Лекарство для крёстной мамы

Мы встретились с лиепайчанкой Татьяной Андреевой накануне Татьянина дня. Она провела его в больнице. С тяжелой болезнью Татьяна борется несколько лет. Сейчас у нее появилась надежда на излечение.

Врачи–онкологи нашли эффективное для ее случая лекарство — новый швейцарский препарат Brentuximab vedotin. Всего таких курсов назначено восемь. Каждые три недели за лекарство ей надо платить 7504 евро. Всего — 37 520 евро. По сути такова цена жизни.

«Вторая мама»

В этой невеселой истории есть невероятно трогательный момент. В проект «Зеленая лампа» с просьбой помочь Татьяне обратился 18–летний лиепайчанин Денис Каргин, о котором мы рассказывали в июне прошлого года. Татьяна — его крестная мать.

Денис — мальчик с особыми потребностями и огромной силой воли. Несмотря на диагноз ДЦП, он начал заниматься фигурным катанием и достиг больших успехов. В августе благодаря поддержке наших радиослушателей, читателей и фонда ziedot.lv Денис успешно прошел курс реабилитации в медицинском центре Poga. Он стал лучше ходить, двигаться, координировать свои движения. Денису нужно продолжать реабилитацию. Но в декабре Денис, несмотря на то, что помощь очень нужна ему самому, решил передать на лекарство для Татьяны 1898 евро из средств, предназначенных на его реабилитацию. Иными словами — поделился здоровьем. В данном случае он решил, что это важнее. Речь идет о спасении жизни близкого ему человека.

Мы спросили Дениса, почему он решил так сделать. А он ответил не задумываясь: «Тетя Таня — моя вторая мама. Она для меня как член нашей семьи. Я очень хочу, чтобы она вылечилась и жила долго. Семья — это главное. Без семьи мы ничего не значим».

Третью дозу спасительного лекарства Татьяне Андреевой вводили на прошлой неделе. Каждая такая процедура — тяжелая, с побочными эффектами. Но уже после первого курса Татьяна почувствовала, что ей становится легче. «Я стала оживать», — сказала она и улыбнулась.

Борьба за жизнь

Татьяне 59 лет. Она вырастила двоих сыновей. Работала продавцом, товароведом. В городе у моря она живет всю жизнь. Но в Ригу приезжает теперь чаще, чем когда–либо в жизни.

Беда пришла неожиданно. Восемь лет назад, в начале 2009–го, Татьяна обнаружила уплотнения на шее, маленькие шарики. Обратилась к врачу, но ее поначалу успокоили — ничего, мол, страшного, пройдет. Но шарики увеличивались. Она обратилась повторно. Татьяне сделали УЗИ и снова сказали ждать, пока рассосется. Так протянули девять месяцев. Наконец в лиепайской онкологической больнице ей поставили предварительный диагноз — лимфома Ходжкина. В Риге диагноз подтвердили.

Началась борьба за здоровье. С января по август 2010 года Татьяна прошла шесть курсов химиотерапии и курс облучения. Трижды Татьяна ездила в Санкт–Петербург, чтобы сделать ПЭТ (позитронно–эмиссионная томография), которую в то время в Риге еще не делали. Потом болезнь на пять лет отступила. А в ноябре 2015 года наступил рецидив.

За последние два года Татьяна прошла еще восемь курсов химиотерапии. Было так тяжело, что не могла ходить месяцами, рассказывает она. Татьяна получила сопутствующее воспаление легких, в сердечных сосудах обнаружили тромб… Однажды ночью в больнице Татьяна встала с кровати и, потеряв сознание, упала на пол. Как позже выяснилось, она сломала позвонки при падении, и на какое–то время у женщины отказали ноги.

В настоящий момент химиотерапию делать ей больше нельзя. Но в августе 2017 года лечащий врач–гематолог предложила лекарство нового поколения, которое реально начало ей помогать. Препарат Brentuximab vedotin нужно принимать каждые три недели. Всего назначено восемь курсов. Татьяна прошла уже три курса и почувствовала улучшения в самочувствии. Надо обязательно продолжать.

