Латыши заполонили Ирландию(5)

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Анатолий Тарасов
08:00 17.01.2018
Наша Латвия / Социум

В Ирландии выросло число жителей Латвии, которым был присвоен в прошлом году личный номер публичных услуг (PPS), сообщает портал baltic-ireland.ie.

Согласно данным ирландского департамента социальной защиты, в 2017 году жителям Латвии в Ирландии было присвоено 1 тысяча 379 новых номеров PPS, который получают не только приехавшие в страну, но и родившиеся там.

 

Всего с июня 2000 года по декабрь 2017 года гражданам (жителям) Латвии было присвоено 56 тысяч 475 номеров PPS. В 2005 году номера получили 9 тысяч 328 латвийцев, что стало рекордом.

 

Если с 2011 года по 2015 год число выданных номеров снижалось с 3 лишним тысяч до 1 тысячи 171 PPS, то последние два года наблюдается рост. В 2016 году было присвоено 1235 номеров, в прошлом — почти 1 тысяча 400.

 

При этом в 2017 году снизилось число поляков, получивших PPS: в прошлом году было присвоено 6 тысяч 819 номеров, в то время как годом ранее — 8 тысяч 19. До 3 тысяч 120 с 2 тысяч 838 выросло число литовцев с PPS. Незначительно уменьшилось число эстонцев, со 124 в 2016 году до 120 в 2017-м.

 

Всего в прошлом году в Ирландии было присвоено 188 тысяч 956 личных номеров публичных услуг, из них ирландцам — только 72 тысячи 657.

Sputnik / Фото
Комментарии (5)
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федя 08:31 17:01:2018

Народ валит из "страны успеха"

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народ Латвии 09:56 17:01:2018

жирный домбрик сам сбежал,как и все!

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CCCP 10:02 17:01:2018

Впреть не покупайте Ирландские овощи - они поражены глистами и нуждаются в термической обработке. А как салат и огурцы отварить?

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dave 09:22 17:01:2018

Латвия самая патриотическая страна в мире.Только вот патриоты любят Латвию на расстоянии

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 09:38 17:01:2018

Холодные подвалы с шампиньонами ждут..!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (3)