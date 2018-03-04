Сколько себя помню, всегда считал ловлю на жерлицы скучным и нудноватым занятием: поставил флажки — и сиди весь день, жди поклевки. Такая рыбалка совершенно не отвечала моим представлениям о зимней ловле, где определяющим всегда был поиск рыбы. Удел пенсионеров и рыбачков из серии «наливай да пей» — именно так виделась мне эта ловля…

Но пару лет назад мои компаньоны по окуневой рыбалке взяли с собой несколько щуковок и неплохо отловились, совмещая поиск окуня, ловлю живцов и собственно ловлю на жерлицы. После этого щуковки появились и в моем зимнем арсенале. Потом были поиски самой «правильной» жерлицы, отладка снасти и ее вариации, понимание стоянок рыбы и методов ее поиска. Все это было пройдено, и рыбалки на жерлицы стали составлять едва ли не треть всех моих зимних выездов, на равных конкурируя с ловлей судака на балансир и окуня на мормышку. Как и чем меня так заинтриговали жерлицы — об этом и пойдет речь в данной статье.

Непростой выбор

У всех типов есть свои плюсы и минусы. Жерлиц первого типа в продаже практически нет, и их надо изготавливать самостоятельно, а это не совсем то, чем хотелось заниматься. К тому же для их установки возле каждой пробуренной лунки требуется пешней пробить посадочную лунку для колышка, т. е. налицо дополнительная потеря времени. По этим причинам жерлицы на основе вертикальных стоек я исключил из списка соискателей «моей идеальной снасти».

Самыми компактными и распространенными можно считать жерлицы, смонтированные на небольшой плоской дощечке. Компактность — это, безусловно, огромный плюс, но она же таит в себе и большой минус таких снастей: небольшой по высоте флажок не всегда хорошо видно, а саму жерлицу при снежной метели полностью заносит снегом, так что приходится ходить по льду и отыскивать свои «подснежники». Из–за снега и льда часто заклинивают катушки, а это приводит к большому количеству холостых поклевок. Так что этот тип щуковок меня тоже не впечатлил.

Свой выбор я остановил на промышленно выпускаемых жерлицах, состоящих из пластиковой дисковой подставки, пластиковой катушки на ножке и флажка на длинной плоской пружине. В разобранном виде снасть достаточно компактна, а сборка занимает секунды. При этом цена всей конструкции показалась мне совершенно не разорительной.

Плюсы и минусы

Плюсов у этих жерлиц несколько: отсутствие каких–либо тормозных механизмов у катушки обеспечивает максимальную плавность сброса лески — рыба не чувствует никакого дополнительного сопротивления и смело заглатывает предложенного ей живца; основание жерлицы полностью закрывает лунку, что не только затемняет ее (это немаловажно на небольших глубинах), но и частично предохраняет лунку от быстрого замерзания, хотя я всегда отдельно засыпаю лунку снегом, а в сильный мороз еще и насыпаю сугроб сверху; длинная пружина с флажком позволяет уверенно видеть срабатывание даже с очень большого расстояния: катушка расположена достаточно высоко, посему снежные заносы и обледенение ей не страшны.

Минус у этой снасти я обнаружил один — при сильном ветре и гладком бесснежном льде их просто сдувает! Однако это тоже можно победить. Поверх установленного диска–основания насыпаем ледяную крошку, оставшуюся от бурения лунки, и жерлица уже не «ускользает».

Возможно, кто–то с моим выбором и не согласен, но, поверьте, перебрав немало вариантов конструкций, я отдал предпочтение именно таким жерлицам.

На катушку наматываю 20–25 м лески 0,3–0,35 мм. Ставлю небольшое грузило весом 4–6 г из листового свинца, а при ловле на водоемах с течением увеличиваю вес грузила до 8–12 г. Минимально возможный вес огрузки способствует большей свободе и подвижности живца, что значительно увеличивает количество поклевок.

Спорный вопрос

Теперь о самом спорном вопросе во всей жерличной оснастке: ставить металлический поводок или нет? Тут сколько людей, столько и мнений. Я первое время все жерлицы выставлял только со стальными поводками, но потом на некоторые привязал поводки из флюорокарбона. Хотите — верьте, хотите — нет, но на эти жерлицы поклевки случались раза в три чаще, чем на полностью аналогичные, но оснащенные «железом». После такой «арифметики» на всех моих щуковках теперь стоят только флюорокарбоновые поводки.

Многие рыболовы жалуются, что такие поводки щуки всегда перекусывают. Не знаю, возможно, не следует использовать слишком тонкий поводковый материал. Я ставлю «флюр» диаметром 0,38–0,42 мм, и в 99% случаев щука оказывается на льду. Еще немаловажным моментом при ловле с такими поводками является отсутствие форсирования при вываживании рыбы. Основное правило следующее: она забирает — вы отдаете. Конечно, если тянуть зубастую бестию килограммов на пять «буром», то не выдержит никакой поводок!

