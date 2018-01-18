Лемберг стал писателем (2)

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газета Сегодня
16:00 17.01.2018
газета Сегодня / События

Сегодня вентспилсский мэр представит на суд читателей свое документальное произведение, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Нет, это не будут мемуары — речь идет о своего рода документальном детективе, связанном с судебным процессом века. 

 

Как известно, вот уже почти 10 лет вентспилсский мэр находится под следствием, его подозревают в совершении весьма серьезных экономических преступлений. Судебный процесс в Рижском окружном суде явно затянулся. Впрочем, как ожидается, в этом году суд все–таки вынесет свой приговор. Вероятно, к этому событию и приурочен выход книги Айвара Лемберга под названием «Воры в туфлях Лемберга». 

 

Мэр Вентспилса в своей книге, которая, кстати, выходит на трех языках — латышском, русском и английском, — пытается рассказать о том, кто старается засадить его в тюрьму и испортить политическую карьеру. «В книге беспристрастно изложены факты и только факты», — говорится в аннотации к изданию, презентация которого состоится сегодня. 

 

Заметим, что несколько публицистов уже неоднократно издавали книги о Лемберге критического характера. И вот теперь свой вклад в документальную литературу решил сделать сам мэр Венстпилса. 

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 16:08 17:01:2018

Lembergs nav lasītājs, Lembergs ir rakstītājs. Gluži kā čukča.

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Ты суслика видишь? 16:10 17:01:2018

Айвар уже 20 лет троллит чиновников лаптии, да посмеивается! :)

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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