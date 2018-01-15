Лавров заявил о массе доказательств антироссийской направленности ПРО США(9)

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mainichi
Тимур Пушкарев
14:17 15.01.2018
В мире / Война

Россия сомневается, что Токио будет самостоятельно управлять элементами американской ПРО, которые планируется разместить в Японии, заявил на пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.

«Японские коллеги привели аргументы о том, что эта система «Aegis Ashore» («Иджис Эшор»), вернее ее вариация, как они говорят, которая будет развернута в Японии, она отличается от того, что есть у Южной Кореи и что есть в Европе. Мы такими данными не располагаем», — сказал Лавров.

 

По его словам, российские данные свидетельствуют о том, что система «Aegis Ashore» базируется на универсальных пусковых установках, которые способны применять ударные вооружения

 

Япония утверждает, что планирует установить элементы ПРО для защиты от северокорейских баллистических ракет.

 

«Мы не знаем о каких-либо случаях где бы то ни было на земном шаре, чтобы США, развернув там свои вооружения, передали контроль за ними стране, на территории которой это все произошло. Я очень сильно сомневаюсь, что они сделают исключение и в этом случае», — подчеркнул министр.

 

Лавров добавил, что Москва хотела бы получить от Токио «более убедительные сведения» по этому вопросу.

При этом он отметил, что Россия открыта к переговорам и заинтересована в том, чтобы диалог по ПРО, который Москва предложила 11 лет назад, все-таки был начат.

 

По его словам, сейчас американские коллеги заявляют России: «Не волнуйтесь, это не против вас».

 

«Но имеется масса доказательств того, что все это не так», — продолжил Лавров.

 

Планируется, что два наземных комплексах ПРО Aegis Ashore разместят в Японии к 2023 году. Один из них появится на учебном полигоне в префектуре Акита на севере страны, второй — в префектуре Ямагути на юго-западе. В Москве это решение оценили как «очередное нарушение американцами» договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

РИА Новости / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 14:32 15:01:2018

Lavrovs kā jau vienmēr tukši muld, tas viņam raksturīgi.

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dave 14:41 15:01:2018

Твой патриотический долг трахать второсортного Ваню.Жену свою.А в политику своим хуторским умом лучше не лезь.Это не всем дано))

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Latviešu patriots 14:49 15:01:2018

Dave.Tu jau te esi pidars, kas atsūkā Smeršam, tā kā nepļūtī. Bet Lavrovs un Putins ir tukši muldētāji.

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Патриоту рабу 14:59 15:01:2018

А ты раб сыкло,и никакой ты ни патриот,шестерка продажная.

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dave 14:59 15:01:2018

Кстати мне тут Лавров на ушко нашептал..что твоя мать сосала у него и у Путина тоже)какой же ты после этого патриот?Ты предатель всего Латвийского народа)))

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Latviešu patriots 15:10 15:01:2018

Dave. Kad tevi no trakonama izlaida? Par tevi Drošības Policija interesējas, tā man teica. Ziņojumu jau uzrakstiju par tevi.

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dave 15:27 15:01:2018

патриот,ты своих детей дибилов и жену свою Ваню будешь полицией пугать)))не смеши мои шнурки

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Latviešu patriots 17:03 15:01:2018

Dave. Nedraudu, tikai brīdinu.. Mēs par tevi zinām visu..

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Ты суслика видишь? 16:09 15:01:2018

Да то давно всем было ясно даже без Лаврова! :)
А российские ракеты в Калининграде - это для "защиты балтийской корюшки от сомалийских браконьеров", ровно настолько же, сколь американские ПРО в Европе - для "защиты от ядерного Ирана"!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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