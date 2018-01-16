Легенда «Манчестер Юнайтед» возглавит сборную Уэльса

Как сообщает пресс-служба организации, 44-летний Гиггз подписал четырехлетний контракт.
«Для меня большая честь получить возможность работать во главе национальной команды, я очень горжусь этим», — приводятся слова Гиггза.
Ожидается, что дебют Гиггза во главе тренерского штаба сборной Уэльса состоится в марте.
Всю свою игровую карьеру на взрослом уровне валлиец Гиггз провел в английском «Манчестер Юнайтед» в этом клубе он появился в 14-летнем возрасте и провел 29 сезонов. На его счету 963 матча, проведенных здесь в качестве игрока. После отставки Дэвида Мойеса за три тура до окончания сезона-2013/14 он был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, а затем был помощником Луи ван Гала.
У него имеется тренерская лицензия категории УЕФА Pro.
В составе сборной Уэльса» Гиггз отыграл в 64 матчах в период с 1991 по 2007 годы. В том числе – напоминают в Футбольной ассоциации Уэльса – в стыковых встречах против сборной России за право выступить на чемпионате Европы 2004 года. Победителями по сумме двух встреч тогда стали россияне.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.