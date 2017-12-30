Лавров рассказал о «дебилах» на Западе(7)

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Герман Бергер
16:47 30.12.2017
В мире / Россия

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на Западе у России становится все больше партнеров, с которыми сложно договариваться, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что все, с кем мы общаемся — это партнеры. Есть партнеры договороспособные, есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше», — сказал он.

 

Ранее Сергей Лавров ответил на вопрос ведущего юмористической программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ Тиграна Кеосояна о главном «дебиле» мировой политики.

 

Он пояснил, что не хочет называть имен, чтобы никого не обидеть.

Газета.ru / Фото
Комментарии (7)
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вова 17:13 30:12:2017

Он имел ввиду , что более дебильные обидятся , если их запишут пониже ви поумнее.

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kabanov 19:11 30:12:2017

uberite eto strashnuju mordu,mir pugajet idijot putlerskij....

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Latviešu patriots 17:42 30:12:2017

Nu ir purns fotogrāfijā, pusķieģelis prasās. Bet tas ir labi, ka rietumos ar krieviem negrib vienoties. Aiz vien vairāk politiķu saprot, ka ar barbariem vienoties nevar. Tas priecē.

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ПАРТНЕР 18:18 30:12:2017

поцелуй ринкевича в заднее лицо

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Latviešu pidariots 18:39 30:12:2017

скоро100 дней содома и гоморры ему будут все присовывать и за щёку давать

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ыыы 18:00 30:12:2017

Purns tavā spogulī prasa ķieģeli...

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Latviešu patriots 18:02 30:12:2017

Tavējam kravas mašīna nepietiks..

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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