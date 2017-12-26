Лидеры стран Балтии «пыжатся» без денег ЕС(7)

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Анатолий Тарасов
11:14 26.12.2017
В мире / Политики

Когда президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет о необходимости сотрудничества с Москвой, то нужно понимать, что финансовая поддержка Вильнюса со стороны Брюсселя подходит к концу. Такое мнение высказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

Грибаускайте в интервью порталу 15 min заключила, что с Россией выгоднее сотрудничать, а не воевать, подчеркнув, что Литва не намерена отказываться от своих ценностей. Однако, по мнению Грибаускайте, важно понимать, что геополитическая ситуация меняется и при необходимости можно пересмотреть собственную позицию по ряду вопросов.

 

«Грибаускайте и подобные ей – маленькие, мерзкие людишки, ходят по земле моей отчизны, ходят и — уныло ищут места, где бы можно спрятаться от жизни», — отреагировал цитатой из пьесы Максима Горького «Дачники» на слова литовского лидера Владимир Мамонтов.

 

Он отметил, что когда от прибалтийских политиков слышны подобные заявления, то нужно вспомнить о сокращении финансирования Литвы, Латвии и Эстонии со стороны Евросоюза.

 

«Все эти их [заявления], когда они пыжатся, надуваются и чего-то там кричат, происходят из-за того, что например Польше дали 150 млрд евро — вот вам «польское чудо» экономическое. Почему эти ребята в Прибалтике все еще живы? Потому что половина уехала, а второй немного и надо», — резюмировал журналист.

 

Глава республики подписала государственный бюджет, в нем указано, что в 2018 году оборонное финансирование достигнет 2,006 процента от ВВП — это 873 миллиона евро. В настоящий момент Литва на военные нужды выделила 723,8 миллиона евро, то есть 1,8 процента от ВВП. По планам министерства обороны, в следующем году большая часть средств пойдет на покупку военной техники и расширение бригады Zemaitija на западе страны.

 

Литва и Россия также подписали документы о демаркации границы. Эта мера призвана предотвратить конфликтные ситуации в будущем.

 

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Также в Кремле указывали, что не вынашивают планов по агрессии против республики.

Rubaltic / Фото
Комментарии (7)
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да напечатают немцы ещё денег, не волнуйтесь 11:37 26:12:2017

Никогда Балтию без финансовой подпитки не оставят во многом благодаря соседству с Россией. Хотя простому народу от этих разворованных еврофондов не холодно и не жарко. Дороги построенные на еврофонды вон уже рассыпались, хоть кредиты на их софинансирование местным жителям ещё предстоит отдавать десятилетиями.

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ин-на 13:13 26:12:2017

шавки сдохнут, никто и не заметит

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Всё правильно 11:52 26:12:2017

Новые дороги в той же Латгалии уже этим летом размыло ливнями.
И тут вдруг обнаружилось, что вместо щебёнки под асфальтом был обыкновенный утрамбованный песок.
На европейские деньги эти "горе-строители" асфальт прямо на голый песок укладывали.
Сам видел, своими глазами эти многометровые промоины.

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Latviešu patriots 11:53 26:12:2017

Mamontovs ir stulbs lielkrievu šovinists, tukša vieta, kas pūlās pievērst sev putina uzmanību, varbūt kā apbalvos.

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:) 12:07 26:12:2017

Тебе то какое дело,занимайся своей страной,откуда все бегут!!! Кретин и провокатор!

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Janek 12:41 26:12:2017

Когда бывшие когебшники рулят это смерть у нас за плечами там политика разделяй и властвуй что сегодня и происходит в странах Балтии а мешки КГБ не тронут там все политики Балтии

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Janek 12:49 26:12:2017

Посмотрите на лидеров тевземцев там в родне или русский военный или в картотеках КГБ вспомнить депутата Добелиса ярый нацик а раньше стучал в КГБ

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)