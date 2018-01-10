А еще Ирбинс с единомышленниками усердно развивают в Латвии сеть познавательных центров ZINOO, в которых детям прививают интерес к науке и технике. Будучи большим фанатом космотематики, я вышел на связь с Паулсом и расспросил его о создаваемой им ракете, о перспективах освоения Вселенной и о том, когда латыши станут народом космических путешественников.
Дотянуться до небес
— Что именно изначально зародило у вас интерес к освоению космоса?
— Это у меня по семейной линии. Мой прапрадедушка во времена Российской империи участвовал в строительстве первых авиационных заводов, причем позже интерес к «высоким сферам» по наследству передался моему отцу. Он даже собирался поступать в авиационное училище, но его не взяли из–за неподходящего роста.
Сам же в детстве перечитал всю вышедшую на латышском языке фантастическую литературу о полетах в космос — плюс Жюля Верна: «С Земли на Луну», «Вокруг Луны». Мое детство пришлось на 70–80–е — а, как известно, в ту пору в Советском Союзе космическая индустрия находилась на подъеме. О космосе много писали, постоянно показывали репортажи о космонавтах и их подвигах. Все это меня живо интересовало.
Родился в Риге, рос в Валмиере, где окончил среднюю школу, потом вернулся в столицу, где поступил учиться на экономиста. Мне было понятно, что в Латвии мечту о космонавтике реализовать не получится, и я долгие годы работал в сфере продаж и производства. Но своей детской мечты не терял — даже пытался в конце 90–х проводить туристические поездки в подмосковный Центр управления полетами: для желающих побывать в искусственно созданной невесомости.
Позже мне выпал шанс представить Латвию в программе Mars One, авторы которой предполагают осуществить экспедицию на Красную планету и ее последующую колонизацию. Хотя в итоге не прошел отбор и не попал в числе тех ста счастливцев, которым предстоит первыми высадиться на Марсе, и это натолкнуло меня на мысль взять дело, что называется, в собственные руки.
— Вы уже давно создаете с товарищами опытные модели ракет. Большой ли путь пришлось пройти в этом направлении?
— Шесть лет назад мы запустили свой первый космический зонд, а после зондов решили перейти к ракетам. Пару лет назад мы с друзьями провели в Цесисе небольшой фестиваль на космическую тематику, а потом с карандашом в руках подсчитали, что сумеем создать аппарат, способный выйти за пределы стратосферы.
Интересная задача захватила с головой — и работа закипела! Часто нам приходилось, что называется, изобретать велосипед заново — в сфере надежной микроэлектроники, которую мы сами разработали, в области средств связи, а также ультралегких и суперпрочных материалов. Ведь в условиях космического старта ракета достигает такого ускорения, что вес ее повышается многократно… Прошлой весной мы запустили в Цесисе ракету, поднявшуюся на два километра. В высоту сделанный нами летательный аппарат достигал почти метра, диаметр — всего три сантиметра.
Мы старались максимально облегчить свое творение, борьба шла за каждый грамм: ведь чем легче ракета, тем меньше топлива ей требуется. Твердое топливо (точно такое же, что используется в ускорителях американских шаттлов) позволило ракете разогнаться почти до скорости звука. После этого была поставлена новая цель: чтобы латвийская ракета преодолела стокилометровую отметку высоты — а это уже выход в космос.
Пока что всего девятнадцать государств смогли построить летательные аппараты, которые могут достичь такой высоты.
Кстати, в случае нашего успеха Латвия окажется вторым государством в мире, где ракету в космос удалось запустить чисто силами энтузиастов.
Рывок мечты
— Лет пятьдесят–сорок назад фантасты и ученые–футурологи предсказывали, что в начале XXI века, то есть сейчас, человечество будет свободно путешествовать по всей Солнечной системе. Однако XXI век наступил, а мы по–прежнему жмемся к земной орбите. На ваш взгляд, что и где пошло не так?
— Ну, собственно, работа фантастов в том и заключается — давать позитивный взгляд на будущее. Наше мнение о том, каким должно быть грядущее, в значительной степени сформировано научно–фантастической литературой и кинематографом — и мы все ждем, когда же автомобили «научатся» летать, роботы заговорят с нами, а люди создадут поселения на Луне и Марсе. Впрочем, мы не просто ждем, а уже пытаемся сами сформировать это будущее — по тем самым «чертежам», что для нас создали фантасты.
Другое дело, что, увы, скорость научно–технического прогресса зачастую не поспевает за силой художественного воображения. Это не означает, что прогресс остановился — нет, он всего лишь развивается не так быстро, как этого хотелось бы нам, нетерпеливым людям. Технологии улучшаются, становятся все более доступными и дешевыми — и я не исключаю, что в скором будущем человечество ждет новый «космический рывок», не менее мощный, чем в 60–е годы прошлого века.
