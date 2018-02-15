Комментатор «Неаткариги» Марис Краутманис, публикации которого мы регулярно переводим и размещаем, выделяется на фоне своих латышских коллег где-то даже крамольными русофильскими взглядами. То он призывает оставить в покое русские школы, то перестать унижать русских жителей...Кто слышит?

На предложение об интервью Краутманис откликнулся дружелюбно, но вежливо предупредил: «Могу сказать то, что вам не понравится».

— По поводу русофильства... Я просто патриот Латвии, а для моей родины правильнее не отодвигать русских жителей, а привлекать их к сотрудничеству. Как в спорте, когда латыши и русские в единой команде вместе бьются за одну цель. Нам нужна одна победа: крепкое благополучное государство. Но этого невозможно добиться, если не будет согласия всех народов, живущих в стране.

Русско-латышские противоречия — это же не нормально. У нас даже политические партии делятся не столько по экономическим взглядам, сколько по этническому признаку. В нормальном государстве должны между собой бороться левые, правые, консерваторы, социал-демократы, либералы, но у нас слишком большую роль играет этнический фактор.

Главное, что нам мешает — советское мышление, до сих пор сидящее в наших головах. Отсюда неумение считать деньги, делать бизнес, принимать изменчивость мира и меняться вместе с ним. И постоянно учиться.

Но в наших головах крепко засел образ советского монстра, который диктует нам иное решение проблем и мы принимаем за норму вмешательство в частную жизнь при помощи разного рода запретов, прессинга даже по таким вопросам, как, например, язык. Ну где еще в мире есть такой Центр госязыка, который ходит по заведениям и ищет, кого бы оштрафовать?

Все уже давно поняли, что без трех языков в Латвии не обойтись. Но насилие — это, определенно, наихудший способ мотивации. Потому я боюсь обострения вокруг этих несчастных русских школ.

Была возможность тихо и качественно учить русских детей латышскому, и нормально шел процесс. Но разве могли политики упустить такой шанс — сделать друг другу приятное перед выборами. Теперь Шадурскис, Жданок, Мамыкин — все при деле, более интересного занятия им друг для друга не придумать. Хотя дело идет к тому, что всякие школы скоро придется закрывать. Просто денег нет, как сказал Медведев. Но вот это будут делать по-тихому.

Мы элементарно не умеем жить на свободе — и латыши и русские. Должно пройти время, чтоб мы этому научились. Это национальная черта — гипертрофированная исполнительность. Мы всегда стараемся сделать свою работу очень качественно. В том числе, и поубивать тех, кого назначили врагами народа, к сожалению. Надежность, старательность — это наши достоинства. И Ленина не кинули — спасли.

Наше убожество тут нам на пользу. Чем мы неблагополучнее, тем меньше интересуем жителей еще более неблагополучных стран. А поднимем уровень — не факт, что свои вернутся, а чужие точно понаедут. Дилемма...

Россия, конечно, сосед сложный, но сколько не анализируй, она всегда была с нами рядом, есть и будет. Из этого и надо исходить. Но у нас в сравнении с западом есть преимущество — понимание ее языка, культуры, менталитета. У нас живет много русских, которые должны быть нашими партнерами, а не противниками. Но мы упорно хотим оставаться самыми глупыми в Европе.

У меня много русских друзей, и я им полностью доверяю. Спорить можно обо всем, это нормально. Можно критиковать правительство, менталитет, но есть вещи, которые для меня недопустимы. Например, насмешки над потерей независимости Латвии. Мне просто не о чем говорить с людьми, которые ставят под сомнение нашу государственность.

Не скажу, что мне нравится 9 Мая, для меня это смена одной оккупации другой. В то же время, когда-то один очень старый еврей рассказывал мне, что для него 9 Мая — самый счастливый день, потому что он смог выйти из леса и остаться живым.

Если люди собираются у памятника и для них это важно, — имеют право, у нас же демократическое государство. Тем более глупо призывать его сносить — это, как раз, в стиле методов советского управления: все держать под контролем и запрещать все живое. Пора избавляться от этой тенденции тоталитарного наследия и не позволять государству вмешиваться в частную жизнь и шпионить за нами едва ли не в наших же домах.

Елена СЛЮСАРЕВА