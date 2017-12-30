Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на Западе у России становится все больше партнеров, с которыми сложно договариваться, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что все, с кем мы общаемся — это партнеры. Есть партнеры договороспособные, есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше», — сказал он.

Ранее Сергей Лавров ответил на вопрос ведущего юмористической программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ Тиграна Кеосояна о главном «дебиле» мировой политики.

Он пояснил, что не хочет называть имен, чтобы никого не обидеть.