— Смешно сказать, но до сих пор находятся люди, которые искренне не понимают, зачем нам, землянам, полеты в космос и освоение других планет. Дескать, это чревато лишь огромными затратами, но не несет никакой экономической пользы. Что бы вы сказали таким людям?
— ОК, мы живем в демократическом обществе, в котором люди имеют полное право высказывать любые мнения — в том числе и такие. Сейчас даже не буду оперировать философскими категориями типа «космический императив» или прибегать к аксиоме, что человечество не может вечно жить в колыбели. Обращусь к любимым скептиками чисто экономическим аргументам.
На самом деле люди не тратят деньги в космосе, они тратят их на земле. Современные телескопы, ракеты, спутники и орбитальные станции, что мы строим, требуют наличия высокоразвитых технологий и квалифицированных кадров, способных их создавать. То есть тратимся мы в первую очередь не на «железо», а на людей, вкладываемся в них. Даже в ходе нашего собственного, относительно небольшого проекта по запуску все более совершенных ракет мы сумели обучить нескольких человек, которые теперь обладают ценнейшим опытом и знаниями. Люди научились разбираться в баллистике, электронике, программировании, материаловедении, средствах связи и еще много в чем, их профессиональная ценность резко повысилась. То есть освоение космоса ведет к развитию человеческого капитала.
Далее: технологии, изначально разработанные для космических полетов, потом находят широчайшее применение и в земной жизни — в медицине, в промышленности, в сфере коммуникаций и так далее. Ту же микроэлектронику можно использовать не только в ракетостроении, но и в бытовой технике, где угодно.
— Когда же конкретно человечество вернется на Луну или полетит на Марс? Хотя бы в нашем веке?
— Да, без сомнения. Глядя на развитие космических программ в США, Китае, России, Индии, ЕС, уверен, что это произойдет достаточно скоро.
Вы слышали, скажем, о программе Moon Village? Это проект ESA (Европейское космическое агентство), нацеленный на организацию полноценной колонии на Луне. Иными словами, речь идет о постройке на естественном спутнике Земли полноценного поселка, в котором исследователи будут жить длительное время, не расставаясь со своими семьями.
По оценкам экспертов, человечество может создать колонию на Луне уже к 40–м годам нашего века. Об освоении Луны сейчас много говорят в Китае, а Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались идеей пилотируемого путешествия на Марс. Впрочем, вполне возможно, что сильную конкуренцию в деле освоения космоса госструктурам окажут «частники» вроде широко известного Илона Маска. В частности, Маск продвигает проект колонизации Марса, участие в котором на одном из этапов довелось принять и мне.
Несколько частных компаний разрабатывают темы добычи полезных ископаемых из астероидов — это, кстати, щелчок по носу тем скептикам, которые толкуют насчет «бесполезности», неэкономичности космических исследований.
Государство — в стороне…
— Уже известна точная дата запуска вашей ракеты? Насколько она будет отличаться от предыдущих ракет, запущенных вами? Какой высоты предполагается достичь?
— Точной даты у нас пока нет. Очень надеемся, что у нас это получится к концу года — если удастся уладить все технологические вопросы. При этом на сей раз мы собираемся производить запуск не с земли, а со специальной дистанционно управляемой платформы в стратосфере — она будет подвешена к баллону, наполненному гелием. Платформа поднимется на высоту около тридцати километров, ракета стартует оттуда. Таким образом, удастся сэкономить энергию, которую пришлось бы потратить в том случае, если бы запуск осуществлялся с земной поверхности, и достигнуть запланированной высоты в сто километров. Потом платформа отделяется от баллона, возвращается на землю, и ее можно будет использовать повторно.
Соответственно главные проблемы связаны с отладкой сложной электроники, необходимой для управления стартовой платформой и ракетой.
— Поддерживает государство вашу ракетостроительную деятельность, помогает ли вам финансами?
— Нет. Нас поддерживает финансами компания LMT — они помогли закупить необходимые компоненты электроники, разные технологические элементы и топливо. Но в целом это работа энтузиастов — мы со сподвижниками вкладываем в нее все свое свободное время, труд и деньги.
— На ваш взгляд, в достаточной ли степени развита в Латвии поддержка государством научно–технических проектов? Какие меры предложили бы лично вы, дабы добиться того, чтобы молодежь активнее интересовалась наукой и выбирала работу ученого?
— Тут, конечно, ситуация далека от идеальной. Хочется надеяться, что в будущем государство станет находить средства для помощи людям, занимающимся научно–техническими разработками.
