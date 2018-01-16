Легенда «Манчестер Юнайтед» возглавит сборную Уэльса

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Анатолий Тарасов
09:15 16.01.2018
Спорт / Футбол

Футбольная ассоциация Уэльса объявила о назначении Райана Гиггза в качестве главного тренера сборной страны.

Как сообщает пресс-служба организации, 44-летний Гиггз подписал четырехлетний контракт.

 

«Для меня большая честь получить возможность работать во главе национальной команды, я очень горжусь этим», — приводятся слова Гиггза.

 

Ожидается, что дебют Гиггза во главе тренерского штаба сборной Уэльса состоится в марте.

 

Всю свою игровую карьеру на взрослом уровне валлиец Гиггз провел в английском «Манчестер Юнайтед» в этом клубе он появился в 14-летнем возрасте и провел 29 сезонов. На его счету 963 матча, проведенных здесь в качестве игрока. После отставки Дэвида Мойеса за три тура до окончания сезона-2013/14 он был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, а затем был помощником Луи ван Гала.

 

У него имеется тренерская лицензия категории УЕФА Pro.

 

В составе сборной Уэльса» Гиггз отыграл в 64 матчах в период с 1991 по 2007 годы. В том числе – напоминают в Футбольной ассоциации Уэльса – в стыковых встречах против сборной России за право выступить на чемпионате Европы 2004 года. Победителями по сумме двух встреч тогда стали россияне.

Интерфакс / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
16.01.2018

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