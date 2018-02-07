В День всех влюбленных, 14 февраля, «под зонтиком» Либеральной молодежи Литвы противники традиционной семьи собираются у стен правительства провести показательную акцию – регистрацию брака всех пар, в том числе и однополых, которую проведет не чиновник по всем законам Литвы, а робот-гуманоид.
Полгода литовские геи и лесбиянки не подавали свой громкий голос в общественном пространстве.
Последний раз их лидер Владимир Симонько в июле 2017 года от имени сподвижников призвал президента Далю Грибаускайте наложить вето на имплементацию Сеймом директивы Евросоюза о запрете дискриминации по признаку гражданства.
Литовские представители секс-меньшинств возмущались тем, что новый закон распространяется только на традиционные семьи.
Президент Литвы глас ЛГБТ пока не услышала. Значит, всё ещё впереди.
Pediņi lai iet dirst! Nekādas viendzimuma laulības!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.« ответить
Nekādas ģimenes homoseksuālistiem! Nemaz neceriet!« ответить