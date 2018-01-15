Лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок решила полностью посвятить себя предвыборной кампании, поэтому в ближайшее время откажется от мандата депутата Европарламента. Эксперты в области политики считают, что у Жданок есть реальная возможность переманить к себе часть прежнего электората «Согласия».

В последний раз РСЛ, который в то время был известен как движение «За права человека в единой Латвии», прошел в Сейм 9-го созыва. После этого партия трижды не смогла преодолеть 5%-ный барьер.

Рейтинг РСЛ в настоящее время также не дает оснований полагать, что партия попадет в парламент — в декабре он составлял менее одного процента. Однако сейчас для РСЛ хорошее время, чтобы напомнить о себе — правительство заявило о реформе, которая снизит долю русского языка в образовании, а «Согласие» недостаточно защищает интересы русскоязычных в контексте этой реформы, пишет Neatkariga.