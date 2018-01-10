Энтузиаст Паул Ирбинс возглавляет проект «Первые сто километров Латвии в космосе». Он создает вместе со своими сподвижниками ракету, которую предполагает запустить в космос в этом году — к столетию провозглашения Латвийской Республики, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

А еще Ирбинс с единомышленниками усердно развивают в Латвии сеть познавательных центров ZINOO, в которых детям прививают интерес к науке и технике. Будучи большим фанатом космотематики, я вышел на связь с Паулсом и расспросил его о создаваемой им ракете, о перспективах освоения Вселенной и о том, когда латыши станут народом космических путешественников.

Дотянуться до небес

— Что именно изначально зародило у вас интерес к освоению космоса?

— Это у меня по семейной линии. Мой прапрадедушка во времена Российской империи участвовал в строительстве первых авиационных заводов, причем позже интерес к «высоким сферам» по наследству передался моему отцу. Он даже собирался поступать в авиационное училище, но его не взяли из–за неподходящего роста.

Сам же в детстве перечитал всю вышедшую на латышском языке фантастическую литературу о полетах в космос — плюс Жюля Верна: «С Земли на Луну», «Вокруг Луны». Мое детство пришлось на 70–80–е — а, как известно, в ту пору в Советском Союзе космическая индустрия находилась на подъеме. О космосе много писали, постоянно показывали репортажи о космонавтах и их подвигах. Все это меня живо интересовало.

Родился в Риге, рос в Валмиере, где окончил среднюю школу, потом вернулся в столицу, где поступил учиться на экономиста. Мне было понятно, что в Латвии мечту о космонавтике реализовать не получится, и я долгие годы работал в сфере продаж и производства. Но своей детской мечты не терял — даже пытался в конце 90–х проводить туристические поездки в подмосковный Центр управления полетами: для желающих побывать в искусственно созданной невесомости.

Позже мне выпал шанс представить Латвию в программе Mars One, авторы которой предполагают осуществить экспедицию на Красную планету и ее последующую колонизацию. Хотя в итоге не прошел отбор и не попал в числе тех ста счастливцев, которым предстоит первыми высадиться на Марсе, и это натолкнуло меня на мысль взять дело, что называется, в собственные руки.

— Вы уже давно создаете с товарищами опытные модели ракет. Большой ли путь пришлось пройти в этом направлении?

— Шесть лет назад мы запустили свой первый космический зонд, а после зондов решили перейти к ракетам. Пару лет назад мы с друзьями провели в Цесисе небольшой фестиваль на космическую тематику, а потом с карандашом в руках подсчитали, что сумеем создать аппарат, способный выйти за пределы стратосферы.

Интересная задача захватила с головой — и работа закипела! Часто нам приходилось, что называется, изобретать велосипед заново — в сфере надежной микроэлектроники, которую мы сами разработали, в области средств связи, а также ультралегких и суперпрочных материалов. Ведь в условиях космического старта ракета достигает такого ускорения, что вес ее повышается многократно… Прошлой весной мы запустили в Цесисе ракету, поднявшуюся на два километра. В высоту сделанный нами летательный аппарат достигал почти метра, диаметр — всего три сантиметра.

Мы старались максимально облегчить свое творение, борьба шла за каждый грамм: ведь чем легче ракета, тем меньше топлива ей требуется. Твердое топливо (точно такое же, что используется в ускорителях американских шаттлов) позволило ракете разогнаться почти до скорости звука. После этого была поставлена новая цель: чтобы латвийская ракета преодолела стокилометровую отметку высоты — а это уже выход в космос.

Пока что всего девятнадцать государств смогли построить летательные аппараты, которые могут достичь такой высоты.

Кстати, в случае нашего успеха Латвия окажется вторым государством в мире, где ракету в космос удалось запустить чисто силами энтузиастов.

Рывок мечты

— Лет пятьдесят–сорок назад фантасты и ученые–футурологи предсказывали, что в начале XXI века, то есть сейчас, человечество будет свободно путешествовать по всей Солнечной системе. Однако XXI век наступил, а мы по–прежнему жмемся к земной орбите. На ваш взгляд, что и где пошло не так?

— Ну, собственно, работа фантастов в том и заключается — давать позитивный взгляд на будущее. Наше мнение о том, каким должно быть грядущее, в значительной степени сформировано научно–фантастической литературой и кинематографом — и мы все ждем, когда же автомобили «научатся» летать, роботы заговорят с нами, а люди создадут поселения на Луне и Марсе. Впрочем, мы не просто ждем, а уже пытаемся сами сформировать это будущее — по тем самым «чертежам», что для нас создали фантасты.

