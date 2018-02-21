Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США проявлять большую сдержанность в действиях, когда дело касается сирийского конфликта, передаёт TeleSUR. При этом он отметил, что Россия обеспокоена действиями США, которые направлены на подрыв территориальной целостности Сирии.

Кремль раскритиковал «попытки расчленить Сирию», которые предпринимает правительство США, передаёт TeleSUR.

«Мы не можем не наблюдать с тревогой за попытками расчленить Сирию. Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые Соединённые Штаты начинают реализовывать «на земле», прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком, Турцией», — приводит издание слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Кроме того, во время своего выступления на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», состоявшейся в Москве в этот понедельник, Лавров обвинил США в использовании курдов и «провокационных шагах» с целью подрыва территориальной целостности Сирии.

При этом Лавров подчеркнул необходимость сохранить суверенитет и территориальную целостность страны, вместе с тем призвав США проявлять сдержанность в отношении сирийского конфликта.

«Ещё раз призываю наших американских коллег не играть с огнём и выверять все свои шаги не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а исходя прежде всего из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов», — заявил министр.

Издание напоминает, что в настоящий момент в Сирии продолжается конфликт между правительственными войсками и террористическими организациями, которые были почти полностью повержены в последние несколько месяцев при значительной помощи России. При этом вооружённая оппозиция страны, пользующаяся поддержкой США, требует, чтобы президент Сирии Башар Асад покинул свой пост, сообщает TeleSUR.