Наличие у США в Европе готовых к применению тактических ядерных вооружений — это проявление агрессивной позиции, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия, напоминаю еще раз, не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Сосредоточила имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории», — заявил он, выступая на конференции по разоружению в Женеве, передает Interfax.

Лавров подчеркнул, что в этих условиях «наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе — не просто рудимент «холодной войны», а явно агрессивная позиция».

«Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой «совместных ядерных миссий», — заявил он, выступая в среду на конференции по разоружению в Женеве.

Лавров подчеркнул, что в их рамках «с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков».

«Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации «, — подчеркнул министр.

Министр выразил надежду на то, что «европейским гражданам удастся сказать твердое «нет» размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против гражданского населения Хиросимы и Нагасаки».

Лавров заявил, что Москва вышла на предельные уровни объема носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сократив свой ядерный арсенал более чем на 85%.

«5 февраля мы подтвердили, что вышли на предельные уровни носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — сказал министр.

«Таким образом, ядерный арсенал России уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком «холодной войны», — подчеркнул Лавров.