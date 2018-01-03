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В преддверии зимних праздников Агрис Лиепиньш в газете Latvijas Avīze пишет о том, что время Зимних праздников — это время чудес. Одним из таких чудес автор называет Рождественские бои 2016 года, к ходе которых латыши показали невиданный героизм, а народ поверил в свои силы.

Начертанный на знаменах латышских стрелков девиз «Свободу отеческой земли мы купим кровью» после этого уже не был пустым звуком. И вот опять у дверей Зимние праздники. И опять, как 100 лет тому назад, автору хочется верить, что чудеса наступят. Латышский народ снова поверит в свои силы.

Поверит, что способен быть хозяином на своей земле и что везде в Латвии с уважением будут относиться к латышскому языку. Латвийцы, независимо от национальности станут общаться между собой на латышском языке. На работу будут принимать, не требуя знания русского.

В ожидании чуда автор вспоминает поучительный разговор, который у него случился с билетным кассиром Latvijas dzelzceļš в небольшом городке в Курземе. Народу в зале ожидания людей было немного, в основном местные латыши. Перед автором билет покупала русская женщина, тоже местная, которая точно владела латышским. Так вот она, естественно, говорила по-русски.

Лиепиньш спросил у кассирши, почему она, не спросив, понимает ли покупательница государственный язык, сразу же переходит на славянский. Та ответила, что так написано в трудовом договоре — отвечать на том языке, на котором спрашивают — и показала табличку на груди, на которой под именем билетёрши стояли два флажка — латышский и российский.

Не может быт, что такой странный пункт есть в трудовом договоре, — засомневался журналист.

«А если мне вздумается спросить на языке папуасов, как она сможет выполнить условия договора»? — Сострил автор, вероятно, полагая, что русские в Латвии должны иметь такие же права, как папуасы. И что Россия исторически и географически имеет такое же отношение к Латвии, как и Новая Гвинея. И что немного расизма не сможет омрачить этот светлый праздник.

Таким образом автору подумалось о рождественском чуде, так как только оно способно заставить латышей в Латвии говорить на латышском. Только чудо заставит латвийское государственное предприятие в повседневном общении использовать государственный язык, всеми способами способствовать его практическому использованию, а не искать способы, как от этого уклониться ради «воображаемого удобства пассажиров».

Только чудо заставит не писать Latvijas gaze на обратной стороне счетов за газ информацию на латышском и русском языках. И только чудо заставит политиков и министров в год выборов говорить на государственном языке, даже если журналисты к ним обратятся по-русски.

Может и министерство, в ведении которого находятся самоуправления, и во главе которого национально настроенный министр, поинтересуется, почему мэр Риги за деньги налогоплательщиков хочет оплачивать уроки на русском в русских школах? — Подсказывает Лиепиньш.

Какого чуда в Новом году остается ждать нам, латвийским русским? Похоже, уже никакого. Большинство так называемой латышской интеллигенции и власть имущих продолжат относиться к русским Латвии как к папуасам. И при этом удивляться, почему это они не хотят интегрироваться и становиться латышами?