Поводок делаю довольно длинный — от 70 см до 1 м, опять же для максимальной подвижности живца.

Ну, и венчает снасть тройник № 6–8. Главное, чтобы крючки тройника были острыми и не были загнуты внутрь. Я предпочитаю тройники классической формы от известных мировых производителей, но даже у них слегка развожу крючки наружу. При таком варианте холостых подсечек практически не случается.

Со снастью определились. Что еще необходимо иметь на жерличной рыбалке?

Готовим снасти

Емкость для переноски и хранения живцов. Существует масса различного рода канн и ведер, но имейте в виду, что на морозе все их выдвижные части обмерзают и у вас остается просто ведро, но купленное «за дорого». Меня вполне устраивает пластиковая бочечка с крышкой и ручкой на 6 л воды. Если вам надо сохранить живца на водоеме на ночь или даже на пару дней, то все, что понадобится, — это белый мешок из–под сахара. Он имеет сетчатую структуру и отлично пропускает воду. Внутреннюю полиэтиленовую вкладку вырезаем, живцов выливаем в мешок, завязываем верх мешка длинной веревкой или проволокой и опускаем этот импровизированный аквариум в лунку на ночевку. К концу веревки привязываем палочку и кладем ее поперек лунки, а саму лунку щедро засыпаем снегом. Будьте уверены, что в таком виде живцы могут прождать вас и неделю!

Бур и пешня, причем именно в паре. Понятно, что бур должен бурить легко, так как лунок нам понадобится много. Ну а пешня незаменима не только по первому льду, но и на случай сильных морозов, когда лунка нещадно обмерзает.

Экстрактор и зевник. Если без последнего еще как–то можно обойтись, то забытый дома экстрактор способен испортить всю рыбалку. Вытаскивать из щучьей пасти тройник или ковырять его всякого рода палочками — не наш метод. Зевник же в паре с экстрактором позволяет безболезненно для рыболова и рыбы извлечь крючок из зубастого рта.

Удочки для ловли живца. Я не отрицаю, что можно купить в магазине карасиков и приехать на рыбалку с ними, но глубоко убежден, что ставить на жерлицы надо ту рыбу, которая является основным кормом для щуки в данном водоеме. Если это озеро с преобладанием карася, то нет вопросов, но все же в большинстве водоемов наиболее распространены два вида: окунь и плотва. Они же и являются основным кормом для щук. Поэтому я предпочитаю ловить живцов на месте предстоящей рыбалки или везти с собой рыб такого же вида.

Не забудьте про живца

Остановлюсь на живцах чуть подробнее. Я перепробовал для этой цели разные виды рыб, но фаворитом в большинстве случаев оказывался окунь. Он и наиболее живуч, и поймать его в разных размерах довольно просто. Плотва тоже отличный живец, разве что на достаточно больших глубинах пытается уплывать наверх, а это часто заканчивается запутанным поводком. Густеру щука берет менее охотно, чем первых двух рыб, и намного дольше держит ее в пасти перед заглатыванием. Купленные карасики — самый ленивый вариант живцов, но на худой конец сгодятся и они.

Немаловажно правильно подобрать не только вид живца, но и размер. Я решаю этот вопрос так. Сначала ставлю на разные жерлицы живцов разного размера, а потом по результативным поклевкам нахожу оптимальный размер. Причем не стоит бояться использовать крупных живцов. У меня несколько раз была такая ситуация, когда смена мелкого окунька на окуня граммов в 80 моментально приводила к поклевке, то есть хищница в лунке была, но мелкий живец на атаку ее никак не мотивировал. Однозначно маленьких живцов использую разве что при целенаправленной ловле судака — этот хищник к крупной наживке всегда относится настороженно.

При ловле на водоемах без течения всех живцов цепляю крючком под спинной плавник, а если течение в водоеме есть, то лучше продеть поводок через жабры или зацепить рыбку за губу.

Снасти готовы, живцы наловлены. Осталось определиться с тактикой ловли — и вперед на рыбалку!

Алексей ЛИСИЦА,

завклубом «Школа рыбалки»,

специально для «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ».

Ледовая обстановка

Как свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, толщина льда на Гауе возле Царникавы достигла 10 см, на Даугаве возле Даугавпилса — 20 см, на Лиелупе около Калнциемса — 25 см. В верховьях Даугавы на территории России толщина льда местами увеличилась до 30 см. Река покрыта льдом почти на всем протяжении, во многих местах образовались торосы.

За последние дни толщина льда на латвийских реках увеличилась в среднем на 10 см, но она неравномерна, поэтому выходить на лед пока опасно. Сейчас толщина льда примерно наполовину меньше нормы. На отдельных участках рек ледовый покров до сих пор не образовался по всей ширине реки. Уровень воды в реках немного колеблется.

В ближайшее время толщина льда на реках увеличится, на более быстрых участках продолжатся образование и сход шуги. Уровень воды в основном будет снижаться, прогнозируют гидрологи.