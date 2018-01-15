«Японские коллеги привели аргументы о том, что эта система «Aegis Ashore» («Иджис Эшор»), вернее ее вариация, как они говорят, которая будет развернута в Японии, она отличается от того, что есть у Южной Кореи и что есть в Европе. Мы такими данными не располагаем», — сказал Лавров.
По его словам, российские данные свидетельствуют о том, что система «Aegis Ashore» базируется на универсальных пусковых установках, которые способны применять ударные вооружения
Япония утверждает, что планирует установить элементы ПРО для защиты от северокорейских баллистических ракет.
«Мы не знаем о каких-либо случаях где бы то ни было на земном шаре, чтобы США, развернув там свои вооружения, передали контроль за ними стране, на территории которой это все произошло. Я очень сильно сомневаюсь, что они сделают исключение и в этом случае», — подчеркнул министр.
Лавров добавил, что Москва хотела бы получить от Токио «более убедительные сведения» по этому вопросу.
При этом он отметил, что Россия открыта к переговорам и заинтересована в том, чтобы диалог по ПРО, который Москва предложила 11 лет назад, все-таки был начат.
По его словам, сейчас американские коллеги заявляют России: «Не волнуйтесь, это не против вас».
«Но имеется масса доказательств того, что все это не так», — продолжил Лавров.
Планируется, что два наземных комплексах ПРО Aegis Ashore разместят в Японии к 2023 году. Один из них появится на учебном полигоне в префектуре Акита на севере страны, второй — в префектуре Ямагути на юго-западе. В Москве это решение оценили как «очередное нарушение американцами» договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Lavrovs kā jau vienmēr tukši muld, tas viņam raksturīgi.« ответить
Твой патриотический долг трахать второсортного Ваню.Жену свою.А в политику своим хуторским умом лучше не лезь.Это не всем дано))« ответить
Dave.Tu jau te esi pidars, kas atsūkā Smeršam, tā kā nepļūtī. Bet Lavrovs un Putins ir tukši muldētāji.« ответить
А ты раб сыкло,и никакой ты ни патриот,шестерка продажная.« ответить
Кстати мне тут Лавров на ушко нашептал..что твоя мать сосала у него и у Путина тоже)какой же ты после этого патриот?Ты предатель всего Латвийского народа)))« ответить
Dave. Kad tevi no trakonama izlaida? Par tevi Drošības Policija interesējas, tā man teica. Ziņojumu jau uzrakstiju par tevi.« ответить
патриот,ты своих детей дибилов и жену свою Ваню будешь полицией пугать)))не смеши мои шнурки« ответить
Dave. Nedraudu, tikai brīdinu.. Mēs par tevi zinām visu..« ответить
Да то давно всем было ясно даже без Лаврова! :)« ответить
А российские ракеты в Калининграде - это для "защиты балтийской корюшки от сомалийских браконьеров", ровно настолько же, сколь американские ПРО в Европе - для "защиты от ядерного Ирана"!