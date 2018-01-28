Соревнование на самых крутых националов выходит на финишную прямую. Жертвами этой игры снова назначены русскоязычные дети, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Спасибо тебе, Карлис»

Чем ближе выборы, тем больше даже самые центристские и проевропейские политики становятся похожи на... националов. Вот и на этой неделе министр экономики и по совместительству председатель партии «Единство» Арвилс Ашераденс решил сыграть в двойника председателя TB-Visu Latvijai Райвиса Дзинтарса. Нет, внешнего сходства между ними не наблюдается, зато лексику лидера нацобъединения Ашераденс скопировал полностью. «Спасибо Шадурскису за смелое и неукоснительное движение к латышской Латвии», — мгновенно отреагировал господин Ашераденс на одобренные правительством языковые поправки Шадурскиса. «Запомните этот день: «Единство» вдруг заговорило о латышской Латвии!» — ерничали после этого представители TB-Visu Latvijai.

Впрочем, попытка лидеров «Единства» перетянуть на себя национал-радикальное одеяло не на шутку взволновало идеологов TB-Visu Latvijai. А вдруг действительно часть избирателей забудет, кто же наиболее рьяно боролся против школ нацменьшинств в целом и против русскоязычных школьников в частности. Этого допустить нельзя! И лидеры TB-Visu Latvijai тут же принялись в социальных сетях напоминать о том, как они «давили» и на премьера Домбровскиса, и на премьера Страуюму, и теперь — на премьера Кучинскиса с тем, чтобы добиться перевода всех школ ТОЛЬКО на латышский язык обучения. «Да если бы не мы, то никакой реформы Шадурскиса не было бы», — причитали националы.

Это, конечно, омерзительно, что свои предвыборные вопросы политики решают за счет детей, но так было и, к сожалению, так будет. Причина понятна: национализм и подобные, с позволения сказать, реформы Шадурскиса работают безотказно и приносят политикам, эксплуатирующим эту тему, политические дивиденды. Впрочем, еще не факт, что с нынешней реформы сливки снимет сам ее автор — господин Шадурскис. Велика вероятность, что политические плоды получат самые крутые националы — представители TB-Visu Latvijai, которые наверняка на этапе обсуждения поправок в сейме будут требовать еще более быстрого облатышивания школ, а заодно и детских садов.

Самое забавное, что господин Ашераденс хочет латышскую Латвию только для нацменьшинств, а вот для иностранцев он готов сделать здесь Латвию... английскую. По иронии судьбы на том же заседании правительства, где рассматривалась реформа Шадурскиса, обсуждалась и инициатива минэкономики о том, чтобы Служба госдоходов общалась с иностранными инвесторами на английском. Причем общалась на инглиш не только устно, но и письменно. Первоначально господин Ашераденс хотел пойти еще дальше и позволить инвесторам и все бухгалтерские документы оформлять на английском. Но тут уже возмутились наши языковые церберы и другие члены правительства, которые напомнили главе минэкономики, что у нас пока еще один госязык в стране — и, значит, все официальные документы оформляются на латышском. Таким образом, с английской Латвией министру придется повременить. Остается реализовывать второй вариант — «латышскую Латвию», хотя вообще-то наша страна была и остается многонациональной и нацменьшинства здесь составляют 40 процентов населения. И было бы неплохо их мнение иногда тоже учитывать. Или концепция латышской Латвии такую демократическую вольницу не предполагает?

Виновен именем депутата

Пока одни правые политики сражаются со школами нацменьшинств, другие правые политики пытаются построить свой предвыборный пиар на старом скандале по «делу олигархов». Так, депутат сеймовской фракции «Единство» Андрей Юдин продолжил горячую полемику с председателем парламентской комиссии по «делу олигархов» Ингуной Судрабой. Юдин был недоволен, в частности, тем, что в заключительный доклад комиссии не были внесены фамилии людей, которые, по мнению депутата, виновны в «захвате» (краже) государства. «А виновными являются Лембергс, Шлесерс и целый ряд других персон», — заявил А. Юдин. «А где четкие доказательства?» — по наивности спрашивала госпожа Судраба. Зачем доказательства, если есть убеждение одного депутата, что те или иные лица виновны в «захвате страны»? Да, эти лица могут и подать на Латвию в Европейский суд и даже выиграть, поскольку принцип презумпции невиновности пока еще никто не отменял. Но в этом случае все равно платить штраф будет не лично депутат, а все мы, налогоплательщики.

Спору нет — «захват страны» путем прихватизации, подкупа, коррупции и других преступных деяний — это очень плохо, это отвратительно и омерзительно. И с этим нужно бороться. Но бороться строго в рамках закона, правовыми методами, а не путем революционного правосознания.

Больницы пяти сортов

Но не все так плохо в нашем королевстве. Так, например, минздрав на этой неделе решил, что уже достаточно разозлил фармацевтов, врачей и их пациентов при помощи больной системы «э-здоровье». Поэтому минздрав подсластил пилюлю новой системой градации больниц. Согласно этой системе будет повышен статус (категория) нескольких провинциальных клиник: в частности, в Сигулдской, Тукумской, Алуксненской и Прейльской больнице можно будет получить и круглосуточную хирургическую помощь. В большинстве районных больниц будет в течение 24 часов принимать и педиатр. Очевидно, что накануне выборов минздрав решил не злить провинциальных избирателей. По этой же причине, кстати, «временно забыта» и очередная административно-территориальная реформа, которую пытался запустить министр среды и регионального развития Каспарс Герхардс. Но «зеленые крестьяне» ему дали понять, что накануне выборов такие «сюрпризы» для избирателей опасны и неприемлемы. Вот после выборов, то есть после октября сего года, — другое дело.

Абик ЭЛКИН.