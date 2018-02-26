В Латвии больше не найдется таких людей, которые бы признались в сотрудничестве с КГБ, об этом в интервью радио Baltkom заявил латышский поэт, прозаик, эссеист Янис Рокпелнис. Рокпелнис также рассказал о своём алкоголизме и психическом заболевании, что подтолкнуло его к сотрудничеству с КГБ.

«Говорят, в картотеках находится данные о около 600 деятелей культуры Латвии, а признался я один», — сказал поэт.

На вопрос, признается ли кто-нибудь еще в этом Рокпелнис ответил лаконично: «Нет».

В интервью радио Baltkom поэт рассказал, что подтолкнуло его к сотрудничеству с чекистами и к публичному признанию.

«Впервые я признался, что являюсь агентом КГБ в 1992 году. Тогда я был членом социал-демократической рабочей партии и мой друг,а руководил партией поэт Улдис Берзиньшю. Там специально учредили комитет доверия, куда человек мог придти и рассказать — тогда партия становилась моральным защитником человека. Об этом никому, кроме партии не было известно — это своего рода люстрация, когда признаешься, но не публично, то есть общество ничего не знает. После этого я стал верующим человеком, перестал писать», — заявил он.

По словам Рокпелниса, в то время он страдал алкоголизмом и зачастую будучи в нетрезвом состоянии попадал на «разговор» с представителями комитета Госбезопасности.

«У меня были запои, ведь было страшно. Два или три раза меня привозили в Угловой дом для вытрезвления», — отметил поэт.

Сейчас же признаться публично в сотрудничестве с КГБ Рокпелниса, по его словам, заставили угрызения совести.

«Когда я признался сейчас, я думал, что моя жизнь рухнет. Это не было эмоциональным порывом, а духовным. Простому человеку это очень трудно понять, но очень хорошо понимают верующие христиане. Это когда тобой овладевает непреодолимая сила совести, которая сильнее инстинкта самосохранения. Я думал, что все меня осудят, в том числе мои читатели, что будет полный позор, полная катастрофа, ведь мне 72 года, моя жизнь разрушатся, но я должен признаться. В течение нескольких дней я обзванивал своих знакомых,друзей и спрашивал, что мне делать. Все были ошарашены. Я у всех спрашивал, способен ли я на плохой поступок, и все отвечали, что нет — это не свойственно твоему характеру. Мне посоветовали дать признательное интервью. Это ужас был, потому что меня допрашивали журналисты, в один день было три телеинтервью», — пояснил поэт.

Рокпелнис рассказал о психическом заболевании, которое также подтолкнуло его к сотрудничеству с КГБ.

«Я депрессивный поэт. Уже с 13 лет я болен циклотимией — это психическое аффективное расстройство, когда испытываешь манию преследования. У меня был две мотивации — во-первых — разоблачить себя, а во-вторых обезопасить себя от КГБ. Это биполярный невроз, психоз. У меня был не рациональный страх, а иррациональный страх», — рассказал Рокпелнис.

Поэт Янис Рокпелнис в декабре 2017 года в интервью газете Neatkarīgā признался, что он сотрудничал с Комитетом государственной безопасности ЛССР (КГБ ЛССР). При этом он подчеркнул, что в то время испытывал абсолютную ненависть к чекистам и коммунистам.

Поэт пояснил, что о его сотрудничестве с КГБ не знал никто.

«У меня была жена, семья, никто не знал об этом. Иногда наблюдались очень странные мотивы, почему люди становились стукачами. Да, мы говорили про стукачей, не говорили в красивых эвфемизмах. Мне не нравится себя так называть, но я был стукачом», — рассказал он.

Рокпелнис указал, что на самом деле не знает, находится ли его карточка в мешках чекистов. Также, он хотел рассказать о сотрудничестве с КГБ сам, чтобы очистить свою совесть.