Ведущий Тигран Кеосаян поинтересовался, кого, по мнению министра, можно назвать главным «дебилом» международной политики. «Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — ответил Лавров.
Адресуя свой вопрос, Кеосаян вспомнил пресс-конференцию с участием Лаврова и министра иностранных дел Саудовской Аравии, которая состоялась в 2015 году. Многим она запомнилась тем, что российский дипломат в момент перевода речи саудовского коллеги тихо произнес фразу «дебилы, ***» с нецензурным словом. Выражение тут же стало крылатым.
Позже российский министр прокомментировал случившееся. «Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен», — объяснил он.
Nu tipisks krievs, no kultūras ne smakas, zin tikai kā rupji lamāties, un līst pakaļā Putinam.« ответить
У вас зато культура "блещет", дебилы б..ть« ответить
Īsta krieva atbilde, bez lamāšanās runāt nemāk.« ответить
После того что вы тупые свиньи сделали с Латвией с вами вообще говорить не о чем. Только латышские "патриоты" могут так ненавидеть свою собственную землю. Вперёд быдло тупое на гей-парад в честь 100летия вышего "государства" придурок больной« ответить
Ну да ..скажет что путин..и уволят..а другово кандитата нет« ответить
rzu njemagu lasadinaja kremljovskaja morda« ответить
В зеркале увидел?« ответить
Конечно, зачем неадекватного Дональда Фридриховича дебилом называть, он как-бы раб системы и обстоятельств. Предлагаю номинацию страны дебила и это, барабанные палочки.... страна-бомбардировщик сышыаа....« ответить
Latviešu patriots ,тебя не в Европу,а даже в Африку пускать нельзя.Последний дебил ты.« ответить
главного «дебила» мировой политики========== и ,,дебиляточки ,, есть, что очень печально« ответить