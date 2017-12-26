Когда президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет о необходимости сотрудничества с Москвой, то нужно понимать, что финансовая поддержка Вильнюса со стороны Брюсселя подходит к концу. Такое мнение высказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

Грибаускайте в интервью порталу 15 min заключила, что с Россией выгоднее сотрудничать, а не воевать, подчеркнув, что Литва не намерена отказываться от своих ценностей. Однако, по мнению Грибаускайте, важно понимать, что геополитическая ситуация меняется и при необходимости можно пересмотреть собственную позицию по ряду вопросов.

«Грибаускайте и подобные ей – маленькие, мерзкие людишки, ходят по земле моей отчизны, ходят и — уныло ищут места, где бы можно спрятаться от жизни», — отреагировал цитатой из пьесы Максима Горького «Дачники» на слова литовского лидера Владимир Мамонтов.

Он отметил, что когда от прибалтийских политиков слышны подобные заявления, то нужно вспомнить о сокращении финансирования Литвы, Латвии и Эстонии со стороны Евросоюза.

«Все эти их [заявления], когда они пыжатся, надуваются и чего-то там кричат, происходят из-за того, что например Польше дали 150 млрд евро — вот вам «польское чудо» экономическое. Почему эти ребята в Прибалтике все еще живы? Потому что половина уехала, а второй немного и надо», — резюмировал журналист.

Глава республики подписала государственный бюджет, в нем указано, что в 2018 году оборонное финансирование достигнет 2,006 процента от ВВП — это 873 миллиона евро. В настоящий момент Литва на военные нужды выделила 723,8 миллиона евро, то есть 1,8 процента от ВВП. По планам министерства обороны, в следующем году большая часть средств пойдет на покупку военной техники и расширение бригады Zemaitija на западе страны.

Литва и Россия также подписали документы о демаркации границы. Эта мера призвана предотвратить конфликтные ситуации в будущем.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Также в Кремле указывали, что не вынашивают планов по агрессии против республики.