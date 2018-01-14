Американского актера Азиза Ансари обвинила в сексуальных домогательствах женщина, с которой он ходил на свидание в 2017 году, сообщает издание Babe.

Лауреат «Золотого глобуса» познакомился с девушкой на вечеринке Aftermy Awards Emmy. Они флиртовали, а в конце вечера обменялись номерами телефонов. В сентябре они вместе поужинали, а затем отправились в квартиру актера на Манхэттене.

По словам «Грейс», там он начал к ней приставать и пытался принудить ее к сексуальной близости. Она отметила, что не раз прибегала к вербальным и невербальным сигналам, чтобы показать Ансари, насколько ей некомфортно. В конце концов они посмотрели телевизор, и девушка уехала.

На следующий день она получила сообщение от актера, в котором он писал о том, как весело они провели время. На что она ответила, что все произошедшее не доставило ей никакого удовольствия и подробно описала, что именно в его поведении ее возмутило.

На церемонии вручения «Золотого глобуса» актер появился со значком движения Time`s Up, представители которого выступают против сексуальных домогательств.

Ранее Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, заявившую, что мужчины должны беспрепятственно «приударять» за женщинами.