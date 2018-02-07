Либеральная молодёжь Литвы мощно напомнит о себе всей Балтии в день Валентина(3)

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Герман Бергер
21:28 06.02.2018
В мире / Евросоюз

Литовские геи и лесбиянки после небольшого перерыва вновь решили напомнить о себе жителям своей страны и стран Балтии и собрались сделать это накануне государственных торжеств по случаю столетнего юбилея Акта о независимости Литвы.

В День всех влюбленных, 14 февраля, «под зонтиком» Либеральной молодежи Литвы противники традиционной семьи собираются у стен правительства провести показательную акцию – регистрацию брака всех пар, в том числе и однополых, которую проведет не чиновник по всем законам Литвы, а робот-гуманоид.

 

Полгода литовские геи и лесбиянки не подавали свой громкий голос в общественном пространстве.

 

Последний раз их лидер Владимир Симонько в июле 2017 года от имени сподвижников призвал президента Далю Грибаускайте наложить вето на имплементацию Сеймом директивы Евросоюза о запрете дискриминации по признаку гражданства.

 

Литовские представители секс-меньшинств возмущались тем, что новый закон распространяется только на традиционные семьи.

 

Президент Литвы глас ЛГБТ пока не услышала. Значит, всё ещё впереди.

Sputnik / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 22:09 06:02:2018

Pediņi lai iet dirst! Nekādas viendzimuma laulības!

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Latviešu patriots 22:33 06:02:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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Latviešu patriots 22:38 06:02:2018

Nekādas ģimenes homoseksuālistiem! Nemaz neceriet!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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