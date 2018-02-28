Лавров обвинил США в подготовке Европы к тактическому ядерному удару по РФ(12)

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Виталий Вавилкин
14:42 28.02.2018
В мире / Россия

Наличие у США в Европе готовых к применению тактических ядерных вооружений — это проявление агрессивной позиции, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия, напоминаю еще раз, не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Сосредоточила имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории», — заявил он, выступая на конференции по разоружению в Женеве, передает Interfax.

 

Лавров подчеркнул, что в этих условиях «наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе — не просто рудимент «холодной войны», а явно агрессивная позиция».

 

«Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой «совместных ядерных миссий», — заявил он, выступая в среду на конференции по разоружению в Женеве.

 

Лавров подчеркнул, что в их рамках «с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков».

 

«Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации «, — подчеркнул министр.

 

Министр выразил надежду на то, что «европейским гражданам удастся сказать твердое «нет» размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против гражданского населения Хиросимы и Нагасаки».

 

Лавров заявил, что Москва вышла на предельные уровни объема носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сократив свой ядерный арсенал более чем на 85%.

 

«5 февраля мы подтвердили, что вышли на предельные уровни носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — сказал министр.

 

«Таким образом, ядерный арсенал России уменьшен более чем на 85% по сравнению с пиком «холодной войны», — подчеркнул Лавров.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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dave 14:51 28:02:2018

Поэтому надо срочно нанести ялерный удар по европе и америке.Тогда второсортное быдло утихомирится лет на 100

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kabanov 18:19 28:02:2018

opjata eta strashnaja morda mir pugajet,ruskije fashisti nedobitije....

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Caня 14:51 28:02:2018

"Миниcтр выpазил нaдежду"
Нaдежда умирaет пoследней. Рaзоpужаться пеpед агpеccором? Увoльте.
Нyжно размeстить ядeрное орyжие вдoль всeй грaницы Рoссии, чтoбы в слyчае неадeкватных дeйствий oдним зaлпом прeкратить агoнию...

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:-/ 14:57 28:02:2018

Обезьяна- саня, не играй с гранатой!

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ваня 18:53 28:02:2018

А ведь по другому нельзя..грибы в россию спасут мир..

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Latviešu patriots 15:01 28:02:2018

Atkal Lavrovs muld! No kura laikā gatavošanās aizsardzībai ir agresija?

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Latviešu patriotam 15:32 28:02:2018

Какая на хрен самоборона США,придурок в Европе,вынь америконский х... из задницы.

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Лол 15:40 28:02:2018

100000000%

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:D 17:28 28:02:2018

Лавров обвинил США в подготовке тактического ядерного удара по России. Не в кокаине ли дело?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

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