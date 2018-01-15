Латышское СМИ: Жданок — альтернатива «Согласию»(18)

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Тимур Пушкарев
13:00 15.01.2018
Политика / Политики

Лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок решила полностью посвятить себя предвыборной кампании, поэтому в ближайшее время откажется от мандата депутата Европарламента. Эксперты в области политики считают, что у Жданок есть реальная возможность переманить к себе часть прежнего электората «Согласия».

В последний раз РСЛ, который в то время был известен как движение «За права человека в единой Латвии», прошел в Сейм 9-го созыва. После этого партия трижды не смогла преодолеть 5%-ный барьер.

 

Рейтинг РСЛ в настоящее время также не дает оснований полагать, что партия попадет в парламент — в декабре он составлял менее одного процента. Однако сейчас для РСЛ хорошее время, чтобы напомнить о себе — правительство заявило о реформе, которая снизит долю русского языка в образовании, а «Согласие» недостаточно защищает интересы русскоязычных в контексте этой реформы, пишет Neatkariga.

LETA / Фото LETA
Комментарии (18)
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звиздунов 13:25 15:01:2018

За Жданок. Согласие мимо. Нет - предателям. Потеряют 6 голосов моей семьи.

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Ваня 18:52 15:01:2018

Свиновода опять на сцене цирка....животным развлечение

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хуторянен 19:59 15:01:2018

Эта старая еврейка не может быть альтернативой никому . Пора на кладбище

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Latviešu patriots 13:39 15:01:2018

Если позиция будет обозначена просто и ясно, то значительное большинство электората согласосов перейдёт в РСЛ.
Ну сколько можно врать, 20 лет уже врут и ничего не делают.
Самое главное желаю ЛСР избежать приёма бывших ведущих политиков от согласосов.
Будьте РСЛ осторожны, не исключено, что в первых рядах туда будет прорываться главный "БОРЦУН" за права русскоязычных, а также вся команда бывших комсомолят.

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Гражданская позиция 13:47 15:01:2018

Альтернатива "Согласию"-это VL/TBDNNL. У Русского союза альтернативы нет. Поэтому голосуем за Жданок!

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Более правильно 13:50 15:01:2018

Было бы не альтернативничать, а обьединить усилия и сотрудничать.

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Ivan 13:53 15:01:2018

Русские коренные жители не поддерживают "вечных" оппозиционеров ЦС, нет чёткой понятной позиции, убеждения расплывчаты. а по сути , их нет. Политическая партия "Русский Союз Латвии", реально, на деле, доказала право защищать жителей независимо от национальной принадлежности. Выбирая РСЛ выбираем достойное будущее, достойную жизнь. Разорвать "кольцо" системной вселатышское коррупционной поруки латышского нацистского режима важнейшая задача , латыши должны и обязаны приветствовать возвращение в государственную политику Жданок Татьяны Аркадьевны.

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I am afraid you are wrong 14:57 15:01:2018

Dazhe aborigeny ponymajut, Chto sozdav coaliciju boljshe shansow na uspeh, I
Poljzujutsja etim ochenj shiroko.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)