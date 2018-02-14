Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, солгавший о личном присутствии на встрече с Путиным в 2006 году, пришел к выводу, что теперь его заявлениям никто не будет верить. Чиновник рассказывал, что Путин тогда говорил об идее «великой России».

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку, передает Reuters. Накануне, 12 февраля, он сознался во лжи о том, что присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, отмечает РБК.

Чиновник пояснил, что теперь к его заявлениям будут относиться с подозрением и что он не сможет в такой обстановке выполнять свою работу. Об отставке Зейлстры стало известно после того, как парламент страны объявил о планах допросить его самого и премьера страны Марка Рютте.

Зейлстра рассказывал, что на той встрече Путин говорил о том, что «великая Россия» — это Россия, Белоруссия, Украина и прибалтийские страны. Накануне министр признался в интервью голландской газете, что эти слова не соответствуют действительности: на встрече с Путиным он не присутствовал, а о словах российского президента ему рассказал другой участник. Зейлстра пояснил, что приписал эти слова себе, чтобы защитить свой источник.

Позднее бывший исполнительный директор нефтяной компании Shell Йерун ван дер Вер заявил, что чиновник рассказывал историю с его слов. Причем экс-глава Shell отметил, что министр неверно истолковал рассказ о встрече с Путиным. Российский президент, объяснил ван дер Вер, говорил о России в историческом контексте, а не о планах захватить новые территории.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила накануне РБК, что в Москве ожидают чиновника с визитом. У министра на среду была намечена встреча с Сергеем Лавровым, передает «РИА Новости».

Посольство России в Нидерландах, реагируя в понедельник на публикации о лжи министра, отметило, что «попытки приписать России «великодержавные амбиции», стремление воссоздать «советскую империю» не выдерживают никакой критики».

«Достойно сожаления, что возникшая у кого-то в воспаленном воображении идея российского руководства, одержимого манией создания «великой России», охотно тиражируется сейчас в голландском информационном пространстве. Более того, подается как нечто само собой разумеющееся и не требующее каких-либо доказательств. Не это ли является примером распространения «фейковых новостей», направленных против нашей страны?» — говорится в заявлении.