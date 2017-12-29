Лавров отказался назвать главного «дебила» мировой политики(10)

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Тимур Пушкарев
15:41 29.12.2017
Политика / Политика

Глава МИД России Сергей Лавров отказался назвать главного «дебила» мировой политики. Такой вопрос ему задали в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ. Запись фрагмента передачи опубликована на сайте телеканала.

Ведущий Тигран Кеосаян поинтересовался, кого, по мнению министра, можно назвать главным «дебилом» международной политики. «Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — ответил Лавров.

 

Адресуя свой вопрос, Кеосаян вспомнил пресс-конференцию с участием Лаврова и министра иностранных дел Саудовской Аравии, которая состоялась в 2015 году. Многим она запомнилась тем, что российский дипломат в момент перевода речи саудовского коллеги тихо произнес фразу «дебилы, ***» с нецензурным словом. Выражение тут же стало крылатым. 

 

Позже российский министр прокомментировал случившееся. «Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен», — объяснил он.

Lenta.ru / Фото 112.ua
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 15:54 29:12:2017

Nu tipisks krievs, no kultūras ne smakas, zin tikai kā rupji lamāties, un līst pakaļā Putinam.

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еке 16:33 29:12:2017

У вас зато культура "блещет", дебилы б..ть

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Latviešu patriots 16:44 29:12:2017

Īsta krieva atbilde, bez lamāšanās runāt nemāk.

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впр 18:16 29:12:2017

После того что вы тупые свиньи сделали с Латвией с вами вообще говорить не о чем. Только латышские "патриоты" могут так ненавидеть свою собственную землю. Вперёд быдло тупое на гей-парад в честь 100летия вышего "государства" придурок больной

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ваня 20:09 29:12:2017

Ну да ..скажет что путин..и уволят..а другово кандитата нет

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narod 16:10 29:12:2017

rzu njemagu lasadinaja kremljovskaja morda

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ыыы 19:16 29:12:2017

В зеркале увидел?

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Миха Мор 16:35 29:12:2017

Конечно, зачем неадекватного Дональда Фридриховича дебилом называть, он как-бы раб системы и обстоятельств. Предлагаю номинацию страны дебила и это, барабанные палочки.... страна-бомбардировщик сышыаа....

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atos 18:48 29:12:2017

Latviešu patriots ,тебя не в Европу,а даже в Африку пускать нельзя.Последний дебил ты.

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шери 19:49 29:12:2017

главного «дебила» мировой политики========== и ,,дебиляточки ,, есть, что очень печально

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)