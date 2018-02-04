Lidl уже скупает землю в Латвии под свои магазины(14)

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Владимир Бучельников
20:00 03.02.2018
Экономика / Компании

Хотя немецкий гигант розничной торговли Lidl официально не объявил об открытии магазинов в Латвии, связанные с Lidl компании уже в прошлом году начали скупать земельные участки и координировать планы с местными стройуправлениями.

По информации, которой располагает «Неаткарига», в настоящее время подготавливаются документы для строительства в Латвии как минимум семи магазинов Lidl.» — пишет Press.lv со ссылкой на «Неаткарига».

 

«О возможном прибытии Lidl в Латвию слухи ходили уже давно, но в тот момент, когда земельные участки в Риге и в других местах Латвии начала приобретать компания MMS Property Solutions Ltd., они обрели рациональное обоснование. Единственным владельцем SIA MMS Property Solutions является немецкая компания CE-Beteiligungs GmbH, девелопер сети Lidl в Литве. Тот факт, что в декабре прошлого года компания увеличила свой основной капитал с 10 млн евро до 20,5 млн евро, косвенно свидетельствует о серьёзных планах развития.

 

Известный мистер Икс

 

В стройуправлении Риги «Неаткариге» отметили, что у них нет официальной информации о строительстве магазинов Lidl в Риге. «Стройуправление согласовывает не бренды, а постройки. Ни в одном проекте никогда не указано, какой бренд будет в нем — будь то RIMI, Maxima, Lidl или какой-то ещё, — говорит Дзинтра Аболиня, замначальника отдела по связям с общественностью Рижской думы.

 

Однако она признает, что в СМИ прозвучала неофициальная информация о строительстве магазинов «Lidl» на улицах Дзелзавас, Лубанас, Эйзенштейна, бульваре Анниньмуйжас и улице Анниньмуйжас.

 

Строительство магазина на улице Дзелзавас уже вызвало негодование местного населения, поскольку изначально предполагалось вырубить 33 дерева, а согласно новому плану — 24 дерева. Однако после вмешательсва мэра Риги Нила Ушакова, возможно, найдут способ спасти больше деревьев. На данный момент ничего не происходит на местах потенциального нахождения будущих объектов Lidl на улице Анниньмуйжас и бульваре Анниньмуйжас. Хотя разрешения уже получены, все одобрено.

 

В ноябре 2017 года было выдано разрешение на строительство торгового центра и многоуровневой автостоянки на улице Анниньмуйжас 8A. 20 июля одобрено строительство торгового здания на бульваре Анниньмуйжас 77. Незадолго до Рождества разрешение на строительство было выдано и для торгового здания на улице Эйзенштейна 81. Все эти проекты связывает один клиент — MMS Property Solutions.

 

Не только в Риге

 

Эта компания купила также земельный участок в Лиепае. Строительное управление при администрации Лиепайской городской думы сообщило «Неаткариге», что 22 декабря заказчик — компания TKM Latvija — подал в управление проект строительства торгового здания на улице Ганибу 182. «В настоящее время готовится разрешение на строительство. В начале января дума отказалась от права первой руки в покупке земли в пользу SIA MMS Property Solutions», — рассказала Эвита Эньгеле, специалист по связям с общественностью и маркетингу в администрации Лиепайской думы.

 

Заместитель председателя Юрмальской городской думы по вопросам политики городского развития Никита Никифоров сообщил, что была встреча с представителями девелопера Lidl, MMS Property, которые проявили интерес к открытию магазинов в Юрмале. «Ещё рано судить о конкретных планах — их может комментировать девелопер. Конечно, вход еще одного известного в Европе бренда розничной торговли городу принесет пользу: как для юрмальчан, так и для гостей города, а также это создаст новые рабочие места», — сказал Н. Никифоров.

 

Управление развития города в администрации Лиепаиской думы позитивно оценивает приход сети Lidl в город. Против прихода Lidl не возражают и думы Даугавпилса , Резекне и нескольких других городов, которые опросила «Неаткарига».

 

Только специалист по связям с общественностью Гулбенской краевой думы Гунта Калмане отметила, что в случае, если Lidl заинтересуется Гулбене, этому нельзя будет дать однозначную оценку. «Если это действительно произойдет, то под угрозой окажется существование маленьких магазинов, что выразится в потерянных рабочих местах. Возможно, эти люди пойдут работать в Lidl. В свою очередь, у жителей после открытия нового магазина расширится выбор», — сказала Г. Калмане.»

LETA / Фото
Комментарии (14)
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ВВП 21:53 03:02:2018

Они могут купить здесь землю только у Шведов. Не уверен, что даже Старая Рига принадлежит Латвии ;)

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Janka 22:07 03:02:2018

a za foto (ilustracija k statje) nado podatj v sud na vesti.lv.
i Lidl viigraet.

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De 22:08 03:02:2018

В германии не плохой магазин, да дешево,как будут цены в риге интересно

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Latviešu patriots 22:19 03:02:2018

Es Lidl veikalos kāju nesperšu, neciēšu lētos veikalus! Iepērkos Elkor un Rimi!

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Администрация Дурдома 22:24 03:02:2018

Нам очень интересно Ваше мнение.

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знаешь,кому принадлежит элкор7 22:57 03:02:2018

ты ж евреев ненавидишь и у них покупаешь?Ты не философ,ты дурак

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Latviešu patriots 22:37 03:02:2018

Lētie veikali nabagajiem krievvalodīgajiem, Latvieši iepērkas Rimi!

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Ха , ха, 22:42 03:02:2018

А что не в SKY или МС2? Или у тебя римчик предел мечтаний , а, богатый латыш ))))))

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Север 22:55 03:02:2018

Он не богатый,а просто конченный!!!

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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