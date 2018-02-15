На предложение об интервью Краутманис откликнулся дружелюбно, но вежливо предупредил: «Могу сказать то, что вам не понравится».
— По поводу русофильства... Я просто патриот Латвии, а для моей родины правильнее не отодвигать русских жителей, а привлекать их к сотрудничеству. Как в спорте, когда латыши и русские в единой команде вместе бьются за одну цель. Нам нужна одна победа: крепкое благополучное государство. Но этого невозможно добиться, если не будет согласия всех народов, живущих в стране.
Русско-латышские противоречия — это же не нормально. У нас даже политические партии делятся не столько по экономическим взглядам, сколько по этническому признаку. В нормальном государстве должны между собой бороться левые, правые, консерваторы, социал-демократы, либералы, но у нас слишком большую роль играет этнический фактор.
Главное, что нам мешает — советское мышление, до сих пор сидящее в наших головах. Отсюда неумение считать деньги, делать бизнес, принимать изменчивость мира и меняться вместе с ним. И постоянно учиться.
Но в наших головах крепко засел образ советского монстра, который диктует нам иное решение проблем и мы принимаем за норму вмешательство в частную жизнь при помощи разного рода запретов, прессинга даже по таким вопросам, как, например, язык. Ну где еще в мире есть такой Центр госязыка, который ходит по заведениям и ищет, кого бы оштрафовать?
Все уже давно поняли, что без трех языков в Латвии не обойтись. Но насилие — это, определенно, наихудший способ мотивации. Потому я боюсь обострения вокруг этих несчастных русских школ.
Была возможность тихо и качественно учить русских детей латышскому, и нормально шел процесс. Но разве могли политики упустить такой шанс — сделать друг другу приятное перед выборами. Теперь Шадурскис, Жданок, Мамыкин — все при деле, более интересного занятия им друг для друга не придумать. Хотя дело идет к тому, что всякие школы скоро придется закрывать. Просто денег нет, как сказал Медведев. Но вот это будут делать по-тихому.
Мы элементарно не умеем жить на свободе — и латыши и русские. Должно пройти время, чтоб мы этому научились. Это национальная черта — гипертрофированная исполнительность. Мы всегда стараемся сделать свою работу очень качественно. В том числе, и поубивать тех, кого назначили врагами народа, к сожалению. Надежность, старательность — это наши достоинства. И Ленина не кинули — спасли.
Наше убожество тут нам на пользу. Чем мы неблагополучнее, тем меньше интересуем жителей еще более неблагополучных стран. А поднимем уровень — не факт, что свои вернутся, а чужие точно понаедут. Дилемма...
Россия, конечно, сосед сложный, но сколько не анализируй, она всегда была с нами рядом, есть и будет. Из этого и надо исходить. Но у нас в сравнении с западом есть преимущество — понимание ее языка, культуры, менталитета. У нас живет много русских, которые должны быть нашими партнерами, а не противниками. Но мы упорно хотим оставаться самыми глупыми в Европе.
У меня много русских друзей, и я им полностью доверяю. Спорить можно обо всем, это нормально. Можно критиковать правительство, менталитет, но есть вещи, которые для меня недопустимы. Например, насмешки над потерей независимости Латвии. Мне просто не о чем говорить с людьми, которые ставят под сомнение нашу государственность.
Не скажу, что мне нравится 9 Мая, для меня это смена одной оккупации другой. В то же время, когда-то один очень старый еврей рассказывал мне, что для него 9 Мая — самый счастливый день, потому что он смог выйти из леса и остаться живым.
Если люди собираются у памятника и для них это важно, — имеют право, у нас же демократическое государство. Тем более глупо призывать его сносить — это, как раз, в стиле методов советского управления: все держать под контролем и запрещать все живое. Пора избавляться от этой тенденции тоталитарного наследия и не позволять государству вмешиваться в частную жизнь и шпионить за нами едва ли не в наших же домах.
Елена СЛЮСАРЕВА
B Лanтuu peшились на эксперимент,на который не рискнули пойти на трёх из пяти континентов:двух америк и австралии,а именно не дали управление этими землями местным аборигенам...а в Лanтuu рискнули....на свою голову....и результат на лицо...« ответить
Что принес Запад аборигенам с луками мы знаем, а что принес СССР в Латвию, ну чем удивил?:))))))))« ответить
Ишак ты обтруханый,лаптию в Россию принёс не эсэсэсэр,идиот,её принёс Пётр Первый,после победы в Северной войне над шведами и принёс почитай уже как на 300 лет,скоро юбилей будем отмечать в 21 году,настоящий,а не ваш липовый "столетний":))))))))« ответить
Латыши не понимают ( да им это собственно и не нужно знать), что территория Латвия была элементарно куплена почти 300 лет назад у Швеции.« ответить
И купила её Россия!
