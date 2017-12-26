Грибаускайте в интервью порталу 15 min заключила, что с Россией выгоднее сотрудничать, а не воевать, подчеркнув, что Литва не намерена отказываться от своих ценностей. Однако, по мнению Грибаускайте, важно понимать, что геополитическая ситуация меняется и при необходимости можно пересмотреть собственную позицию по ряду вопросов.
«Грибаускайте и подобные ей – маленькие, мерзкие людишки, ходят по земле моей отчизны, ходят и — уныло ищут места, где бы можно спрятаться от жизни», — отреагировал цитатой из пьесы Максима Горького «Дачники» на слова литовского лидера Владимир Мамонтов.
Он отметил, что когда от прибалтийских политиков слышны подобные заявления, то нужно вспомнить о сокращении финансирования Литвы, Латвии и Эстонии со стороны Евросоюза.
«Все эти их [заявления], когда они пыжатся, надуваются и чего-то там кричат, происходят из-за того, что например Польше дали 150 млрд евро — вот вам «польское чудо» экономическое. Почему эти ребята в Прибалтике все еще живы? Потому что половина уехала, а второй немного и надо», — резюмировал журналист.
Глава республики подписала государственный бюджет, в нем указано, что в 2018 году оборонное финансирование достигнет 2,006 процента от ВВП — это 873 миллиона евро. В настоящий момент Литва на военные нужды выделила 723,8 миллиона евро, то есть 1,8 процента от ВВП. По планам министерства обороны, в следующем году большая часть средств пойдет на покупку военной техники и расширение бригады Zemaitija на западе страны.
Литва и Россия также подписали документы о демаркации границы. Эта мера призвана предотвратить конфликтные ситуации в будущем.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Также в Кремле указывали, что не вынашивают планов по агрессии против республики.
Никогда Балтию без финансовой подпитки не оставят во многом благодаря соседству с Россией. Хотя простому народу от этих разворованных еврофондов не холодно и не жарко. Дороги построенные на еврофонды вон уже рассыпались, хоть кредиты на их софинансирование местным жителям ещё предстоит отдавать десятилетиями.« ответить
шавки сдохнут, никто и не заметит« ответить
Новые дороги в той же Латгалии уже этим летом размыло ливнями.« ответить
И тут вдруг обнаружилось, что вместо щебёнки под асфальтом был обыкновенный утрамбованный песок.
На европейские деньги эти "горе-строители" асфальт прямо на голый песок укладывали.
Сам видел, своими глазами эти многометровые промоины.
Mamontovs ir stulbs lielkrievu šovinists, tukša vieta, kas pūlās pievērst sev putina uzmanību, varbūt kā apbalvos.« ответить
Тебе то какое дело,занимайся своей страной,откуда все бегут!!! Кретин и провокатор!« ответить
Когда бывшие когебшники рулят это смерть у нас за плечами там политика разделяй и властвуй что сегодня и происходит в странах Балтии а мешки КГБ не тронут там все политики Балтии« ответить
Посмотрите на лидеров тевземцев там в родне или русский военный или в картотеках КГБ вспомнить депутата Добелиса ярый нацик а раньше стучал в КГБ« ответить