«Латышский народ не жалеет жидов» 2.0(16)

Лента новостей
Минус еще семь трущоб Турлайс: «Главная опасность – популизм и раскол в обществе» Учёба не покладая рук… Капсула времени Чичваркин о Римшевиче: рад, что Латвия вырвалась из «совка»! Рунгайнис: Россия всегда хотела ослабить Банк Латвии! Банкир: в отмывании денег замешан ряд чиновников Латвии. Их надо «подвинуть» Вейонис: Римшевич должен уйти сам! Танец под шансон, Ноймайер и латино
Eще в разделе
Учёба не покладая рук… Капсула времени Танец под шансон, Ноймайер и латино Евгений Сатановский: «Европу жаль, нам будет ее не хватать» Полноценный Закон о пенсиях
газета Сегодня
18:30 19.02.2018
газета Сегодня

В номере от 2 февраля в газете «СЕГОДНЯ Неделя» была опубликована статья Александра Гильмана «Латышский народ не жалеет жидов». Речь в ней шла о яркой, но неоднозначной личности в истории Латвии — экс–главе МИД довоенной республики и активном члене Латвийского центрального совета Людвиге Сее.

Мы обратились с просьбой прокомментировать статью современников — МИД ЛР, посольство Израиля в Латвии и Музей оккупации.

 

Приводим их комментарии полностью (статью, которую комментируют министрество, посольство и музей, можно прочитать ЗДЕСЬ).

 

Ни антисемит, ни нацист

 

Гинтс Егерманис, директор по коммуникациям МИД Латвии: 

 

— Прочитав статью Александра Гильмана «Латышский народ не жалеет жидов» от 2 февраля 2018 года, с сожалением приходится констатировать, что А. Гильман использует цитаты из книги воспоминаний Людвига Сеи «Я больше узнаю только себя», вырвав эти цитаты из контекста и интерпретируя их в совершенно для нас непонятном и недопустимом виде. Каждая такая цитата, вырванная из контекста, требовала бы комментария и пояснения историков. Создается впечатление, что господину Гильману не хватает знаний латышского языка и истории Латвии.

 

Л. Сея не является ни антисемитом, ни нацистом. Это отмечает каждый внимательный читатель его книги. В его дневнике критикуется и коммунистический, и нацистский режимы Латвии. Л. Сея в своих воспоминаниях индивидуальным образом фиксирует настроение общества во время войны. Он нисколько не призывает к насилию и не пропагандирует идеологию нацизма. 

 

Совсем наоборот — как известно, он является одним из подписавшихся под меморандумом Латвийского центрального совета, за что и попадает в немецкие места заключения: лагерь смерти Саласпилс и концентрационный лагерь в Штудхове.

 

Наивысшие чины Латвии, Министерство иностранных дел Латвии с момента восстановления государственной независимости строго осуждало, осуждает и будет осуждать всевозможную этническую нетерпимость, язык ненависти, военные преступления и преступления против человечества. Однако Латвийское государство и народ с момента восстановления независимости пережило и продолжает испытывать всевозможную клевету и очернение. МИД Латвии регулярно — на протяжении этих 27 лет — был вынужден рассказывать о том, что в Латвии не возрождается нацизм, что Латвийское государство и сейм не восхваляет нацизм. Можно только удивляться настойчивости создателей кампаний по очернению Латвии.

 

За последние 20 лет в Латвии очень большое внимание было уделено исследованиям вопросов Холокоста и программам обучения. Государственные высшие должностные лица регулярно участвуют в мероприятиях памяти жертв Холокоста. Комиссия историков опубликовала 28 толстых томов, из которых большая часть посвящена изучению именно Холокоста. На протяжении долгих лет учителя истории Латвии могли учиться на специализированных курсах и семинарах, ознакомиться с литературой о Холокосте, освоить учебную методику. В учебных программах латвийских школ особое место уделено вопросам Холокоста, которые рассматриваются как в основной, так и в средней школе. МИД в сотрудничестве со специалистами из других министерств, президентом Латвии, сеймом и премьер–министром в течение этих лет устраивали большую международную конференцию по вопросам Холокоста в Риге в 2006 году, а также регулярно участвовали в мероприятиях меньшего масштаба по всей Латвии. Наша страна с 2004 года принята в Международный альянс по Холокосту и участвует в его работе.

 

Говоря об истории Второй мировой войны, мало кто помнит, что когда большая часть мировых правительств отказалась принять еврейских беженцев из Европы, именно Латвия увеличила свои иммиграционные квоты и приняла большое количество беженцев. Таким образом, с 1938–го по 1940 год в Латвии получили убежище и надежду на спасение около 3600 евреев из Германии и ей подчиненных стран.