Другое дело, что, увы, скорость научно–технического прогресса зачастую не поспевает за силой художественного воображения. Это не означает, что прогресс остановился — нет, он всего лишь развивается не так быстро, как этого хотелось бы нам, нетерпеливым людям. Технологии улучшаются, становятся все более доступными и дешевыми — и я не исключаю, что в скором будущем человечество ждет новый «космический рывок», не менее мощный, чем в 60–е годы прошлого века.

— Смешно сказать, но до сих пор находятся люди, которые искренне не понимают, зачем нам, землянам, полеты в космос и освоение других планет. Дескать, это чревато лишь огромными затратами, но не несет никакой экономической пользы. Что бы вы сказали таким людям?

— ОК, мы живем в демократическом обществе, в котором люди имеют полное право высказывать любые мнения — в том числе и такие. Сейчас даже не буду оперировать философскими категориями типа «космический императив» или прибегать к аксиоме, что человечество не может вечно жить в колыбели. Обращусь к любимым скептиками чисто экономическим аргументам.

На самом деле люди не тратят деньги в космосе, они тратят их на земле. Современные телескопы, ракеты, спутники и орбитальные станции, что мы строим, требуют наличия высокоразвитых технологий и квалифицированных кадров, способных их создавать. То есть тратимся мы в первую очередь не на «железо», а на людей, вкладываемся в них. Даже в ходе нашего собственного, относительно небольшого проекта по запуску все более совершенных ракет мы сумели обучить нескольких человек, которые теперь обладают ценнейшим опытом и знаниями. Люди научились разбираться в баллистике, электронике, программировании, материаловедении, средствах связи и еще много в чем, их профессиональная ценность резко повысилась. То есть освоение космоса ведет к развитию человеческого капитала.

Далее: технологии, изначально разработанные для космических полетов, потом находят широчайшее применение и в земной жизни — в медицине, в промышленности, в сфере коммуникаций и так далее. Ту же микроэлектронику можно использовать не только в ракетостроении, но и в бытовой технике, где угодно.

— Когда же конкретно человечество вернется на Луну или полетит на Марс? Хотя бы в нашем веке?

— Да, без сомнения. Глядя на развитие космических программ в США, Китае, России, Индии, ЕС, уверен, что это произойдет достаточно скоро.

Вы слышали, скажем, о программе Moon Village? Это проект ESA (Европейское космическое агентство), нацеленный на организацию полноценной колонии на Луне. Иными словами, речь идет о постройке на естественном спутнике Земли полноценного поселка, в котором исследователи будут жить длительное время, не расставаясь со своими семьями.

По оценкам экспертов, человечество может создать колонию на Луне уже к 40–м годам нашего века. Об освоении Луны сейчас много говорят в Китае, а Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались идеей пилотируемого путешествия на Марс. Впрочем, вполне возможно, что сильную конкуренцию в деле освоения космоса госструктурам окажут «частники» вроде широко известного Илона Маска. В частности, Маск продвигает проект колонизации Марса, участие в котором на одном из этапов довелось принять и мне.

Несколько частных компаний разрабатывают темы добычи полезных ископаемых из астероидов — это, кстати, щелчок по носу тем скептикам, которые толкуют насчет «бесполезности», неэкономичности космических исследований.

Государство — в стороне…

— Уже известна точная дата запуска вашей ракеты? Насколько она будет отличаться от предыдущих ракет, запущенных вами? Какой высоты предполагается достичь?

— Точной даты у нас пока нет. Очень надеемся, что у нас это получится к концу года — если удастся уладить все технологические вопросы. При этом на сей раз мы собираемся производить запуск не с земли, а со специальной дистанционно управляемой платформы в стратосфере — она будет подвешена к баллону, наполненному гелием. Платформа поднимется на высоту около тридцати километров, ракета стартует оттуда. Таким образом, удастся сэкономить энергию, которую пришлось бы потратить в том случае, если бы запуск осуществлялся с земной поверхности, и достигнуть запланированной высоты в сто километров. Потом платформа отделяется от баллона, возвращается на землю, и ее можно будет использовать повторно.

Соответственно главные проблемы связаны с отладкой сложной электроники, необходимой для управления стартовой платформой и ракетой.

— Поддерживает государство вашу ракетостроительную деятельность, помогает ли вам финансами?

