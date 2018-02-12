Лавров ответил как Остап Бендер на вопрос о США(7)

Лента новостей
В Латгалии сердиты на власть и готовы бастовать Ксения Собчак объяснила, чем занималась в США Синоптики рассказали о погоде на понедельник Премьер: телеканал на русском Латвии не нужен Муйжниекс готов реинтегрироваться в Латвию. Для неграждан «сделал, что мог» Министр РФ назвал биоматериалом тела погибших в катастрофе Ан-148 МОК хочет наказать бронзового призера ОИ-2018 из России за критику Медведев рад спаду рождаемости. Люди мешают цифровой экономике «Главный праздник у них — гей-парад». Русские бегут из США и Европы
Eще в разделе
Ксения Собчак объяснила, чем занималась в США Бузова даёт концерты в гей-клубах России (видео) Ученые выявили большие преимущества людей без пары Секс до свадьбы и измена могут стать преступлениями Ксения Собчак вспомнила о мечте стать проституткой
Герман Бергер
20:02 11.02.2018
Lifenews / Люди

Конкуренция между державами — это «двигатель прогресса», но Вашингтон, по мнению Сергея Лаврова, вместо соперничества прибегает к «грубому вытеснению с рынка», цитирует РБК.

Многие державы «подтягиваются близко к уровню» США, из-за чего Вашингтон занимается «нечистоплотной конкуренцией», заявил министр в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

 

«Конкуренцию никто не отменял, конкуренция — это вообще двигатель прогресса, как известно, наряду с частным предпринимательством, как Остап Бендер говорил. Но конкуренция, конечно, должна быть чистоплотной и добросовестной», — ответил министр на вопрос о том, что отношения между Китаем и США будут только ухудшаться из-за амбиций обеих стран, цитирует РБК.

 

По его словам, США после двух мировых войн не утратили свои позиции, «свою мощь, но — поднялись другие центры силы»: Евросоюз, Китай, Индия, «в известной степени» — Россия. «Но при этом ни мы, ни Китай в своих доктринальных документах никогда не называем никого своими врагами», — добавил Лавров.

 

В пример он привел санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, вместе с которыми, по словам министра, США отговаривают государства закупать у России вооружения. «Параллельно с этими санкциями Соединенные Штаты носятся по всему миру, через своих послов требуя от стран Латинской Америки, Азии, Африки — отказываться от закупки у нас военной техники и вооружений, обусловливая это тем, что американцы компенсируют нехватку соответствующего оборудования той или иной стране», — рассказал Лавров.

 

«Однозначно это нечистоплотная, недобросовестная конкуренция. Ну просто грубое вытеснение с рынка, причем через методы шантажа и ультиматумов», — заключил министр.

РБК / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 20:26 11:02:2018

Да-да, нечестная и подлая Америка. Вопрос - а чё рашка может сделать в ответ, нахмурить бровки?

« ответить
Profile_default
Хохол, путин))) 20:56 11:02:2018

НЕ морщи жопу,)) Умнее не станешь)) Иди поскачи и покричи))Це-" европа")) бл***дь!)))

« ответить
Profile_default
П у т и н 21:06 11:02:2018

Скачи-не скачи, а рашка Америке НИЧЕГО сделать не может. Это ясно всем, даже таким козлам, как ты.

« ответить
Profile_default
narod 21:27 11:02:2018

skachi ne skachi a skakli Rossii nechego sdelatj ne mogut, dazhe Krim podarili

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:32 11:02:2018

Nabadziņi, tā apbižoti.. smiekli nāk! Ja paši ir āmuri, tad citi, kas veiksmīgāki, pie tā nav vainīgi!

« ответить
Profile_default
CCCP 20:40 11:02:2018

Глистам смешно, Ринька прошёл и стало щекотно в заднице.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 21:24 11:02:2018

Seseram. Tu par savām cērmēm runā?

« ответить

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)