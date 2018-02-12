Многие державы «подтягиваются близко к уровню» США, из-за чего Вашингтон занимается «нечистоплотной конкуренцией», заявил министр в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
«Конкуренцию никто не отменял, конкуренция — это вообще двигатель прогресса, как известно, наряду с частным предпринимательством, как Остап Бендер говорил. Но конкуренция, конечно, должна быть чистоплотной и добросовестной», — ответил министр на вопрос о том, что отношения между Китаем и США будут только ухудшаться из-за амбиций обеих стран, цитирует РБК.
По его словам, США после двух мировых войн не утратили свои позиции, «свою мощь, но — поднялись другие центры силы»: Евросоюз, Китай, Индия, «в известной степени» — Россия. «Но при этом ни мы, ни Китай в своих доктринальных документах никогда не называем никого своими врагами», — добавил Лавров.
В пример он привел санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, вместе с которыми, по словам министра, США отговаривают государства закупать у России вооружения. «Параллельно с этими санкциями Соединенные Штаты носятся по всему миру, через своих послов требуя от стран Латинской Америки, Азии, Африки — отказываться от закупки у нас военной техники и вооружений, обусловливая это тем, что американцы компенсируют нехватку соответствующего оборудования той или иной стране», — рассказал Лавров.
«Однозначно это нечистоплотная, недобросовестная конкуренция. Ну просто грубое вытеснение с рынка, причем через методы шантажа и ультиматумов», — заключил министр.
Да-да, нечестная и подлая Америка. Вопрос - а чё рашка может сделать в ответ, нахмурить бровки?« ответить
НЕ морщи жопу,)) Умнее не станешь)) Иди поскачи и покричи))Це-" европа")) бл***дь!)))« ответить
Скачи-не скачи, а рашка Америке НИЧЕГО сделать не может. Это ясно всем, даже таким козлам, как ты.« ответить
skachi ne skachi a skakli Rossii nechego sdelatj ne mogut, dazhe Krim podarili« ответить
Nabadziņi, tā apbižoti.. smiekli nāk! Ja paši ir āmuri, tad citi, kas veiksmīgāki, pie tā nav vainīgi!« ответить
Глистам смешно, Ринька прошёл и стало щекотно в заднице.« ответить
Seseram. Tu par savām cērmēm runā?« ответить