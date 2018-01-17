Легендарный Роналдиньо завершил карьеру

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Анатолий Тарасов
09:31 17.01.2018
Спорт / Футбол

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил свою футбольную карьеру, сообщает во вторник Globo Esporte со ссылкой на его брата и агента Роберто де Ассиша.

«Это финал. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое и впечатляющее после чемпионата мира в России, скорей всего, в августе. Мы планируем мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно, проведем матч со сборной Бразилии», — заявил Ассиш.

 

Фактически Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году, будучи игроком бразильского «Флуминенсе».

 

В составе сборной Бразилии он по разу выиграл чемпионат мира, Кубок Америки и Кубок конфедераций. Также он – двукратный чемпион Испании в составе «Барселоны»; защищая цвета этой команды, он по разу выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Вместе с «Миланом» он стал чемпионом Италии, а с французским «Пари Сен-Жермен» — обладателем ныне не существующего еврокубкового турнира Кубок Интертото. Признавался лучшим футболистом мира и Европы.

 

Выступал также за бразильские «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и мексиканский «Керетаро».

 

Ранее сообщалось, что Роналдиньо планирует попробовать себя в политике — он собирается принять участие в выборах в сенат Бразилии в 2018 году.

Интерфакс / Фото
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