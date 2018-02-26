LETA

Американская FinCEN вместо того, чтобы публично заявлять о претензиях к ABLV Bank, должна была передать информацию ЕЦБ, который является для латвийских банков надзорным органом, считает мэр Вентспилса Айварс Лембергс.

МИД Латвии нужно предъявить США ноту протеста, а премьер-министру Марису Кучинскису – звонить Дональду Трампу и спрашивать, зачем американцы публично уничтожают третий по величине банк, ставя под угрозу стабильность всей финансовой системе страны, но вместо этого многие в Латвии кричат «ай-ай-ай, русские!». Такое заявление сделал в связи с ситуацией вокруг ABLV Bank сделал мэр Вентспилса Айварс Лембергс, пишет газета Dienas Bizness.

По мнению Айварса Лембергса то, что FinCEN сделал публичное заявление по поводу подозрений к ABLV вместо того, чтобы направить информацию Европейскому центральному банку, говорит о том, что американцы хотят выжить его с рынка.

«Минфин США не является надзорным для нас органом, и для Европы тоже не является. Поскольку мы находимся в еврозоне, то наши банки подконтрольны Европейскому центральному банку. И вот FinCEN что-то там обнаружил и составил сообщение. Куда его следует слать? Выглядит логичным, что стоит слать его в Европейский центральный банк. Должно ли это сообщение быть публичным? Конечно, нет. Понятно, что это же коммерческая тайна, которую нужно сопровождать грифом «Секретно» или «Только для внутреннего пользования», — заявил Лембергс.

Мэр Вентспилса подчеркнул, что документы такой значимости никогда не публикуются в открытом доступе, поскольку такая информация может серьезно повлиять на финансовые рынки. Однако США сделали эту информацию достоянием общественности.

Лембергс уверен: то, с какой скоростью этот документ FinCEN появился в латвийских информационных агентствах, говорит только о том, что США было выгодно его побыстрее распространить.

«FinCEN дает банку 60 дней на устранение недостатков. Если появилась такая формулировка, то тем более это сообщение FinCEN должно быть конфиденциальным. Если действительно есть цель помочь банку все уладить и упорядочить, то зачем было устраивать все это шоу с публикацией документов? Ответ есть: это нужно было сделать только в том случае, чтобы выжить этот банк с рынка», — заявил Лембергс.

Он удивлен реакцией властей Латвии на скандал – правительство попыталось переложить ответственность за нанесение удара по имиджу Латвии в американцев на третью сторону.

«Что сказал руководитель правительства? Что произошел спланированный удар по имиджу Латвии, — поясняет Лембергс. — Ну хорошо, тогда возьми и позвони Трампу. Спроси его: «Что вы вообще делаете? Почему вы угрожаете нашей стабильности и безопасности? Вы же вроде как наши союзники». Вот представьте, что такое сообщение о наших банках опубликовала бы Россия! Ведь даже сейчас, когда Россия не причем, многие опять кричат «ай-ай-ай, русские!», — сказал мэр Вентспилса.

По его мнению, МИД Латвии пора предъявить ноту протеста в адрес СЩА и задать им вопрос о том, почему они так действуют.

«Как думаете, наши будут предъявлять такую ноту? Да не будут, конечно, потому что они просто не готовы отстаивать национальные интересы», — заключил латвийский политик.

Ранее Sputnik Латвия сообщал, что 13 февраля сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников. В банке обвинения назвали «вопиющей клеветой».

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), позже ввела ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте, а также постановила, что в банке наступила недоступность вкладов.

В ночь на 24 февраля ABLV Bank распространил сообщение, в котором говорится, что в скором времени может быть инициирован процесс ликвидации банка. Причиной ABLV Bank называет решение совета Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) «О наступлении недоступности вкладов», связанное с установленным регуляторами 19 февраля запретом на платежи, который, по мнению КРФК, нет оснований пересматривать.

ЕЦБ установил банку срок, в который ABLV Bank должен был доказать, что имеет миллиард евро наличными в кассах Банка Латвии, что является стандартной цифрой для Банка, испытывающего сложности. Средств у ABLV Bank оказалось значительно меньше – около 700 миллионов евро.

ЕЦБ 24 февраля обнародовал заявление о том, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии. Правление ЕБС констатировало, что нет необходимости урегулировать ситуацию в ABLV Bank, так как это не соответствует интересам общества.