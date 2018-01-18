Эта тоненькая былинка, поникшая и опустившая свою вершинку вниз, сломалась под тяжестью необыкновенной красоты. Так бывает и среди людей: именно красота губит кого–то, кто не ценит свой дар, не понимая, что важно распорядиться им с пониманием его ценности.

Конечно, стебельку невдомек, что тяжесть образовавшихся на его веточках ледяных кристаллов погубит его — он, даже сломанный, по–прежнему бравирует своим видом: вот, мол, каков я сам из себя красавец. Но есть ли хоть какая–то заслуга этой травинки в том, что вдруг она стала звездой лужайки, посреди которой выросла?

Да, конечно, она стала основой случайного творения природы. Но гораздо важнее в возникновении этого шедевра погодные изменения: то моросил дождик, то внезапно ударил приморозок, превративший капельки дождя в ледяной стеклярус.

Но эти самые капельки стали погибелью былинки. Она уже, похоже, поняла суть происходящего — одно за одним стала сбрасывать с себя губительные украшения. Они, подтаявшие, срывались с веточек и с тихим звоном падали в траву. Но было уже слишком поздно: тонкий и хрупкий стебелек, не выдержав тяжести всей очаровательной конструкции, надломился.

Но стеклярус не осыпался весь сразу. Похоже было, что он надеялся еще какое–то время покрасоваться на травинке — как же, он ведь хоть не намного, но возвышался над соседними травинками. И эта надменность вселяла в него надежду, что он останется на высоте надолго, навсегда.

Но так же внезапно, как с вечера налетел холод, утром от вставшего солнца повеяло теплом. Оно согрело веточки, растопило тончайшую связь травинки и льда. И послышался переливчатый звон — это еще застывшие стекляшки срывались вниз. Иные еще в воздухе становились обычными капельками росы. Иным суждено было долететь до земли в замороженном состоянии. Такие и издавали этот звон — словно тихий стон, ставший гимном красивой, но очень короткой жизни стекляруса.

Почему–то вспомнились знакомые люди, тоже стремившиеся к внешней броскости и красивости. И что? Не принесло это им счастья. Кто–то остался в грустном одиночестве, кто–то вообще ушел из этой жизни, покинув своих родных в мыслях о неправедности погони за звоном золота и невнимании к близким. Что ж, у каждого свое представление о сути бытия.

По мне, так лучше иметь меньше показушной красоты, а больше чувствовать боль и страдание тех, кто с тобой рядом. А уж если удастся подставить кому–то свое плечо, пусть даже себе в убыток, то и совсем хорошо. Жаль, что не все это понимают.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.