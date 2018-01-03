Американский ученый-цитогенетик и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Элизабет Блэкберн перечислила несколько способов замедлить старение, пишет Business Insider.

В основу советов Блэкберн легла ее научная работа по теории старения вследствие укорачивания теломерных участков хромосом. После ряда исследований биолог пришла к выводу, что теломеры укорачивались значительно медленнее у более стрессоустойчивых людей.

Также на скорость изменения теломер положительно влияла медитация. Людям, уделявшим ей 12 минут в день в течение двух месяцев, удалось замедлить этот процесс.

Кроме того, для замедления процесса старения биолог посоветовала вступить в брак, обзавестись другом на всю жизнь и больше общаться с соседями.

Еще один ее совет – зарабатывать деньги, так как теломеры чаще бывают длиннее у людей с более высокими доходами.

В 2009 году Элизабет Блэкберн получила Нобелевскую премию за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы. Вместе с ней лауреатами тогда стали ее коллеги Кэрол Грейдер и Джек Шостак.