Лечимся у проктолога

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Хотите начать новый год с заботы о здоровье? Вы приняли мудрое решение. В январе и феврале посетить врача проктолога и пройти самый современный курс лечения можно в лучшей европейской клинике Балтии «Lāzermedicīnas klīnika».

Пять лет назад врачи проктологи из «Lāzermedicīnas klīnika» первыми в Балтии начали лечить геморрой лазерными методами. За это время в клинику обратилось за первичной консультацией более 9 тысяч пациентов. Доверие к новейшим методам лечения геморроя постоянно растет.

Консультации в прошедшем году прошли не менее 25 тысяч пациентов. Уже проведено более 850 операций по методу HeLP и более 800 операций по методу LHP. По сводке Латвийской ассоциации хирургов «Lāzermedicīnas klīnika» одна из лидеров по количеству проводимых проктологических операций в первой пятерке медицинских учреждений Латвии!

Чтобы привлечь внимание пациентов к новейшим методам лечения проктологических заболеваний, в клинике постоянно проводятся акции, во время которых на современные манипуляции и лазерные операции пациентам дается скидка. В январе и феврале это особенно актуально.

О лечении в «Lāzermedicīnas klīnika» рассказывает хирург, проктолог Интс Брунениекс.

Поможет HеLP

— Акции у проктологов в «Lāzermedicīnas klīnika» начались в декабре и многие уже побывали у вас на консультациях. В январе акция продолжилась, делались со скидками манипуляции в кабинете, которые проходят без наркоза. Кому они показаны?

— При ранних проявлениях геморроя — 1-2 степени болезни — чаще всего делается процедура HеLP— не агрессивный, быстрый и безболезненный метод хирургического лечения геморроя. Она проводится в кабинете. Это небольшая по объему манипуляция. При этом прижигаются лазером сосуды. Сосуды закрываются, узел не обогащается кровью, и он становится меньше. Часто как дополнение мы применяем склеротерапию, то есть уколы в геморроидальные узлы, если те побольше выражены.

Склеротерапия действует уже не на один сосуд, а на целый комочек сосудов в узле. Вещество, которое мы вводим в сосуды вызывает рубцевание и узел в течение 2-х месяцев становится меньше и меньше. Необходимость склеротерапии зависит от размера узлов, их выпадения снаружи и выбирается по индивидуальным показаниям. В кабинете есть также возможность под местной анестезией удалить наружные узлы. Таким образом, можно в один прием сделать и процедуру HеLP, и склеротерапию и удалить лазером наружные узелки. Это, конечно, делается индивидуально после осмотра, и определяется, кому что надо делать.

Бывают случаи, когда по показаниям мы должны делать пациенту операцию более сложную, но он либо боится, либо не может брать больничный, тогда мы можем сделать только процедуру HеLP и это помогает уменьшить объем геморроя и улучшить состояние больного человека. Иногда после этой процедуры жалобы настолько уменьшаются, что не надо делать операцию побольше. Одним словом, мы можем всегда найти оптимальные варианты для каждого.

— Вы также используете в своей работе УЗИ чтобы увидеть необходимый для манипуляций сосуд?

— Мы используем допплер зонд, он работает также, как УЗИ, и с его помощью мы слышим звуки пульсации крови в сосуде и тогда делаем в этом месте прижигание.

LHP – лечение лазером

— В феврале есть возможность по акции сделать более серьезную операцию под наркозом, кто в ней нуждается?

— Под наркозом мы делаем операцию при более выраженных проблемах геморроя, при 3-4 стадиях болезни. Мы свои возможности постоянно расширяем. Раньше эту операцию мы не делали при 4 стадии болезни. А сейчас мы видим, что наш опыт позволяет проводить и такие операции. Даже при очень выраженных узлах мы можем комбинировать прижигание внутри и удаление снаружи узлов. Операция проходит в дневном стационаре и в тот же день пациент уходит домой.

