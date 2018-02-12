Конкуренция между державами — это «двигатель прогресса», но Вашингтон, по мнению Сергея Лаврова, вместо соперничества прибегает к «грубому вытеснению с рынка», цитирует РБК.

Многие державы «подтягиваются близко к уровню» США, из-за чего Вашингтон занимается «нечистоплотной конкуренцией», заявил министр в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Конкуренцию никто не отменял, конкуренция — это вообще двигатель прогресса, как известно, наряду с частным предпринимательством, как Остап Бендер говорил. Но конкуренция, конечно, должна быть чистоплотной и добросовестной», — ответил министр на вопрос о том, что отношения между Китаем и США будут только ухудшаться из-за амбиций обеих стран, цитирует РБК.

По его словам, США после двух мировых войн не утратили свои позиции, «свою мощь, но — поднялись другие центры силы»: Евросоюз, Китай, Индия, «в известной степени» — Россия. «Но при этом ни мы, ни Китай в своих доктринальных документах никогда не называем никого своими врагами», — добавил Лавров.

В пример он привел санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, вместе с которыми, по словам министра, США отговаривают государства закупать у России вооружения. «Параллельно с этими санкциями Соединенные Штаты носятся по всему миру, через своих послов требуя от стран Латинской Америки, Азии, Африки — отказываться от закупки у нас военной техники и вооружений, обусловливая это тем, что американцы компенсируют нехватку соответствующего оборудования той или иной стране», — рассказал Лавров.

«Однозначно это нечистоплотная, недобросовестная конкуренция. Ну просто грубое вытеснение с рынка, причем через методы шантажа и ультиматумов», — заключил министр.