— Нет. Нас поддерживает финансами компания LMT — они помогли закупить необходимые компоненты электроники, разные технологические элементы и топливо. Но в целом это работа энтузиастов — мы со сподвижниками вкладываем в нее все свое свободное время, труд и деньги.

— На ваш взгляд, в достаточной ли степени развита в Латвии поддержка государством научно–технических проектов? Какие меры предложили бы лично вы, дабы добиться того, чтобы молодежь активнее интересовалась наукой и выбирала работу ученого?

— Тут, конечно, ситуация далека от идеальной. Хочется надеяться, что в будущем государство станет находить средства для помощи людям, занимающимся научно–техническими разработками.

Мы маленькая страна, и, наверное, не сможем самостоятельно заниматься какими–то фундаментальными исследованиями — это делать лучше всего совместно с научными институтами всего ЕС, выполняя определенные функции в общей сети. Зато мы можем куда больше вкладываться в прикладные исследования, выполнение работ под конкретные заказы. К примеру, даже сейчас в Латвии имеются фирмы, выполняющие различные заказы от космической индустрии.

— Расскажите, пожалуйста, про деятельность центра ZINOO — чем вы занимаетесь в рамках данной организации? Как понимаю, в ZINOO особое внимание уделяется работе с детьми и с молодежью? В чем конкретно это заключается?

— Мы — некоммерческая организация, основанная несколькими самоуправлениями семь лет назад на базе научно–популярного центра для всей семьи, существовавшего в Цесисе. Проводим практические занятия со школьниками, в ходе которых они сами могут строить модели роботов, мостов, космических кораблей и так далее. ZINOO имеет уже несколько филиалов в разных городах Латвии (Цесис, Рига, Даугавпилс, Лиепая), там проводятся занятия с детьми, которым прививают интерес к техническому творчеству. Иными словами, мы с коллегами взяли на себя задачу заинтересовать латвийскую молодежь прикладной наукой и техникой, побудить ее талантливых представителей становиться учеными, инженерами, конструкторами.

Пока мы еще «маленькие», но у нас большие планы по расширению сети центров ZINOO и привлечению в них детей. Интерес к ним достаточно велик, посещаемость хорошая. Родители с детьми в большом количестве приходят и посмотреть на то, как мы в Цесисе запускаем наши зонды и ракеты. Мы подсчитали, что благодаря нам дети в Латвии построили уже свыше 100 000 моделей ракет! Это хороший задел на будущее.

Конечно, вряд ли когда–нибудь наша страна сможет самостоятельно осуществлять космические программы, но участвовать в них в качестве равноправного партнера — вполне. Несколько столетий назад мир среднестатистического латыша был ограничен пределами хутора, но потом пришел Кришьянис Валдемарс и сказал: «Давайте будем строить корабли и ходить в море». И латыши стали народом моряков, увлеклись навигацией, кораблестроением, метеорологией… Почему бы теперь латышам не стать и космической нацией?

«Есть у нас ещё дома дела»

— Что бы вы посоветовали тем молодым людям из Латвии, которые еще только задумываются о выборе жизненного пути и начинают мечтать о карьере астронавта, специалиста по космической технике. С чего начинать, куда нужно идти учиться?

— Начинать советую с самого простого — с моделирования, причем модели можно создавать и в домашних условиях. Это даст хороший первоначальный опыт, поможет осознать сущность технологических вопросов. Тут много полезной информации можно почерпнуть из интернета, а трудиться над моделями лучше всего с родителями, дабы они могли поддержать советом.

А что касается того, где учиться… Хочу подчеркнуть, что космос — это не только ракетная техника. Это еще и медицина, и химия, и программирование, и микроэлектроника, и пищевые продукты. В рамках любой из этих сфер можно сосредоточиться на решении проблем, свойственных именно покорению внеземного пространства. Как по мне, это куда интереснее, чем работать политиком, банкиром и экономистом — надо просто показать детям, что существует альтернатива так называемым «респектабельным» профессиям.

— Если попытаться помечтать… Считаете ли вы, что предел мечтаний человечества — это Солнечная система, или со временем земляне полетят и к звездам? Когда ориентировочно это может произойти?

— Полетят, но не скоро. По мере освоения людьми внеземного пространства будет происходить селекция — выработается тип человека, физиологически приспособленного к длительным перелетам, к существованию вне Земли. Ведь космос — среда крайне враждебная по отношению к человеческому организму. В любом случае, у нас еще масса дел и в Солнечной системе — на несколько веков вперед хватит.

Владимир ВЕРЕТЕННИКОВ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Санкт–Петербурге.