Все средства семьи и помощь, которую оказали друзья, уже истрачены на лечение. У Татьяны таких денег нет. Трижды она обращалась за помощью в Министерство здравоохранения и Службу национального здоровья, но получила ответ, что такой препарат не входит в перечень компенсируемых лекарств. В помощи государства ей отказано. Надежда только на помощь людей. Поэтому приходится переступить через себя и обратиться к незнакомым людям.

Татьяна просила передать огромную благодарность тем отзывчивым людям, которые помогли приобрести первые партии лекарства.

Крестник

Говорят, что людей лучше всего характеризуют те, кто их любит и знает. В борьбе за жизнь и выздоровление Татьяны очень активно участвует ее крестник Денис. Она много лет дружит с его мамой Ириной и знает мальчика с рождения. Как рассказала нам Ирина, именно Татьяна, а не врачи, была первой, кто заметил отклонения в развитии у маленького Дениса. Она и настояла тогда на тщательном обследовании. Буквально взяла Ирину за руку и повела по врачам, которые в результате поставили диагноз ДЦП.

Мальчик вырос и очень любит свою крестную. Деньги, которые он просил передать Татьяне, пошли на оплату второго курса препарата для Татьяны. И не раз Денис, отложив другие дела, сопровождал свою крестную, когда ей нужно было ехать в больницу, чтобы ей не стало по дороге плохо.

Татьяна очень гордится своим крестником. Следит за его выступлениями на соревнованиях по фигурному катанию. Она рассказывала нам, какой Денис упорный и целеустремленный, несмотря на трудности с движением. Недавно он ездил в Ригу на встречу со знаменитым фигуристом Евгением Плющенко, который выступал в Латвии. Денис не только познакомился с чемпионом, но и получил от него мастер–класс на льду, а Плющенко рассказал о лиепайском мальчике по телевидению. А в октябре Денис побывал в Сочи на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, где познакомился с режиссером Федором Бондарчуком и пригласил его в гости. А также ему удалось встретиться с Ником Вуйчичем, уникальным человеком, который, не имея рук и ног, ведет активный образ жизни. Именно Ник Вуйчич всегда был для Дениса примером того, что в жизни возможно все.

В истории Татьяны эти моменты, связанные с ее крестником Денисом, очень важны. Это ее держит и помогает бороться. И все, кто ее знает, надеются и верят в хороший результат.

Прощать и беречь

У Татьяны два сына, младший еще учится в Калининграде в БФУ им. Канта, старший — сварщик в Лиепае. Муж работает на рыболовецких судах. Самые близкие люди — ее муж и дети и семья Дениса, крестного сына. Все очень переживают из–за болезни Татьяны и стараются ее поддерживать. Сама она стала много читать книг по психологии, думать о смысле жизни.

«Я начала больше переживать за здоровье близких людей. Никто не знает, почему болезнь приходит, но мы должны насколько возможно исключать факторы риска — не нервничать по пустякам, правильно питаться. И, конечно, нужно учиться прощать — не только окружающих, но и себя тоже».

Сейчас Татьяна уже дома, в Лиепае, восстанавливает силы после третьего курса препарата и готовится продолжать борьбу за жизнь. Но средств на приобретение следующего курса лекарства пока нет…

Как помочь

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 90006383 (1,42 евро) работает для Татьяны Андреевой до 6 февраля.

Специальный счет открыт для Татьяны в ziedot.lv

Помочь можно, сделав перечисление денег через банк. Проценты с пожертвованных сумм не берутся.

Fonds «Ziedot.lv»

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Tatjanai Andrejevai

Зеленая лампа: Cудьбы и истории любви

Каждую неделю в благотворительной программе на радио Baltkom 93,9 — новый сюжет о человеке, которому мы можем помочь. Каждый раз это особая философия жизни и любви, особенная судьба. «СЕГОДНЯ» рассказывают истории о людях, которые живут рядом с нами и которым нужна наша помощь.

Ольга АВДЕВИЧ,

Рита ТРОШКИНА.