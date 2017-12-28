Либерал, бежавший из России в Голландию, стал ярым гомофобом. «Виноват Путин!»(6)

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Герман Бергер
22:47 27.12.2017
В мире / Политика

Политические эмигранты часто оказываются одиночками, отвергнутыми и на родине, и в убежище — причем по прямо противоположным мотивам. «Би-би-си» опубликовало историю рядового активиста, который бежал из России от уголовного преследования за оскорбление Владимира Путина, а оказался в суде Нидерландов за клевету и гомофобию.

В январе суд Гааги решит, виновен ли политэмигрант Руслан Лебусов в гомофобии, нарушении запретов на посещение кампуса, личном преследовании и клевете на преподавателей Лейденского университета, передаёт BBC. Сам он теперь жалеет, что поддерживал Pussy Riot и верил в западную демократию.

 

Лебусов родился и вырос в Костроме, получил диплом в юридическом институте. До 2011 года он был, как сам себя называет, «кнопочным оппозиционером» — подписывал петиции в Интернете. На митинге впервые оказался 10 декабря 2011 года, когда в городах России проходили крупнейшие акции против фальсификаций на выборах.

 

Позже Лебусов стоял в одиночных пикетах, закидывал камнями офис «Единой России», клеил стикеры «Свободу Pussy Riot» на администрацию и главный храм города. «Сейчас бы не стал. А тогда у меня были соратницы из ЛГБТ. Я был либералом до мозга костей», — вспоминает он.

 

В день инаугурации Владимира Путина 7 мая 2012 года он собрал митинг на центральной площади Костромы. Выступил с речью, в которой употребил слова «ничтожный жулик» и «вор». Лебусова задержали, его речь отправили на лингвистическую экспертизу и завели уголовное дело по 319 статье за оскорбление Владимира Путина как представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей.

 

После того как на него завели уголовное дело и избили на улице трое неизвестных, он решил покинуть страну. Лебусов уехал осенью 2012-го, выбрав своим будущим местом жительства Голландию. Там ему дважды отказывали в предоставлении статуса политического беженца из-за того, что якобы было невозможно доказать подлинность предоставленных документов об уголовном преследовании на родине. Однако он дошел до Верховного суда Нидерландов и выиграл дело у миграционной службы.

 

В апреле 2014 он получил официальное убежище, бессрочный вид на жительство и квартиру в Амстердаме. К тому времени оппозиционер подучил голландский по бесплатной программе для мигрантов и поступил на курсы в Свободный университет Амстердама.

 

Однако взгляды Лебусова постепенно стали меняться. Во время обучения в вузе он начал осознавать, что ему «тяжело, нудно, кругом одни голландцы». Кроме того, никто из знакомых не был готов вместе с ним осуществлять план, для исполнения которого он направлялся в Европу.

 

«Вообще я ехал сюда дело делать, бороться с режимом отсюда по жесткому сценарию. Вычислять, где здесь у кого из [друзей Путина] квартиры и дома, и экспроприировать собственность. Но никто из наших на это не согласился. Европа людей развращает, конечно», — поделился беглый активист.

 

После перевода в Лейденский университет на программу россиеведения Лебусову начало казаться, что кругом «царит русофобия», а некоторые события в российской политике трактуются слишком мягко. Он также признался, что подвергал резкой критике в своем Facebook преподавателей вуза.

 

В марте 2017 года Лебусова сразила болезнь Лайма — инфекционное заболевание, поражающее опорно-двигательный аппарат. Безуспешно попытавшись бороться с недугом, он обратился к врачам, но те в свою очередь не смогли сразу поставить верный диагноз, что стало выводить оппозиционера из себя.

 

В разгар болезни он начал жаловаться на бездействие лечившего его доктора, на «негостеприимных» голландцев, которые его отравили, и на русские спецслужбы, которые якобы подослали к нему шпиона с ядом. Все это он эмоционально описал в Facebook. Особой критике подвергся его лечащий врач, когда выяснилось, что тот гей: в этот момент гомофобия активиста «достигла критических размеров».

 

Из-за болезни Лебусов не смог появиться на экзаменах, его отчислили. Активист обиделся и встал у входа в вуз с плакатом «Остановите русофобов и защитников педофилов». Преподаватели вызвали полицию, Лебусов провел 5 часов в камере. Позже выяснилось, что руководство университета запретило ему находиться на территории, контактировать с профессорами и писать о вузе в Facebook.

 

Вдобавок два преподавателя и врач написали на активиста заявление в полицию о клевете, оскорблениях и угрозах жизни. Все они ссылались на его посты в соцсетях с размышлениями, что сделать с «5 месяцев не лечившим» его врачом — «сразу его или чтоб помучался». Там же, на странице Лебусова в Facebook, встречаются фразы вроде «Все чаще хочется купить пистолет и расстрелять этих фашистов».

 

17 октября к дому Лебусова приехала группа захвата с оружием и в бронежилетах — они выбили дверь и скрутили политэмигранта. Через 14 суток заключения его освободили под подписку о невыезде. Ожидающий суда оппозиционер признается в том, что стал гомофобом. Теперь он вообще хочет вернуться в Россию.

 

«Я покусился на такие вещи, как права геев и прочие так называемые либеральные ценности. Я сам их придерживался, но после всех этих событий у меня ценности другие стали. Консервативные, националистические, антизападные. Вообще охота жить дома», — сказал Лебусов журналисту, посетовав, что не может вернуться в Россию, «пока там сидит Путин». Кроме того, на родине на оппозиционера заведено уголовное дело.

 

В Нидерландах суд по его делу начнется в январе. По мнению адвоката, активисту грозит полгода тюрьмы.

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 22:58 27:12:2017

Tipisks krievu kriminālais vazaņķis, kuram cietums ir mājas.

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Дебилам на память! 23:06 27:12:2017

Кошка бросила котят.
Это Путин виноват.
Зайку бросила хозяйка.
Кто виновен, угадай-ка!

Вот кончается доска
У несчастного бычка.
Наша Таня громко плачет.
Рядом Путин, не иначе.

Свет погас, упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили,
Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино,
Наступили Вы в г…но.
У любого катаклизма
Объяснение одно:

Знает каждый демократ-
Это Путин виноват!

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Ира 03:25 28:12:2017

А что ты сделал для своей страны ?,
кроме того что бесплатно получил образование .
Голландцы Не дураки !
Посмотрели ,что в начале ненавидел свою страну ,а получив вид на жительство ,будь добр начинай приносить пользу для страны ,работай ,плати налоги.
С плакатами стоять никто из русских Не присоединится ,уж если люди переехали в зту страну ,они Уважают законы этой страны и относятся с благодарностью ,что страна их приняла .

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И в Латвии есть НОД 04:04 28:12:2017

Ещё один «спящий» проснулся. Слишком поздно.

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ин-на 04:30 28:12:2017

putler извращенец

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федя 08:33 28:12:2017

В Литву ему надо, в Вильнюс. Там регулярно собирается сходка гадёнышей под названием "Свободная Россия", и ещё там оч. любят тех, кто тявкает на современную Россию. Примут как родного. Заграница вам поможет!

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)