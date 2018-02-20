В номере от 2 февраля в газете «СЕГОДНЯ Неделя» была опубликована статья Александра Гильмана «Латышский народ не жалеет жидов». Речь в ней шла о яркой, но неоднозначной личности в истории Латвии — экс–главе МИД довоенной республики и активном члене Латвийского центрального совета Людвиге Сее.

Мы обратились с просьбой прокомментировать статью современников — МИД ЛР, посольство Израиля в Латвии и Музей оккупации.

Приводим их комментарии полностью (статью, которую комментируют министрество, посольство и музей, можно прочитать ЗДЕСЬ).

Ни антисемит, ни нацист

Гинтс Егерманис, директор по коммуникациям МИД Латвии:

— Прочитав статью Александра Гильмана «Латышский народ не жалеет жидов» от 2 февраля 2018 года, с сожалением приходится констатировать, что А. Гильман использует цитаты из книги воспоминаний Людвига Сеи «Я больше узнаю только себя», вырвав эти цитаты из контекста и интерпретируя их в совершенно для нас непонятном и недопустимом виде. Каждая такая цитата, вырванная из контекста, требовала бы комментария и пояснения историков. Создается впечатление, что господину Гильману не хватает знаний латышского языка и истории Латвии.

Л. Сея не является ни антисемитом, ни нацистом. Это отмечает каждый внимательный читатель его книги. В его дневнике критикуется и коммунистический, и нацистский режимы Латвии. Л. Сея в своих воспоминаниях индивидуальным образом фиксирует настроение общества во время войны. Он нисколько не призывает к насилию и не пропагандирует идеологию нацизма.

Совсем наоборот — как известно, он является одним из подписавшихся под меморандумом Латвийского центрального совета, за что и попадает в немецкие места заключения: лагерь смерти Саласпилс и концентрационный лагерь в Штудхове.

Наивысшие чины Латвии, Министерство иностранных дел Латвии с момента восстановления государственной независимости строго осуждало, осуждает и будет осуждать всевозможную этническую нетерпимость, язык ненависти, военные преступления и преступления против человечества. Однако Латвийское государство и народ с момента восстановления независимости пережило и продолжает испытывать всевозможную клевету и очернение. МИД Латвии регулярно — на протяжении этих 27 лет — был вынужден рассказывать о том, что в Латвии не возрождается нацизм, что Латвийское государство и сейм не восхваляет нацизм. Можно только удивляться настойчивости создателей кампаний по очернению Латвии.

За последние 20 лет в Латвии очень большое внимание было уделено исследованиям вопросов Холокоста и программам обучения. Государственные высшие должностные лица регулярно участвуют в мероприятиях памяти жертв Холокоста. Комиссия историков опубликовала 28 толстых томов, из которых большая часть посвящена изучению именно Холокоста. На протяжении долгих лет учителя истории Латвии могли учиться на специализированных курсах и семинарах, ознакомиться с литературой о Холокосте, освоить учебную методику. В учебных программах латвийских школ особое место уделено вопросам Холокоста, которые рассматриваются как в основной, так и в средней школе. МИД в сотрудничестве со специалистами из других министерств, президентом Латвии, сеймом и премьер–министром в течение этих лет устраивали большую международную конференцию по вопросам Холокоста в Риге в 2006 году, а также регулярно участвовали в мероприятиях меньшего масштаба по всей Латвии. Наша страна с 2004 года принята в Международный альянс по Холокосту и участвует в его работе.

Говоря об истории Второй мировой войны, мало кто помнит, что когда большая часть мировых правительств отказалась принять еврейских беженцев из Европы, именно Латвия увеличила свои иммиграционные квоты и приняла большое количество беженцев. Таким образом, с 1938–го по 1940 год в Латвии получили убежище и надежду на спасение около 3600 евреев из Германии и ей подчиненных стран.

Без комментариев

Цви Миркин, заместитель посла Израиля в Латвии:

— Внимательно ознакомившись с приложенным материалом, мы пришли к выводу, что выбор приведенных в нем фактов и их подача абсолютно тенденциозны. По этой причине посольство не видит необходимости давать какие–либо комментарии.

Приходите к нам на выставку

Гунарс Нагелс, директор Латвийского музея оккупации:

— Спасибо за проявленный интерес к мнению музея. Отвечая на ваш вопрос, музей считает, что ни один человек не может быть безоговорочно превозносимым.

Приглашаю вас посетить временную экспозицию Музея оккупации по адресу: бульвар Райниса, 7, где вы сможете ознакомиться с описанием Холокоста, включая участие латышей в уничтожении евреев.

Хочу обратить ваше внимание на несколько ошибок в вашем тексте:

1. Издатель книги «Я больше узнаю только себя» «Лауку авизе», а не «Латвияс авизе».

2. Юрис Цигановс не является работником Музея оккупации, а историком Военного музея.

3. Янис Терус не является работником Музея оккупации, а историком Латвийского университета.

Также должен высказать свое недоумение — почему в статье, в которой упоминается Холокост в Латвии, именно рядом с фотографией латвийских воинов появляется без комментария фотография, сделанная в Польше в 1939 году, на которой изображено, как немецкие вооруженные силы расстреливают польских граждан.

Подготовил Сергей ВЛАДИМИРОВ.