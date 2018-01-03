Латышский публицист сравнил русских Латвии с папуасами(6)

Лента новостей
Латышский публицист сравнил русских Латвии с папуасами Как долго латвийцы будут страдать из-за “глюков” системы э-здравоохранения? В 2018 ЕС продолжит распадаться на части. Что делать Латвии? Депутат о смерти Кришьяниса: в Риге тысячи мест, где можно умереть пьяным Клинцевич: маршами в честь Бандеры Украина соревнуется с Латвией Стали известны подробности вчерашнего пожара в здании рижской полиции Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее Пропавший в Гробини пенсионер найден мертвым За убийство латвийца в Англии беженцу дали 12 лет тюрьмы
Eще в разделе
Депутат о смерти Кришьяниса: в Риге тысячи мест, где можно умереть пьяным Клинцевич: маршами в честь Бандеры Украина соревнуется с Латвией Стали известны подробности вчерашнего пожара в здании рижской полиции Пропавший в Гробини пенсионер найден мертвым С воскресенья в Латвии наступит зима
ДВК Медиа
Тимур Пушкарев
10:25 03.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В преддверии зимних праздников Агрис Лиепиньш в газете Latvijas Avīze пишет о том, что время Зимних праздников — это время чудес. Одним из таких чудес автор называет Рождественские бои 2016 года, к ходе которых латыши показали невиданный героизм, а народ поверил в свои силы.

Начертанный на знаменах латышских стрелков девиз «Свободу отеческой земли мы купим кровью» после этого уже не был пустым звуком. И вот опять у дверей Зимние праздники. И опять, как 100 лет тому назад, автору хочется верить, что чудеса наступят. Латышский народ снова поверит в свои силы.

 

Поверит, что способен быть хозяином на своей земле и что везде в Латвии с уважением будут относиться к латышскому языку. Латвийцы, независимо от национальности станут общаться между собой на латышском языке. На работу будут принимать, не требуя знания русского.

 

В ожидании чуда автор вспоминает поучительный разговор, который у него случился с билетным кассиром Latvijas dzelzceļš в небольшом городке в Курземе. Народу в зале ожидания людей было немного, в основном местные латыши. Перед автором билет покупала русская женщина, тоже местная, которая точно владела латышским. Так вот она, естественно, говорила по-русски.

 

Лиепиньш спросил у кассирши, почему она, не спросив, понимает ли покупательница государственный язык, сразу же переходит на славянский. Та ответила, что так написано в трудовом договоре — отвечать на том языке, на котором спрашивают — и показала табличку на груди, на которой под именем билетёрши стояли два флажка — латышский и российский.

 

Не может быт, что такой странный пункт есть в трудовом договоре, — засомневался журналист.

 

«А если мне вздумается спросить на языке папуасов, как она сможет выполнить условия договора»? — Сострил автор, вероятно, полагая, что русские в Латвии должны иметь такие же права, как папуасы. И что Россия исторически и географически имеет такое же отношение к Латвии, как и Новая Гвинея. И что немного расизма не сможет омрачить этот светлый праздник.

 

Таким образом автору подумалось о рождественском чуде, так как только оно способно заставить латышей в Латвии говорить на латышском. Только чудо заставит латвийское государственное предприятие в повседневном общении использовать государственный язык, всеми способами способствовать его практическому использованию, а не искать способы, как от этого уклониться ради «воображаемого удобства пассажиров».

 

Только чудо заставит не писать Latvijas gaze на обратной стороне счетов за газ информацию на латышском и русском языках. И только чудо заставит политиков и министров в год выборов говорить на государственном языке, даже если журналисты к ним обратятся по-русски.

 

Может и министерство, в ведении которого находятся самоуправления, и во главе которого национально настроенный министр, поинтересуется, почему мэр Риги за деньги налогоплательщиков хочет оплачивать уроки на русском в русских школах? — Подсказывает Лиепиньш.

 

Какого чуда в Новом году остается ждать нам, латвийским русским? Похоже, уже никакого. Большинство так называемой латышской интеллигенции и власть имущих продолжат относиться к русским Латвии как к папуасам. И при этом удивляться, почему это они не хотят интегрироваться и становиться латышами?

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
CCCP 10:33 03:01:2018

Глисты, ваша тема!

« ответить
Profile_default
KOZA 10:35 03:01:2018

Папуасы это народ проживающий в Латвии до того,как они были ЛЮБОВНО присоеденины к Великой Российской Империи.Папусы не имели своей азбуки,Библии,написаной на их папуаском языке.Им даже запрещалось находиться в столице.А потом злой для русских,но добрый для папуасов, Пётр,дал им азбуку,Библию и даже не пытался истребить их культуру,как и его предки до 1918 года.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 10:35 03:01:2018

Ну какие латыши?
Это 100 000 немецкий корпус показал.

« ответить
Profile_default
это чудо ? 10:35 03:01:2018

Рождественские бои 2016 года .... Чудо ...

« ответить
Profile_default
Коловрат 10:36 03:01:2018

Кто про что, а вшивый про баню... На-до-е-ли! Страна исчезает, а они про валоду.

« ответить
12

Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV