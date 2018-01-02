Инцидент произошел с девушкой несколько лет назад, однако его последствия для нее все еще являются нынешней реальностью.
“Начала учиться в Риге – новые друзья, студенческая жизнь, вечеринки. В конце одной недели договорились пойти с друзьями на вечеринку, но карманные деньги от родителей уже закончились. Вот так и решила взять свой первый быстрый кредит”, — цитирует слова Олиты «Kurzemes vārds».
Суммы была небольшая, поэтому показалось, что отдать деньги обратно будут просто. Шло время, а потом девушка получила письмо от кредиторов об опоздании по возврату денег. К взятой ранее сумме уже был добавлен штраф.
“Просить у кого-то помощи мне было стыдно, поэтому единственным вариантом, который пришел мне в голову был еще один быстрый кредит. Взяла, заплатила за первый. Все еще казалось, мол, сейчас где-то денег достану и верну долг”, — вспоминает она.
Однако, этого ей не удалось, а в почтовом ящике появилось письмо от второй кредитной компании. Олита была вынуждена взять третий кредит.
Вскоре долги девушки превратились в настоящий снежный ком, выросший настолько, что девушка поняла, что отдать деньги своими силами стало попросту невозможно.
Пошлите пидарастов на уй« ответить
Ну зашибись, хотела бухнуть, а денег нет. Решила занять денег,а отдавать то ли забЫла то ли забИла, а виноваты конечно те кто одолжил денег. А если знакомые одолжили и потом требовали вернуть долг, она тоже бегала бы и всем жаловалась что нехороший знакомый требует свои деньги?« ответить
вовремя долги отдают тока 4% заёмщиков.« ответить
Ростовщики это давно пронюхали...
Без лоха и жизнь плоха... )))
...НИ В АНГЛИИ,НИ В ГЕРМАНИИ,НИ В ШВЕЙЦАРИИ,НИ В ГОЛЛАНДИИ« ответить
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАРОЙ ЕВРОПЫ НЕ ДОПУСТИТ ТАКОГО
ОБУВАЛОВА и РАЗВОДИЛОВА на БАБКИ СВОЕГО НАРОДА...
ОДНАКО В ЛАТВИИ СВОЯ "ИСТОРИЯ УСПЕХА"....
А САМОЕ КРУТОЕ РАЗВОДИЛОВО и КИДАЛОВО
ПРОВЕРНУЛИ КОММУНИСТЫ СССР - 70 ЛЕТ 350 МИЛЛИОНОВ
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ СТРОИЛИ КОММУНИЗМ....
НО
КРОМЕ НИЩЕТЫ и ОБЕЩАНИЙ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ "ВЕРНЫЕ ЛЕНИНЦЫ"
ЦК КПСС НИЧЕГО НАРОДУ НЕ ПРЕДЛОЖИЛИ...
И НИКТО В РОССИИ ВАМ НЕ ОТВЕТИТ.
ПОЧЕМУ
ПОБЕЖДЁННАЯ ЕВРОПА ЖИВЁТ В СТО РАЗ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ
ПРОСТОЙ НАРОД в РФ
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ по СТАРОСТИ в РФ - 5000 РУБЛЕЙ...
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ - 9500 РУБЛЕЙ....
В США ПРИСУТСТВУЮТ ДВЕ ЛИДИРУЮЩИЕ ПАРТИИ,
КОТОРЫЕ
ПОПЕРЕМЕННО УПРАВЛЯЮТ АМЕРИКОЙ - ЭТО
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ и РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ....
В РОССИИ ЗА 27 ЛЕТ "ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО" РАЗВИТИЯ.
РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙ КАК-ТО НЕ СЛОЖИЛОСЬ...НО
ЕСТЬ РУКОВОДИТЕЛЬ - ПРЕЗИДЕНТ РФ - В.В. ПУТИН....
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ У ВЛАСТИ
ДОЛЬШЕ,ЧЕМ "НАШ ДОРОГОЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ",ПОТОМУ
ЧТО
ПУТИНУ в РОССИИ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ...
ПОМНИТСЯ.
У МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА НЕ БЫЛО АЛЬТЕРНАТИВЫ...
У ЕЛЬЦИНА ТОЖЕ НЕ БЫЛО АЛЬТЕРНАТИВЫ...
У ЛЕНИНА НЕ БЫЛО АЛЬТЕРНАТИВЫ...
У СТАЛИНА НЕ БЫЛО АЛЬТЕРНАТИВЫ...