Мы маленькая страна, и, наверное, не сможем самостоятельно заниматься какими–то фундаментальными исследованиями — это делать лучше всего совместно с научными институтами всего ЕС, выполняя определенные функции в общей сети. Зато мы можем куда больше вкладываться в прикладные исследования, выполнение работ под конкретные заказы. К примеру, даже сейчас в Латвии имеются фирмы, выполняющие различные заказы от космической индустрии.
— Расскажите, пожалуйста, про деятельность центра ZINOO — чем вы занимаетесь в рамках данной организации? Как понимаю, в ZINOO особое внимание уделяется работе с детьми и с молодежью? В чем конкретно это заключается?
— Мы — некоммерческая организация, основанная несколькими самоуправлениями семь лет назад на базе научно–популярного центра для всей семьи, существовавшего в Цесисе. Проводим практические занятия со школьниками, в ходе которых они сами могут строить модели роботов, мостов, космических кораблей и так далее. ZINOO имеет уже несколько филиалов в разных городах Латвии (Цесис, Рига, Даугавпилс, Лиепая), там проводятся занятия с детьми, которым прививают интерес к техническому творчеству. Иными словами, мы с коллегами взяли на себя задачу заинтересовать латвийскую молодежь прикладной наукой и техникой, побудить ее талантливых представителей становиться учеными, инженерами, конструкторами.
Пока мы еще «маленькие», но у нас большие планы по расширению сети центров ZINOO и привлечению в них детей. Интерес к ним достаточно велик, посещаемость хорошая. Родители с детьми в большом количестве приходят и посмотреть на то, как мы в Цесисе запускаем наши зонды и ракеты. Мы подсчитали, что благодаря нам дети в Латвии построили уже свыше 100 000 моделей ракет! Это хороший задел на будущее.
Конечно, вряд ли когда–нибудь наша страна сможет самостоятельно осуществлять космические программы, но участвовать в них в качестве равноправного партнера — вполне. Несколько столетий назад мир среднестатистического латыша был ограничен пределами хутора, но потом пришел Кришьянис Валдемарс и сказал: «Давайте будем строить корабли и ходить в море». И латыши стали народом моряков, увлеклись навигацией, кораблестроением, метеорологией… Почему бы теперь латышам не стать и космической нацией?
«Есть у нас ещё дома дела»
— Что бы вы посоветовали тем молодым людям из Латвии, которые еще только задумываются о выборе жизненного пути и начинают мечтать о карьере астронавта, специалиста по космической технике. С чего начинать, куда нужно идти учиться?
— Начинать советую с самого простого — с моделирования, причем модели можно создавать и в домашних условиях. Это даст хороший первоначальный опыт, поможет осознать сущность технологических вопросов. Тут много полезной информации можно почерпнуть из интернета, а трудиться над моделями лучше всего с родителями, дабы они могли поддержать советом.
А что касается того, где учиться… Хочу подчеркнуть, что космос — это не только ракетная техника. Это еще и медицина, и химия, и программирование, и микроэлектроника, и пищевые продукты. В рамках любой из этих сфер можно сосредоточиться на решении проблем, свойственных именно покорению внеземного пространства. Как по мне, это куда интереснее, чем работать политиком, банкиром и экономистом — надо просто показать детям, что существует альтернатива так называемым «респектабельным» профессиям.
— Если попытаться помечтать… Считаете ли вы, что предел мечтаний человечества — это Солнечная система, или со временем земляне полетят и к звездам? Когда ориентировочно это может произойти?
— Полетят, но не скоро. По мере освоения людьми внеземного пространства будет происходить селекция — выработается тип человека, физиологически приспособленного к длительным перелетам, к существованию вне Земли. Ведь космос — среда крайне враждебная по отношению к человеческому организму. В любом случае, у нас еще масса дел и в Солнечной системе — на несколько веков вперед хватит.
Владимир ВЕРЕТЕННИКОВ,
собкор газеты «СЕГОДНЯ»
в Санкт–Петербурге.
Раньше в институтах Латвии работали 16 000 ученых. За эти 25-26 лет их число сократилось до 3000 — 3500 действительно работающих ученых.« ответить
Novēlu Paulam Irbiņam veiksmi, un uz Latvijas simtgadi palaist raķeti kosmosā. Lai izdodas.« ответить
помню в детстве ходил в аэрокружок----так МЫ такие ракеты часто запускали, жаль что пришлось уйти, так как аэрокружок был только для детей до 14 лет.« ответить
комическая нация----сегодня на арене комики====27 лет смех сквозь слёзы.« ответить
Principā Irbiņa idejas var izmantot arī militārā jomā.« ответить
Panesās muldoņa komentāros, varētu padomāt, jūsu viedoklis kādam vajadzīgs?« ответить
Izkatas tu esi fantastisks idiots.
,Russkih nauchat latishskomu jziku , a sami v kosmos uletjt , s Kalvitisom on uze tam zivet.« ответить