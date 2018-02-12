Министр отметил, что под предлогом северокорейской ядерной проблемы американская сторона разворачивает объекты системы ПРО на территории Республики Корея и в Японии.
«Вкупе с европейским сегментом глобальной системы противоракетной обороны США, что отчетливо видно на картах, вся эта система удивительным образом, случайно или нет, практически окружает Россию по всему периметру, а теперь заодно уже нацеливается и на Китай», — заявил Лавров.
По его словам, российская сторона против укрепления таких тенденций и готова сесть за стол переговоров, чтобы начать предметный разговор по поводу противоракетной обороны между Россией и США.
Ранее Лавров отметил, что большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта мировой стабильности.
Пиндосы -трУсы, они знают, что если война(не дай Бог!), то от штатов останутся руины.« ответить
Пиндосы, как, шакалы, скалят зубы на медведя, а напасть боятся.
Пендосы жадные,их ВПК варится на глупых и трусливых.« ответить
Как бандиты в девяностых,деньги за крышу.
Так они и есть бандиты, провокаторы, агрессоры в одном флаконе.« ответить
А зольдатен, так это вообще пародия на армию, где трансгендеры-пидоры.
Ну и с кем там воевать? С пидорами? Они от первых выстрелов, как тараканы, разбегутся. Позорище.
Пендocы жадные,их ВПК варится на глyпых и трyсливых.« ответить
Как бaндиты в девяноcтых,деньги за крышy.
Спятил дб.« ответить
Мания преследования.
А ты кто такой, возьми в рот педрила.« ответить
А у тебя комплекс неполноценности« ответить
А у тебя комплекс неполноценности + мания преследования.« ответить
Срёшь, когда из своей вонючей конуры вылазишь?
А вы их окружите через Северный полюс.« ответить
Хороший высер,так держать,наверно хорошо в школе учился!« ответить