Глава МИД России Сергей Лавров отказался назвать главного «дебила» мировой политики. Такой вопрос ему задали в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ. Запись фрагмента передачи опубликована на сайте телеканала.

Ведущий Тигран Кеосаян поинтересовался, кого, по мнению министра, можно назвать главным «дебилом» международной политики. «Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — ответил Лавров.

Адресуя свой вопрос, Кеосаян вспомнил пресс-конференцию с участием Лаврова и министра иностранных дел Саудовской Аравии, которая состоялась в 2015 году. Многим она запомнилась тем, что российский дипломат в момент перевода речи саудовского коллеги тихо произнес фразу «дебилы, ***» с нецензурным словом. Выражение тут же стало крылатым.

Позже российский министр прокомментировал случившееся. «Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен», — объяснил он.