 

Без комментариев

 

Цви Миркин, заместитель посла Израиля в Латвии:

 

— Внимательно ознакомившись с приложенным материалом, мы пришли к выводу, что выбор приведенных в нем фактов и их подача абсолютно тенденциозны. По этой причине посольство не видит необходимости давать какие–либо комментарии.

 

Приходите к нам на выставку 

 

Гунарс Нагелс, директор Латвийского музея оккупации:

 

— Спасибо за проявленный интерес к мнению музея. Отвечая на ваш вопрос, музей считает, что ни один человек не может быть безоговорочно превозносимым.

Приглашаю вас посетить временную экспозицию Музея оккупации по адресу: бульвар Райниса, 7, где вы сможете ознакомиться с описанием Холокоста, включая участие латышей в уничтожении евреев.

 

Хочу обратить ваше внимание на несколько ошибок в вашем тексте:

 

1. Издатель книги «Я больше узнаю только себя» «Лауку авизе», а не «Латвияс авизе».

 

2. Юрис Цигановс не является работником Музея оккупации, а историком Военного музея.

 

3. Янис Терус не является работником Музея оккупации, а историком Латвийского университета.

 

Также должен высказать свое недоумение — почему в статье, в которой упоминается Холокост в Латвии, именно рядом с фотографией латвийских воинов появляется без комментария фотография, сделанная в Польше в 1939 году, на которой изображено, как немецкие вооруженные силы расстреливают польских граждан.

 

Подготовил Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (16)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Гинтс Егерманис, директор по коммуникациям МИД Латвии: 18:47 19:02:2018

....за что и попадает в немецкие места заключения: лагерь смерти Саласпилс ...????????

« ответить
Profile_default
да,нонсенс 18:56 19:02:2018

еще не все получили методички с лагерем-профилакторием

« ответить
Profile_default
деревня раССудительных дурачков-"созидателей" 19:12 19:02:2018

а может всё дело только в инфе предназначенной для наружного или внутреннего втирания

« ответить
Profile_default
я бы даже спросил 18:55 19:02:2018

а кто их уничтожил?

« ответить
Profile_default
история 20:41 19:02:2018

Их уничтожили те, кто поддерживал когда-то Ленина и кто его же и низвергнул в 1991 году. Это не люди, это клоуны-фашисты. Сегодня они сидят во власти, но век их недолог, всякому беспределу наступает конец.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 19:14 19:02:2018

Žīdus Latvijā šāva vācieši!

« ответить
Profile_default
история 2 оккупаций 19:28 19:02:2018

чего ты напугался? мы и не сомневаемся-это были немцы и русские

« ответить
Profile_default
? мы и не сомневаемся-это были немцы и русские 19:35 19:02:2018

Я бы сказал, это был лично Вовка Путин!

« ответить
Profile_default
як сивый мерин 19:43 19:02:2018

брешешь,фосозоф

« ответить
Profile_default
так все и было 19:45 19:02:2018

это они друг друга,а перед этим вырывали золотые зубы и складывали в кучку

« ответить
Profile_default
о Холокосте кричат всегда сами евреи 19:46 19:02:2018

Сначала они всех обкрадут, а попавшись на краже с поличным начинают звать на помощь обвиняя в воровстве всех окружающих. Классика!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:13 19:02:2018

когда родился хохол - еврей заплакал......от радости

« ответить
Profile_default
дурень 20:24 19:02:2018

не от радости, а от горя, в чём сегодня и убеждаемся. Хохол -это диагноз, и его надо лечить.

« ответить
Profile_default
правда 20:40 19:02:2018

То, что творилось в городах, городках и в сельской местности, когда ушла Красная Армия, словами трудно передать. Ещё не пришли немцы, а пуйши уже начали массовое истребление евреев. Люди это помнят. Сегодня режим покрывает и прикрывает убийц. Как могут продажные историки переписывают историю. Ежегодные марши экс-эсэсовцев и их поборников фактически поощряются режимом. Вся госполитика основана на русофобии, дискриминации русских Латвии. Так как же назвать нынешний режим?

« ответить
Profile_default
как-как 20:46 19:02:2018

фаwистский!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:33 19:02:2018

Расстреляв в Румбуле и Бикерниеки, растащив после тщательного шмона немцами, содержимое гетто по хуторам, чего и кого жалеть?
А с чьих тарелок и чьими ложками до сих пор кое-кто ест?
У евреев была дорогая посуда и столовые принадлежности, постельное бельё было из хорошего материала.
Мне маленькому ещё моя бабушка рассказывала, она была простой прачкой, но только у неё евреи всегда стирали постельное бельё.
И расплачивались всегда честно, чистым золотом, иногда платили деньгами.
На это золото, когда в Риге было трудно с продуктами, моя бабушка пешком ходила в Литву через Елгаву и Элею в Йонишкис за мукой.
Неделю пешком туда, неделю обратно.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV