например, наиболее высоко латыши оценивают министра обороны Раймонда Бергманиса. На втором месте топа президент Раймондс Вейонис, а замыкает тройку омбудсмен Юрис Янсонс. 

 

Следующие три строчки в рейтинге самых популярных госдеятелей среди латышских избирателей занимают соответственно министр финансов Дана Рейзниеце–Озола, министр культуры Даце Мелбарде и спикер сейма Инара Мурниеце. 

 

Самое любопытное, что из этой шестерки лишь президент попал в топ наиболее популярных политиков у русскоязычного населения. Нелатыши наиболее позитивно оценивают мэра Риги Нила Ушакова, на втором месте — мэр Вентспилса Айварс Лембергс, а третью строчку топа занимает евродепутат Андрей Мамыкин. 

Президент страны Раймондс Вейонис на четвертом месте. Также в шестерку позитивно воспринимаемых русскоязычными политиков попали Андрис Америкс и Янис Урбанович. 

 

Интересно, что и лидеры по непопулярности у латышей и русскоязычных избирателей тоже разные. Так, в топе непопулярности у латышского электората Ингуна Судраба, Андрей Мамыкин, мэр Юрмалы Гатис Трукснис… У русскоязычных, мягко говоря, не в почете Артусс Кайминьш, Юта Стрике, Дзинтарс Расначс… 

 

Но все–таки и в этом негативном топе есть один общий и у латышей, и у русскоязычных недруг — Карлис Шадурскис. Министра образования крайне негативно оценивают 23,8 процента латышей и 49,4 процента русскоязычных! 

Примечательно, что и в отдельном рейтинге узнаваемости и популярности министров Шадурскис хотя и очень узнаваем в стране, тем не менее занимает одно из последних мест по популярности. 

 

В общем, как видите, избиратели не очень оценили те многочисленные реформы, которые затеял в сфере образования профессор математики Шадурскис. Напомним, что сейчас идет аж четыре реформы в образовании: это реформа зарплат, реформа по оптимизации школьной сети, языковая реформа в школах нацменьшинств и реформа содержания образования.

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 15:06 16:01:2018

Visas šīs aptaujas ir politisks apmāns, kas neatspoguļo reālo situāciju.

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no ES 15:27 16:01:2018

"Они сошлись... Вода и камень, стихи и проза. лёд и пламень..."? Никаких опросов не было, все вышеуказанные - ниже плинтуса. LV patriotam - taisniiba !!!

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ваня 15:40 16:01:2018

Молодец Шадурскис..уважаю..правильно с русским языком разобрался..

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ыыы 16:02 16:01:2018

Latviešu patriots и ваня слились в экстазе...

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555 21:05 16:01:2018

Козёл и латентный гомосек! Я своего внука отправлю учится в Суворовское училище!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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