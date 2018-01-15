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Россия сомневается, что Токио будет самостоятельно управлять элементами американской ПРО, которые планируется разместить в Японии, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.

«Японские коллеги привели аргументы о том, что эта система «Aegis Ashore» («Иджис Эшор»), вернее ее вариация, как они говорят, которая будет развернута в Японии, она отличается от того, что есть у Южной Кореи и что есть в Европе. Мы такими данными не располагаем», — сказал Лавров.

По его словам, российские данные свидетельствуют о том, что система «Aegis Ashore» базируется на универсальных пусковых установках, которые способны применять ударные вооружения

Япония утверждает, что планирует установить элементы ПРО для защиты от северокорейских баллистических ракет.

«Мы не знаем о каких-либо случаях где бы то ни было на земном шаре, чтобы США, развернув там свои вооружения, передали контроль за ними стране, на территории которой это все произошло. Я очень сильно сомневаюсь, что они сделают исключение и в этом случае», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что Москва хотела бы получить от Токио «более убедительные сведения» по этому вопросу.

При этом он отметил, что Россия открыта к переговорам и заинтересована в том, чтобы диалог по ПРО, который Москва предложила 11 лет назад, все-таки был начат.

По его словам, сейчас американские коллеги заявляют России: «Не волнуйтесь, это не против вас».

«Но имеется масса доказательств того, что все это не так», — продолжил Лавров.

Планируется, что два наземных комплексах ПРО Aegis Ashore разместят в Японии к 2023 году. Один из них появится на учебном полигоне в префектуре Акита на севере страны, второй — в префектуре Ямагути на юго-западе. В Москве это решение оценили как «очередное нарушение американцами» договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.