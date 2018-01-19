Пять вопросов русской общественности министру образования ЛР, — задает газета «СЕГОДНЯ»

4 декабря 2017 года Русское общество в Латвии (РОвЛ) отправило министру образования Карлису Шадурскису письмо с вопросами о судьбе школ и детских садов. Как известно, общественное обсуждение проекта реформ должно закончиться 1 февраля, однако представители реформируемой стороны так и не были приглашены к серьезному разговору. Остается лишь писать письма мелким почерком…

Начнем с того, что члены Русского общества в Латвии очень внимательно изучили материалы, изложенные на сайте www.skola2030.lv. Проект Kompetenču pieejā balstIta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana, который реализует Государственный центр содержания образования, производит сильное впечатление намерениями произвести принципиальные изменения в содержании образования детей с 1,5 лет до 12–го класса. Но и вызывает тревогу и целый ряд вопросов. С которыми РОвЛ в лице его председателя Татьяны Фаворской и обратился к министру образования и науки. Вот какие ответы общественники получили из МОН за подписью его госсекретаря Л. Леини.

Вопрос первый

«В результате введения нового подхода к учебному процессу не будет ли чрезмерно снижен уровень знаний и кругозор учащихся основной школы? Не будет ли в результате этого существенно уменьшено количество детей, которые смогут перейти в среднюю школу?»

— Министерство информирует, что согласно исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — англ. OECD), в данный момент школьники Латвии в целом хорошо справляются с заданиями, в которых требуется вспоминать или действовать в известных ситуациях, однако имеется недостаток навыков и опыта, когда надо углубиться и заняться обработкой разнообразных данных; сотрудничать в составе команды, предложить решение нестандартных ситуаций, формировать взаимосвязи между теоретически усвоенным и реально пережитым в жизни, анализировать проделанное и выдвигать цели будущих дел. У школьников нет навыков реализации своих замыслов в новых условиях. Целью усовершенствованного подхода к содержанию образования является умелый ученик, который хочет и способен учиться всю жизнь, способен разрешать вызовы реальной жизни, создавать инновации, развивать различные личностные качества, помогающие формированию счастливой и ответственной личности. Преемственность, систематичность и интегрированность — это основные принципы, на которых основывается создание нового содержания образования и подхода к содержанию образования, поэтому у обучаемых в будущем не должно быть проблем по освоению содержания образования при переходе на другую ступень образования.

Вопрос второй

«Сохранится ли в школах национальных меньшинств билингвальное образование по тем моделям, которые приняты в настоящее время?»

— Как упомянуто в разработанном министерством «Информационном сообщении о переходе на обучение на государственном языке в общеобразовательных учреждениях» (рассмотрено и поддержано на заседании Кабинета министров от 5 декабря 2017 года), принимая во внимание принятые Кабинетом министров 8 августа 2017 года поправки к правилам Кабинета министров № 1510 от 17 декабря 2013 года «Порядок осуществления государственных проверок» (Valsts pArbaudIjumu norises kArtIba), которые предусматривают, что с 2019/20 учебного года в 9–м классе государственные проверки будут происходить только на государственном языке, предусмотрено дать оценку нынешним моделям реализации образовательных программ нацменьшинств и внести в них изменения, в том числе пересмотреть критерии, которые определяют выбор модели реализации конкретной образовательной программы нацменьшинств в образовательном учреждении. Планируется, что в дальнейшем прежняя, освоенная в процессе основного образования учебная программа не может быть главным критерием, по которому образовательное учреждение выбирает одну из моделей образовательных программ нацменьшинств. Соответственно, в 1–6–м классах имеется возможность перейти на три модели реализации образовательной программы нацменьшинств, чтобы обеспечить то, что:

1) обучаемые, которые получили дошкольное образование на латышском языке, могли бы полноценно овладеть и собственным языком, и культурой национального меньшинства на соответствующем возрастному периоду уровне;

2) обучаемые, которые овладели дошкольной образовательной программой на языке нацменьшинства, продолжали бы полноценно овладевать как своим родным языком, так и латышским языком на соответствующем возрастному периоду уровне;

3) у образовательных учреждений сохранилась бы возможность самостоятельно формировать планы учебных предметов и уроков в соответствии с индивидуальными нуждами обучаемых и уровнем знания языков.

