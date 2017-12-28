2018 год станет для Владимира Путина годом четвёртой коронации, уверена Le Figaro. Победу Путину обеспечит как «тщательная зачистка политического поля», так и его образ «человека, вернувшего Россию на карту мира». При этом внутренние проблемы страны остаются нерешёнными.

«Российский президент, вероятно, мог бы вдохновить Достоевского. Служить образцом для одного из его дуалистических персонажей, в которых цинизма и идеализма поровну, и непонятно, какая моральная сила управляет их поступками», — пишет Le Figaro в редакционной статье.

2018 год для России будет не только годом проведения в стране чемпионата мира по футболу. По убеждению редакции, это будет год четвёртой «коронации» Путина. В условиях, когда политическое поле «тщательным образом зачищено», а «единственные настоящие противники — всего лишь фантомы», на этот счёт нет «никакой романной интриги», считает издание.

Однако дело не только в «подготовленной почве», уверена Le Figaro, но и в несомненной популярности главы государства среди граждан, подпитываемой, помимо прочего, дипломатическими и военными успехами Путина как в Крыму, так и на ближневосточном фронте. «Это человек, вернувший Россию на карту мира. Для нации, переживавшей понижение своего статуса как глубокое унижение, это не пустой звук. И это помогает справляться с растущими затруднениями в повседневной жизни», — отмечает издание.

При этом внутренняя повестка, по мнению редакции Le Figaro, остаётся «слабым местом эпохи Путина». «Если бывший офицер КГБ — великий тактик, то как стратег он, вероятно, менее хорош», — полагает автор статьи, указывая на «красные индикаторы» многих социальных и экономических показателей и тот факт, что «реформы не являются приоритетом» для властей.

«Что касается отношения России к Западу, здесь не должно быть существенных изменений», — делает прогноз Le Figaro. Как утверждается в статье, Путину необходим сегодняшний расклад сил, для того чтобы сплотить население России вокруг себя. Следовательно, для Путина «новая холодная война не лишена политической пользы», — заключает издание.