Американская система противоракетной обороны (ПРО) практически окружает Россию по всему периметру, а в настоящее время США нацеливаются на Китай. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что под предлогом северокорейской ядерной проблемы американская сторона разворачивает объекты системы ПРО на территории Республики Корея и в Японии.

«Вкупе с европейским сегментом глобальной системы противоракетной обороны США, что отчетливо видно на картах, вся эта система удивительным образом, случайно или нет, практически окружает Россию по всему периметру, а теперь заодно уже нацеливается и на Китай», — заявил Лавров.

По его словам, российская сторона против укрепления таких тенденций и готова сесть за стол переговоров, чтобы начать предметный разговор по поводу противоракетной обороны между Россией и США.

Ранее Лавров отметил, что большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта мировой стабильности.