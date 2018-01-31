Глава Ldz и представитель китайского бизнеса в Риге

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс приветствует развитие сотрудничества с Китаем, но уверен, что активность латвийских политиков прекратится после одного звонка из американского посольства.

Необходимо более критично оценивать те шаги, которые предлагают Латвии крупные геополитические игроки, заявил мэр Вентспилса Айварс Лембергс в интервью газете Dienas Bizness.

Лембергс считает, что каждый такой шаг должен приносить пользу латвийцам. Но политики слишком часто поддерживают политику других стран без оглядки на интересы своего государства.

В качестве примера политик называет антироссийские санкции Запада, которые ударили по латвийскому народному хозяйству. Еще в 2016 году Лембергс призывал премьера Мариса Кучинскиса разработать план на случай продления санкций против России, но правительство этим так и не занялось.

«К сожалению, у Латвии нет своей геополитики, по сути, мы слепо реализуем экономические интересы других стран», — заявил Лембергс.

По первому звонку

Лембергс позитивно оценивает деятельность латвийских политиков по налаживанию отношений с Китаем, но уверен, что после одного звонка из американского посольства эта активность будет поставлена на тормоз. Напряжение в отношениях между США и Китаем только нарастает, а значит, американцам будет невыгодно успешное сотрудничество ЕС и Китая.

«Думаю, недалек тот момент, когда США найдут повод и заставят западный мир применить сначала неофициальные, а затем и официальные санкции против Китая», — отметил политик.

Также Лембергс напомнил, что китайские контейнеры поедут через Россию, а значит, у нее есть все возможности перенаправить грузы в собственные порты в Финском заливе. Да и большой разницы в издержках по сравнению с портами Рижского залива нет.

«Сейчас в российских портах свободные мощности, а у Китая с Россией всегда будет больше общих вопросов и интересов, чем у Латвии и Китая», — подчеркнул Айварс Лембергс.

Это не значит, что на китайском направлении не надо работать, но эта сотня или даже тысяча контейнеров не сможет переправить всю ту массу грузов, которые везли из России, заявил Лембергс.

Вентспилсский порт готов обустроить инфраструктуру именно для китайских грузов, но пока ответа нет.

Лембергс напомнил, что в середине двухтысячных годов в Вентспилсе построили терминал для перевалки казахстанского зерна мощностью в полтора миллиона тонн, но объемы перевалки остаются не слишком впечатляющими и по сей день.

Без оптимизма

Как уже писал Sputnik Латвия, большинство представителей транзитной отрасли смотрит в будущее без особого оптимизма, потому что грузы удерживать все сложнее. Предприниматели даже жалуются на предвзятое отношение Российских железных дорог. Президент компании Олег Белозеров ранее заявлял, что никаких специальных ограничений в отношении Латвии нет, «но есть технологические ограничения, которые РЖД обязана соблюдать».

Порты Латвии, Литвы и Эстонии лишились значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области.

Россия уже увела из портов Балтии нефть и большую часть своих нефтепродуктов в собственные порты в Усть-Луге и Приморске, в настоящее время через порты Латвии все еще экспортируются довольно значительный объем угля — особенно в этом году из-за благоприятной рыночной конъюнктуры, а также небольшие объемы российского зерна, древесная щепа, шрот, жмых, химические грузы, удобрения.

Помимо собственных грузов, Россия намерена привлечь и экспорт белорусских нефтепродуктов в свои порты. В августе этого года российский президент Владимир Путин сказал о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через РФ.