В остальном их оценка политиков сильно отличается, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

На минувшей неделе социологическая компания SKDS по заказу газеты «Неаткарига» провела исследование с целью выяснить, кого из латвийских политиков любят и не любят латвийцы по состоянию на конец 2017 года.

По традиции симпатии латышей и русскоязычных латвийцев довольно сильно отличаются. Так, например, наиболее высоко латыши оценивают министра обороны Раймонда Бергманиса. На втором месте топа президент Раймондс Вейонис, а замыкает тройку омбудсмен Юрис Янсонс.

Следующие три строчки в рейтинге самых популярных госдеятелей среди латышских избирателей занимают соответственно министр финансов Дана Рейзниеце–Озола, министр культуры Даце Мелбарде и спикер сейма Инара Мурниеце.

Самое любопытное, что из этой шестерки лишь президент попал в топ наиболее популярных политиков у русскоязычного населения. Нелатыши наиболее позитивно оценивают мэра Риги Нила Ушакова, на втором месте — мэр Вентспилса Айварс Лембергс, а третью строчку топа занимает евродепутат Андрей Мамыкин.

Президент страны Раймондс Вейонис на четвертом месте. Также в шестерку позитивно воспринимаемых русскоязычными политиков попали Андрис Америкс и Янис Урбанович.

Интересно, что и лидеры по непопулярности у латышей и русскоязычных избирателей тоже разные. Так, в топе непопулярности у латышского электората Ингуна Судраба, Андрей Мамыкин, мэр Юрмалы Гатис Трукснис… У русскоязычных, мягко говоря, не в почете Артусс Кайминьш, Юта Стрике, Дзинтарс Расначс…

Но все–таки и в этом негативном топе есть один общий и у латышей, и у русскоязычных недруг — Карлис Шадурскис. Министра образования крайне негативно оценивают 23,8 процента латышей и 49,4 процента русскоязычных!

Примечательно, что и в отдельном рейтинге узнаваемости и популярности министров Шадурскис хотя и очень узнаваем в стране, тем не менее занимает одно из последних мест по популярности.

В общем, как видите, избиратели не очень оценили те многочисленные реформы, которые затеял в сфере образования профессор математики Шадурскис. Напомним, что сейчас идет аж четыре реформы в образовании: это реформа зарплат, реформа по оптимизации школьной сети, языковая реформа в школах нацменьшинств и реформа содержания образования.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.