Лауреата «Золотого глобуса» обвинили в сексуальных домогательствах (1)

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Герман Бергер
15:15 14.01.2018
Lifenews / Интересно

Американского актера Азиза Ансари обвинила в сексуальных домогательствах женщина, с которой он ходил на свидание в 2017 году, сообщает издание Babe.

Лауреат «Золотого глобуса» познакомился с девушкой на вечеринке Aftermy Awards Emmy. Они флиртовали, а в конце вечера обменялись номерами телефонов. В сентябре они вместе поужинали, а затем отправились в квартиру актера на Манхэттене.

 

По словам «Грейс», там он начал к ней приставать и пытался принудить ее к сексуальной близости. Она отметила, что не раз прибегала к вербальным и невербальным сигналам, чтобы показать Ансари, насколько ей некомфортно. В конце концов они посмотрели телевизор, и девушка уехала.

 

На следующий день она получила сообщение от актера, в котором он писал о том, как весело они провели время. На что она ответила, что все произошедшее не доставило ей никакого удовольствия и подробно описала, что именно в его поведении ее возмутило.

 

На церемонии вручения «Золотого глобуса» актер появился со значком движения Time`s Up, представители которого выступают против сексуальных домогательств.

 

Ранее Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, заявившую, что мужчины должны беспрепятственно «приударять» за женщинами.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
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мах 18:02 14:01:2018

Ну это сейчас модно. Даже Стивена Хокинга не пропустили.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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