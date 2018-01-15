В последний раз РСЛ, который в то время был известен как движение «За права человека в единой Латвии», прошел в Сейм 9-го созыва. После этого партия трижды не смогла преодолеть 5%-ный барьер.
Рейтинг РСЛ в настоящее время также не дает оснований полагать, что партия попадет в парламент — в декабре он составлял менее одного процента. Однако сейчас для РСЛ хорошее время, чтобы напомнить о себе — правительство заявило о реформе, которая снизит долю русского языка в образовании, а «Согласие» недостаточно защищает интересы русскоязычных в контексте этой реформы, пишет Neatkariga.
За Жданок. Согласие мимо. Нет - предателям. Потеряют 6 голосов моей семьи.« ответить
Свиновода опять на сцене цирка....животным развлечение« ответить
Эта старая еврейка не может быть альтернативой никому . Пора на кладбище« ответить
Если позиция будет обозначена просто и ясно, то значительное большинство электората согласосов перейдёт в РСЛ.« ответить
Ну сколько можно врать, 20 лет уже врут и ничего не делают.
Самое главное желаю ЛСР избежать приёма бывших ведущих политиков от согласосов.
Будьте РСЛ осторожны, не исключено, что в первых рядах туда будет прорываться главный "БОРЦУН" за права русскоязычных, а также вся команда бывших комсомолят.
Альтернатива "Согласию"-это VL/TBDNNL. У Русского союза альтернативы нет. Поэтому голосуем за Жданок!« ответить
Было бы не альтернативничать, а обьединить усилия и сотрудничать.« ответить
Русские коренные жители не поддерживают "вечных" оппозиционеров ЦС, нет чёткой понятной позиции, убеждения расплывчаты. а по сути , их нет. Политическая партия "Русский Союз Латвии", реально, на деле, доказала право защищать жителей независимо от национальной принадлежности. Выбирая РСЛ выбираем достойное будущее, достойную жизнь. Разорвать "кольцо" системной вселатышское коррупционной поруки латышского нацистского режима важнейшая задача , латыши должны и обязаны приветствовать возвращение в государственную политику Жданок Татьяны Аркадьевны.« ответить
Dazhe aborigeny ponymajut, Chto sozdav coaliciju boljshe shansow na uspeh, I« ответить
Poljzujutsja etim ochenj shiroko.