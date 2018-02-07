Литовские геи и лесбиянки после небольшого перерыва вновь решили напомнить о себе жителям своей страны и стран Балтии и собрались сделать это накануне государственных торжеств по случаю столетнего юбилея Акта о независимости Литвы.

В День всех влюбленных, 14 февраля, «под зонтиком» Либеральной молодежи Литвы противники традиционной семьи собираются у стен правительства провести показательную акцию – регистрацию брака всех пар, в том числе и однополых, которую проведет не чиновник по всем законам Литвы, а робот-гуманоид.

Полгода литовские геи и лесбиянки не подавали свой громкий голос в общественном пространстве.

Последний раз их лидер Владимир Симонько в июле 2017 года от имени сподвижников призвал президента Далю Грибаускайте наложить вето на имплементацию Сеймом директивы Евросоюза о запрете дискриминации по признаку гражданства.

Литовские представители секс-меньшинств возмущались тем, что новый закон распространяется только на традиционные семьи.

Президент Литвы глас ЛГБТ пока не услышала. Значит, всё ещё впереди.