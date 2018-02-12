Лавров: США окружают Россию и нацеливаются на Китай(31)

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Герман Бергер
18:57 11.02.2018
В мире / Политика

Американская система противоракетной обороны (ПРО) практически окружает Россию по всему периметру, а в настоящее время США нацеливаются на Китай. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что под предлогом северокорейской ядерной проблемы американская сторона разворачивает объекты системы ПРО на территории Республики Корея и в Японии.

 

«Вкупе с европейским сегментом глобальной системы противоракетной обороны США, что отчетливо видно на картах, вся эта система удивительным образом, случайно или нет, практически окружает Россию по всему периметру, а теперь заодно уже нацеливается и на Китай», — заявил Лавров.

 

По его словам, российская сторона против укрепления таких тенденций и готова сесть за стол переговоров, чтобы начать предметный разговор по поводу противоракетной обороны между Россией и США.

 

Ранее Лавров отметил, что большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта мировой стабильности.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (31)
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Дык 19:07 11:02:2018

Пиндосы -трУсы, они знают, что если война(не дай Бог!), то от штатов останутся руины.
Пиндосы, как, шакалы, скалят зубы на медведя, а напасть боятся.

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Cтатус-6 19:14 11:02:2018

Пендосы жадные,их ВПК варится на глупых и трусливых.
Как бандиты в девяностых,деньги за крышу.

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Натовская клоунада 19:34 11:02:2018

Так они и есть бандиты, провокаторы, агрессоры в одном флаконе.
А зольдатен, так это вообще пародия на армию, где трансгендеры-пидоры.
Ну и с кем там воевать? С пидорами? Они от первых выстрелов, как тараканы, разбегутся. Позорище.

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Статус-6 19:17 11:02:2018

Пендocы жадные,их ВПК варится на глyпых и трyсливых.
Как бaндиты в девяноcтых,деньги за крышy.

« ответить
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Саня 19:31 11:02:2018

Спятил дб.
Мания преследования.

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Сане,и т.д 19:37 11:02:2018

А ты кто такой, возьми в рот педрила.

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-Ссанье 19:39 11:02:2018

А у тебя комплекс неполноценности

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сане-окурку 19:45 11:02:2018

А у тебя комплекс неполноценности + мания преследования.
Срёшь, когда из своей вонючей конуры вылазишь?

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ИвАн 19:34 11:02:2018

А вы их окружите через Северный полюс.

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ИвАну 19:48 11:02:2018

Хороший высер,так держать,наверно хорошо в школе учился!

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

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