В дальнейшем образовательным программам нацменьшинств на этапе основного образования надо будет обеспечить, чтобы обучаемый был бы полноценно подготовлен к государственным проверкам на государственном языке в 9–м классе и к овладению общим средним образованием на государственном языке в общеобразовательном учреждении или в профессиональном образовательном учреждении. В связи с этим необходимо будет предусмотреть, чтобы в реализуемых в 7–9–м классах образовательных программах нацменьшинств доля образовательной программы на государственном языке составляла бы как минимум 80% от общего объема программы обучения.

Вопрос третий

«Будут ли разработаны новые методические материалы и инструменты, в том числе и на русском языке?»

— Сейчас в рамках проекта проводится работа по разработке методических материалов для учителей (примеры программ по учебным предметам в основном и среднем образовании и изложение тем) и по разработке учебных материалов для школьников по овладению языком и литературой национального меньшинства в основном и среднем образовании. В других сферах обучения с 1–го по 6–й классы предусмотрен перевод на русский язык разработанных для школьников учебных материалов.

Вопрос четвёртый

«Сохранится ли возможность преподавания предметов по точным наукам, а также итоговая диагностика знаний по этим предметам на русском языке?»

— Образовательное учреждение, в соответствии с выбранной моделью билингвального образования, учебный процесс для 1–6–го классов по предметам по точным наукам будет осуществлять билингвально, в 7–9–м классах обеспечивая 80% освоения содержания обучения на латышском языке. 8 августа 2017 года Кабинет министров принял поправки к правилам КМ № 335 от 6 апреля 2010 года «Правила о содержании и порядке сдачи централизованных экзаменов» (Noteikumi par centralizEto eksAmenu saturu un norises kArtIbu) и поправки к правилам Кабинета министров № 1510 от 17 декабря 2013 года «Порядок осуществления государственных проверок» (Valsts pArbaudIjumu norises kArtIba), и они предусматривают осуществление государственных проверок и сдачу централизованных экзаменов на государственном языке в 9–м и 12–м классах. В соответствии с этими поправками КМ предусмотрено, что в 9–м классе с 2019/20 учебного года государственные проверки будут осуществляться только на государственном языке, в свою очередь, в сфере общего среднего образования централизованные экзамены только на латышском языке будут проходить с 2017/18 учебного года.

Вопрос пятый

«Включает ли проект «Апробация и введение основанного на компетентностном подходе содержания общего образования» намерения полного перевода процесса образования в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах на латышский язык, или Ваши публичные заявления о полном переводе образования на латышский язык являются отражением отдельной реформы?»

— Министерство информирует, что начиная с 2018/19 учебного года, в программы дошкольного образования предусмотрено начать введение новых основных линий, чтобы после окончания дошкольного образования обеспечить обучаемым по дошкольным программам национальных меньшинств владение латышским языком на таком уровне, который позволит успешно начать основное образование на латышском языке. Для достижения этой цели сейчас апробируется единая программа содержания дошкольного образования в языковой сфере со специфическими целями для овладения латышским и родным языком. В свою очередь, в дошкольной образовательной программе нацменьшинств будет установлено количество занятий и объем времени на латышском языке. Для того чтобы способствовать овладению латышским языком, рекомендуется в дошкольных образовательных учреждениях формировать латышскую среду и организовать билингвальный процесс обучения, в который вовлечены педагоги и вспомогательный персонал как носители латышского языка. Первоначальное предложение по новым основным линиям дошкольного образования подготовила созданная министерством рабочая группа «Возможности усовершенствования содержания дошкольного образования» (распоряжение № 325 от 4 июля 2014 года).

Содержание новых основных линий дошкольного образования передано на общественное обсуждение в рамках нового предложения по содержанию общего образования.

Элина ЧУЯНОВА.