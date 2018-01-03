Лауреат Нобелевской премии перечислила способы замедлить старение(1)

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Люблю!
15:45 03.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Американский ученый-цитогенетик и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Элизабет Блэкберн перечислила несколько способов замедлить старение, пишет Business Insider.

В основу советов Блэкберн легла ее научная работа по теории старения вследствие укорачивания теломерных участков хромосом. После ряда исследований биолог пришла к выводу, что теломеры укорачивались значительно медленнее у более стрессоустойчивых людей.

 

Также на скорость изменения теломер положительно влияла медитация. Людям, уделявшим ей 12 минут в день в течение двух месяцев, удалось замедлить этот процесс.

 

Кроме того, для замедления процесса старения биолог посоветовала вступить в брак, обзавестись другом на всю жизнь и больше общаться с соседями.

 

Еще один ее совет – зарабатывать деньги, так как теломеры чаще бывают длиннее у людей с более высокими доходами.

 

В 2009 году Элизабет Блэкберн получила Нобелевскую премию за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы. Вместе с ней лауреатами тогда стали ее коллеги Кэрол Грейдер и Джек Шостак.

 

АиФ / Фото
Комментарии (1)
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почему мой прадед, 17:55 03:01:2018

не получил эту нобелевскую премию??? Все это он подробно рассказывал моему деду, русскому дворянину помещику, жившем в латгалии в Режицах?! Потом мой дед рассказал все это моему отцу.

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Инна Авина
03.01.2018

С Новым годом! (1)

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