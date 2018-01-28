Последние годы были для концерна нелегкими, объем перевезенных грузов с 57 млн тонн в 2004 году упал до 47,7 млн тонн в 2016-м. Два года назад профсоюз железнодорожников обсуждал эту проблему с руководством предприятия и Минсообщения, предупредив, что, если положение в отрасли не улучшится, работу могут потерять 500 человек. Но лучше не стало — в 2017 году. грузоперевозки снизились до 43,8 млн тонн.
Массовые увольнения должностные лица отрицают.
«Нет такого планового числа, сколько увольнять людей – есть оптимизация работы, в ходе которой меняется рабочая сила», — заявил министр сообщения Улдис Аугулис.
В самом Latvijas dzelzceļš поясняют: уменьшение численности персонала за счет оптимизации связано с внедрением новых технологий управления работой железной дороги. Кроме того, компания стремится уговорить более старших работников быстрее уйти на пенсию, чтобы дать дорогу молодым кадрам.
В прошлом году у материнского предприятия концерна, AS Latvijas dzelzceļš, сотрудников стало меньше на 331 человека, или на 5,3%. Из них 211 ушли на пенсию. В этом году предприятие думает договориться еще с 50-60 рабочими об их выходе на пенсию.
Член правления LDz Эрик Шмукст в беседе с LTV признал: зарплату железнодорожникам не повышали уже три года, при том, что когда-то они были в первой пятерке самых высокооплачиваемых наемных работников в стране. По его словам, к ситуации все они, особенно служащие в Латгалии, относятся с пониманием и просят, пусть не повышая зарплату, дать им возможность дальше работать. О том же условились и с профсоюзом, отметил Шмукст.
LTV пообщалось с несколькими уволенными. Одна бывшая сотрудница LDz сообщила, что в прошлом году в том подразделении, где она ранее трудилась, сократили несколько человек, в этом – уже больше.
«Формулировка – производственная необходимость и снижение объемов работы. Работникам предложили подписать приложение к трудовому договору – об изменении его условий. В результате с увольняемыми сотрудниками заключили временные трудовые контракты. Таким образом, в момент, когда окончился срок действия временного трудового договора, работника увольняли без выплаты компенсации», — поделилась бывшая железнодорожница.
Профсоюз, как и руководство LDz, тоже склонен считать, что до сих пор увольнения имели место в ходе реструктуризации. Сколько людей было уволено в прошлом году, в профсоюзе журналистам не сообщили, предложив поинтересоваться этим у руководства компании.
Руководство концерна признает, что в решении этой проблемы придется участвовать и государству, ведь, учитывая большое число занятых на предприятии, важно избежать социального напряжения.
Российские санкции стали душить лотышей ))) Это радует !!!!!« ответить
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Эйфория заканчивается? Нюхнули реальности?« ответить
Назло Путину отморозили себе уши« ответить
Работают у нас на фирме бывшие железнодорожники получая тысячу-две на карточку и счастливы. Рассказывают как там народ водку на работе пьёт и топливо с металлом воруют. Работа ведь тяжёлая, а платят гроши. Сейчас в частном секторе за 600€ чистыми в Риге даже нормального грузчика не найти. Проверено. В районах соглашусь, сам бы живя скажем в Зилупе с зарплатой 600€ был бы счастлив, а в Риге это просто слёзы на которые не прожить. Нет, можно конечно жить в приюте и кушать на церковной кухне, но это ведь вообще не жизнь. Вон по-соседству студенты двушку снимают вскладчину за 500€ + коммунальные. Это без малого 700€ в месяц зимой с интернетом и телевиденьем. Да, квартира с ремонтом, мебелью и техникой, со всеми удобствами. Так что без работы не останутся. А то, что руководство ж/д воры, машенники, взяточники и подлецы, это все знают после задержания их шефа за взятку. А транзит уходит в Новоросийск, порт там уже лет 10 назад построили. Климат теплеет. Кто виноват? Санкции? Национализм? Глупости! Плевать путинской банде воров и предателей на ограбленный ими росийский народ, на русских плевать брошеных в Прибалтике и СНГ. Всему виной жадность. Если кто не в курсе, то транспортировка грузов через малюсенькую Латвию стоит столько же, сколько через всю огромную Россию. Так было и с трубопроводом, когда Вентспилский цыган Лемберг украл трубу и загнул запредельную цену за транзит используя своё монопольное положение. А климат теплеет, льды на Севере тают, технологии продвигаются... Короче выбрали «журавля в небе» выпустив «синицу в руках». Могли ведь веками по копеечке получать и радоватся, нет ведь, решили хапнуть один раз и по-максимуму. Прагматичные олигархи решили, что им выгоднее новые порты построить, танкеры и трубопроводы. Тем более, что заплатили за всё это нищие ограбленные росияне из бюджета. Могли поднять пенсии и пособия, а они эти деньги вложили в будущее благосостояние воровской хунты. А впереди у ж/д крупный «распил» на Рейл-Балтике. Вот зачем сейчас перед мегастройкой опытных рабочих увольнять? Всё очень просто. Их сейчас наймут на частные «микрики», а потом по договору сдадут в аренду ж/д но уже за огромные деньги. Сверхприбыль останется хозяевам этих «микриков» - родственникам руководителей ж/д, а рабочии получат гроши и без налогов в конверте выполнив этот многомиллиардный заказ. Вспомните мои слова.« ответить
Там начальников хохлов убрать и рашек. Местным местным работы нет. Ето из за них...« ответить
LDZ и её карманный профсоюз обкакались. семеро с ложкой,один с сошкой. управу сокращать надо.специалистов почти нет среди рабочих.а в управе и профсоюзе ВООБЩЕ нет.воры, хапуги и болтуны. вот бы в Европе узнали б как LDZ европейские денежки освоило.то есть Усвоило.« ответить
Массово увольнять будут членов всяких правлений и наблюдательных советов с огромными зарплатами и фамилии будут в основном Ивановы,Сидоровы, Петровы дальше сами.« ответить
Можешь привести пример, когда так делали ?« ответить