— Реабилитационный период в этом случае есть?

— Если нет открытых наружных ран, послеоперационный период проходит легче. Но, всегда надо планировать больничный в течение недели. Всё равно есть неприятные ощущения во время похода в туалет, небольшие выделения с кровью. Так что, сразу на работу идти не стоит.

Если есть наружные раны, тогда процесс восстановления проходит дольше, раны заживают в течении 3-4-х недель. Но это не значит, что на всё это время нужен больничный. Если у пациента не физическая работа, тогда можно выходить и через 1-2 недели.

Сам пациент по своему самочувствию это определяет. Запрещено только поднимать тяжести, выполнять тяжелую физическую работу. Кстати, и после процедуры в кабинете – после HеLP есть также запреты на физические нагрузки, чтобы не вызвать кровотечения, как после любой операции. Но, надо представлять размер наших ранок.

Мы же делаем прижигание через укол, мы не режем скальпелем. Внутренний узел при геморрое находится под слоем слизистой, мы в него вводим иглу и прижигаем. Рана величиной кончика иглы всего! Эти операции потому и безболезненны, и малотравматичны. И быстрее проходит заживление! У разных людей разные болевые пороги. И бывает, что даже после операции LНP человек не нуждается в послеоперационном обезболивании, отказывается от таблеток.

Удаляем лишнее

— В чем ещё вы можете помочь вашим пациентам?

— Хотел ещё рассказать об одной проблеме, которую мы, проктологи можем решить. Иногда у женщины после родов появляется в области промежности лишняя складка кожи. Которая образовалась в результате разреза, сечения или отека после родов и потом она остается и доставляет неудобства. Эта складка может появиться и у молодых женщин, если были прежде в этом месте трещинки.

Она мешает осуществлять гигиену, она иногда раздражается, периодически могут появляться отеки, трещинки. У пациентки, практически, нет признаков геморроя и она думает, что эта проблема не решается у проктолога. Но это не так. Мы можем удалить эту ненужную складку кожи под местным наркозом с помощью лазера. Он прижигает кожу, и эта лишняя кожная складка таким образом убирается. После такой операции рана заживает в течение 3-4-х недель и не остается даже рубца – кожа чистая, гладкая, без дефектов.

Позаботиться заранее

— Что касается беременных женщин, надо ли им пройти осмотр у проктолога?

— Всем, конечно, нет необходимости, если нет жалоб. А вот тем, у кого во время беременности они появились или до беременности были признаки геморроя, то я бы советовал прийти на консультацию, потому что во время беременности лечение затруднено, особенно, в острых формах – медикаменты нельзя применять, наркоз также и это затрудняет лечение. Если до беременности геморрой проявлялся, то он обостряется, как правило, во время беременности. Мы можем назначить только те таблетки, которые улучшат кровообращение и те, которые можно пить беременным. Поэтому есть смысл пройти обследование до беременности и решить проблемы, не доводя до крайней формы. Если нет никаких обострений, то до беременности совсем не обязательно что-то удалять.

После родов, возможны также проявления геморроя. Скорее всего, эти проявления постепенно сами исчезают спустя месяц, когда все родовые пути войдут в норму, измениться гормональный фон. Если не заметны улучшения, то надо показаться проктологу. Тем более, что лазером мы можем сделать операцию в кабинете и без наркоза.

Один из первых в Латвии провел операции Karydakis по лечению sinus pylonidalis. Стажировался в клинике университета Hochst во Франкфурте и в одном из ведущих европейских центрах колопроктологии — St.Josef Hospital в Висбадене. Специализировался в диагностике, консервативном и хирургическом лечении заболеваний прямого кишечника. Один из первых в Латвии, кто ввел лазерные операции в проктологию.

Член Латвийской ассоциации Хирургов, член правления секции Колопроктологии Латвийской ассоциации Хирургов, член Европейской ассоциации Колопроктологии, член Латвийского и Балтийского обществ флебологов.