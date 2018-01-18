Сегодня вентспилсский мэр представит на суд читателей свое документальное произведение, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Нет, это не будут мемуары — речь идет о своего рода документальном детективе, связанном с судебным процессом века.

Как известно, вот уже почти 10 лет вентспилсский мэр находится под следствием, его подозревают в совершении весьма серьезных экономических преступлений. Судебный процесс в Рижском окружном суде явно затянулся. Впрочем, как ожидается, в этом году суд все–таки вынесет свой приговор. Вероятно, к этому событию и приурочен выход книги Айвара Лемберга под названием «Воры в туфлях Лемберга».

Мэр Вентспилса в своей книге, которая, кстати, выходит на трех языках — латышском, русском и английском, — пытается рассказать о том, кто старается засадить его в тюрьму и испортить политическую карьеру. «В книге беспристрастно изложены факты и только факты», — говорится в аннотации к изданию, презентация которого состоится сегодня.

Заметим, что несколько публицистов уже неоднократно издавали книги о Лемберге критического характера. И вот теперь свой вклад в документальную литературу решил сделать сам мэр Венстпилса.

Абик ЭЛКИН.