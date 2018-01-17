В Ирландии выросло число жителей Латвии, которым был присвоен в прошлом году личный номер публичных услуг (PPS), сообщает портал baltic-ireland.ie.

Согласно данным ирландского департамента социальной защиты, в 2017 году жителям Латвии в Ирландии было присвоено 1 тысяча 379 новых номеров PPS, который получают не только приехавшие в страну, но и родившиеся там.

Всего с июня 2000 года по декабрь 2017 года гражданам (жителям) Латвии было присвоено 56 тысяч 475 номеров PPS. В 2005 году номера получили 9 тысяч 328 латвийцев, что стало рекордом.

Если с 2011 года по 2015 год число выданных номеров снижалось с 3 лишним тысяч до 1 тысячи 171 PPS, то последние два года наблюдается рост. В 2016 году было присвоено 1235 номеров, в прошлом — почти 1 тысяча 400.

При этом в 2017 году снизилось число поляков, получивших PPS: в прошлом году было присвоено 6 тысяч 819 номеров, в то время как годом ранее — 8 тысяч 19. До 3 тысяч 120 с 2 тысяч 838 выросло число литовцев с PPS. Незначительно уменьшилось число эстонцев, со 124 в 2016 году до 120 в 2017-м.

Всего в прошлом году в Ирландии было присвоено 188 тысяч 956 личных номеров публичных услуг, из них ирландцам — только 72 тысячи 657.