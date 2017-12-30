«Я считаю, что все, с кем мы общаемся — это партнеры. Есть партнеры договороспособные, есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше», — сказал он.
Ранее Сергей Лавров ответил на вопрос ведущего юмористической программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ Тиграна Кеосояна о главном «дебиле» мировой политики.
Он пояснил, что не хочет называть имен, чтобы никого не обидеть.
Он имел ввиду , что более дебильные обидятся , если их запишут пониже ви поумнее.« ответить
uberite eto strashnuju mordu,mir pugajet idijot putlerskij....« ответить
Nu ir purns fotogrāfijā, pusķieģelis prasās. Bet tas ir labi, ka rietumos ar krieviem negrib vienoties. Aiz vien vairāk politiķu saprot, ka ar barbariem vienoties nevar. Tas priecē.« ответить
поцелуй ринкевича в заднее лицо« ответить
скоро100 дней содома и гоморры ему будут все присовывать и за щёку давать« ответить
Purns tavā spogulī prasa ķieģeli...« ответить
Tavējam kravas mašīna nepietiks..« ответить