Если что то куплено, то это является собственностью того, кто заплатил деньги, о чём есть подлинные документальные оригиналы.
Вот эти 300 лет приобретения, мы и будем праздновать в 2021 году от Рождества Христова.
А что будут праздновать в этом году, ну так из этого, для порядка в цифрах, надо вычеркнуть почти полвека оккупации.
А шведы говорят, что ничего не продавали., и документа у вас быть не может, ну разве только у Молотова с Риббентропом спросить,,:))):)))« ответить
Одни оккупанты, купили чего-то у других в 18 веке, .., смешно.« ответить
Ага 13:08 15:02:2018« ответить
А шведы говорят, что ничего не продавали....
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Koму говорят?тебе что ли nepxoть noдзaлynнaя?да швед с тобой ,посталоносом свинокорытным даже cpaть рядом в поле не сядет,не то что базарить:))))
Русско-латышские противоречия — это же не нормально.« ответить
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Nu, vo-pervyx, protivorechija ne russko-latiSSkie, a latiSSacko-russkie. Ne russkie ix sozdali, no russkie ix razreshat, v ocherednoj raz zaseliv pribaltiku.
Vo-vtoryx - zachem ljudjam (ja imeju v vidu - russkim) chto-to delat' v otnoshenii chelovekopodobnyx (tut nado ponimat' - latiSSi)? Opyt po privedeniju dannoj porody k chelovecheskomu vidu nado priznat' neudachnym i zavershit'...
Все уже давно поняли, что без трех языков в Латвии не обойтись. Но насилие — это, определенно, наихудший способ мотивации. Потому я боюсь обострения вокруг этих несчастных русских школ.« ответить
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Советы пришли в Латвию в 1945 году, и где-то к концу "пятидесятых" подавляющее большинство уже говорило по русски, т.е. через 15 лет проблемы незнания латышами русского языка не было, Представить себе работающего на производстве латыша без знания русского языка было невозможно, а вот русские по латышски совершенно не говорили, например начальник цеха, бригадир, все шло только на русском. .. Если ребенок учился в школе, то при годовой "двойке" по латышскому он спокойно переходил в следующий класс. Интересно, как это все удалось? Ведь были и латышские школы,и русские, почему латыши говорили поголовно по русски, а русские нет?
почему латыши говорили поголовно по русски, а русские нет?« ответить
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Потому что система образования при Советской власти была в разы,на несколько порядков умнее,честнее,справедливее ,а главное :эффективнее ,нынешнего бардака и валодного шабаша наССыских недоумков!!!
Советы пришли в Латвию в 1945 году,« ответить
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Territorija, so vsem chto na nej bylo, byla kuplena v 1721 godu...
Не о том вопрос, почему латыш должен был знать два языка, а вы один, только свой, у вас что, кость белее, может быть кровь голубее, ну ладно бы немцы, нацисты, не говорили бы на языке оккупированных, вы ж освободители, интернационалисты как бы?« ответить
Представить себе работающего на производстве латыша без знания русского языка было невозможно« ответить
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Дурь,так в этом и заключается фишка:а нынче ,после 25 лет валодного шабаша и политического геноцыда,представить Русского не говорящего на валоде,очень даже легко,и таких сотни тысяч,рынок всё сам расставил на свои места!
latviešu patriotis 10:56 15:02:2018« ответить
Hикакой Пyтинн так не объединяет Русских лаптии в их ненависти и противостоянии режиму и валодному шабошу,как тупые и неработающие реформы и законы наССыстов:))))))))
почему латыш должен был знать два языка, а вы один« ответить
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V shkole mne prepodavalis' - russkij, anglijskij i latiSSackij.
Govorju i pishu po-russki, govorju i pishu po anglijski i ispol'zuju latiSSackij kogda nado ob'jasnit' latiSSu kakoj on muden' i ne dat' vozmozhnosti skazat' "nesaprotu"...
Pochemu Ja znaju tri jazyka, a latiSSy ne ponimajut i odnogo?
