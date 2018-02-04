Хотя немецкий гигант розничной торговли Lidl официально не объявил об открытии магазинов в Латвии, связанные с Lidl компании уже в прошлом году начали скупать земельные участки и координировать планы с местными стройуправлениями.

По информации, которой располагает «Неаткарига», в настоящее время подготавливаются документы для строительства в Латвии как минимум семи магазинов Lidl.» — пишет Press.lv со ссылкой на «Неаткарига».

«О возможном прибытии Lidl в Латвию слухи ходили уже давно, но в тот момент, когда земельные участки в Риге и в других местах Латвии начала приобретать компания MMS Property Solutions Ltd., они обрели рациональное обоснование. Единственным владельцем SIA MMS Property Solutions является немецкая компания CE-Beteiligungs GmbH, девелопер сети Lidl в Литве. Тот факт, что в декабре прошлого года компания увеличила свой основной капитал с 10 млн евро до 20,5 млн евро, косвенно свидетельствует о серьёзных планах развития.

Известный мистер Икс

В стройуправлении Риги «Неаткариге» отметили, что у них нет официальной информации о строительстве магазинов Lidl в Риге. «Стройуправление согласовывает не бренды, а постройки. Ни в одном проекте никогда не указано, какой бренд будет в нем — будь то RIMI, Maxima, Lidl или какой-то ещё, — говорит Дзинтра Аболиня, замначальника отдела по связям с общественностью Рижской думы.

Однако она признает, что в СМИ прозвучала неофициальная информация о строительстве магазинов «Lidl» на улицах Дзелзавас, Лубанас, Эйзенштейна, бульваре Анниньмуйжас и улице Анниньмуйжас.

Строительство магазина на улице Дзелзавас уже вызвало негодование местного населения, поскольку изначально предполагалось вырубить 33 дерева, а согласно новому плану — 24 дерева. Однако после вмешательсва мэра Риги Нила Ушакова, возможно, найдут способ спасти больше деревьев. На данный момент ничего не происходит на местах потенциального нахождения будущих объектов Lidl на улице Анниньмуйжас и бульваре Анниньмуйжас. Хотя разрешения уже получены, все одобрено.

В ноябре 2017 года было выдано разрешение на строительство торгового центра и многоуровневой автостоянки на улице Анниньмуйжас 8A. 20 июля одобрено строительство торгового здания на бульваре Анниньмуйжас 77. Незадолго до Рождества разрешение на строительство было выдано и для торгового здания на улице Эйзенштейна 81. Все эти проекты связывает один клиент — MMS Property Solutions.

Не только в Риге

Эта компания купила также земельный участок в Лиепае. Строительное управление при администрации Лиепайской городской думы сообщило «Неаткариге», что 22 декабря заказчик — компания TKM Latvija — подал в управление проект строительства торгового здания на улице Ганибу 182. «В настоящее время готовится разрешение на строительство. В начале января дума отказалась от права первой руки в покупке земли в пользу SIA MMS Property Solutions», — рассказала Эвита Эньгеле, специалист по связям с общественностью и маркетингу в администрации Лиепайской думы.

Заместитель председателя Юрмальской городской думы по вопросам политики городского развития Никита Никифоров сообщил, что была встреча с представителями девелопера Lidl, MMS Property, которые проявили интерес к открытию магазинов в Юрмале. «Ещё рано судить о конкретных планах — их может комментировать девелопер. Конечно, вход еще одного известного в Европе бренда розничной торговли городу принесет пользу: как для юрмальчан, так и для гостей города, а также это создаст новые рабочие места», — сказал Н. Никифоров.

Управление развития города в администрации Лиепаиской думы позитивно оценивает приход сети Lidl в город. Против прихода Lidl не возражают и думы Даугавпилса , Резекне и нескольких других городов, которые опросила «Неаткарига».

Только специалист по связям с общественностью Гулбенской краевой думы Гунта Калмане отметила, что в случае, если Lidl заинтересуется Гулбене, этому нельзя будет дать однозначную оценку. «Если это действительно произойдет, то под угрозой окажется существование маленьких магазинов, что выразится в потерянных рабочих местах. Возможно, эти люди пойдут работать в Lidl. В свою очередь, у жителей после открытия нового магазина расширится выбор», — сказала Г. Калмане.»