Da, po povodu proizvodstva... gde tam u vas proizvodstvo s polnym ciklom na latiSSackom jazyke? Chto proizvodjat? Kuda jeksportirujut? Netu takogo... Vot potomu i dolzhen latiSS uchit' drugoj jazyk dlja raboty na proizvodstve...
Если интересует почему тогда было так,то несложно посмотреть этот процесс в живую.Сейчас русский язык заменён на английский,и довольно обширная часть населения его зубрит и говорит на нём,так же,как и раньше на русском,сменился хозяин.« ответить
Хозяин у вас, стадо баранов, и зовут его Вова, без которого ваша странв пропадет, такие вы немощные , забитые и несчастные.:))« ответить
Raimonds Vējonis kopš 2015.gada 8.jūlija Latvijas Valsts prezidents.« ответить
Правильно говорит. Пример Германия ,все люди не зависимо от национальности живут отлично. А в Латвии все какая то ненависть,хотя советское уже давно кончилось. А всякие псевдо патриоты только разваливают страну!« ответить
А на каком языке учатся переселенцы в Германии, ну из СССР например:??« ответить
Естественно на немецком,НО это почему то происходит с инициативой и никто не заставляет. Вывод,кто виноват......власть,извиняюсь тупорылая.« ответить
А почему у вас никогда не было инициативы в познании латышского языка, вы же здесь жили десятками лет, ну даже попугай за это время учится языку, или может сознание "гегемона" мешало, величия своего, не может же он учить языки "всяких латышей-мордушей", их много, а он один.:)) А вот в Германии он уже не гегемон, хотя и "победитель" её вроде,:)))))« ответить
Всё логично,нужды не было,слишком разбавили вас,к общему сожалению. Но со злобой никто учить не собирается!!!« ответить
А почему у вас никогда не было инициативы в познании латышского языка« ответить
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Nu davaj po-porjadku
1. Gde i kogda pokupatel' (s 1721 goda) izuchal jazyk kuplennogo?
Chto-to Ja takogo ne pripomoninaju...
2. Chto takogo bylo sozdano s ispol'zovaniem latiSSackogo jazyka, chto moglo spodvignut' kogo-to na ego izuchenie?
Chto-to Ja ne pripominaju takix dostizhenij...
3. Vy pochti 30 let sovershenno svobodny. Chto vy sozdali, krome nenavisti, za jeto vremja?
Poslednego latiSSackogo podonka pristrelivshego rebenka v rYXe sudili v 1956 godu... v 1986 u vas nachalos' to chto, kak vam skazali, bylo Atmodoj... te zhe 30 let... Mozhet u vas vse zhe garumzimy kakie-to nepravil'nye?
В ФРГ действуют 150 двуязычных начальных школ.« ответить
Ага 12:24 15:02:2018« ответить
А почему у вас никогда не было инициативы в познании латышского языка....
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дурь ты лoбaтaя,ишак обтруханый,сначала возникает НЕОБХОДИМОСТЬ,а уж потом бл*дь ИНИЦИАТИВА,и НИКОГДА наоборот.Для сотен тысяч моих сограждан,жывущих 27 лет в условиях политического геноцыда,валодного шабоша,лжи и кидалова с гражданством такой необходимости за весь это период НЕ ВОЗНИКАЛО!
potomu kak eto nemeckaja zemlja vo veki vekov i nikem drugim tam nikogda ne pahlo -potom nacija obespechennaja dlja vseh sloev naselenija i potomu chto jazik boljshoj i vazhnij v obshenii s ego pomoshju ti mozheshj v korne pomenjatj zhiznj k luchshemu -a s laptijskim v tochnosti da naooborot -nikomu on ne nuzhen nikomu krome latishej da i to cherez odnogo i uchitj ego ne privlekateljno net boljshoj oblasti primenenija a nasiljno trebovatj i podavno odin raz eto ponjatj v sostojanii -da i znaja jazik tebe v spini vechno tjkatj budut chto etot mol ne chistij i v zhizni primerov hotj otbavljaj nu a chistim latishom s ih mentalitetom daleko ne kazhdij zhelaet statj« ответить
atbalstu 100%« ответить
ставят под сомнение нашу государственность« ответить
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Ja - mezhdunarodno priznannyj grazhdanin Sovetskogo Sojuza. Ob kakoj gosudarstvennosti na okupirovannoj territorii SSSR ty xochesh' so mnoju govorit'?