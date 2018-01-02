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Жительница Лиепаи по имени Олита открыто рассказала о том, как стала жертвой пресловутого быстрого кредитования, столь навязчиво предлагающего свои услуги в Латвии.

Инцидент произошел с девушкой несколько лет назад, однако его последствия для нее все еще являются нынешней реальностью.

“Начала учиться в Риге – новые друзья, студенческая жизнь, вечеринки. В конце одной недели договорились пойти с друзьями на вечеринку, но карманные деньги от родителей уже закончились. Вот так и решила взять свой первый быстрый кредит”, — цитирует слова Олиты «Kurzemes vārds».

Суммы была небольшая, поэтому показалось, что отдать деньги обратно будут просто. Шло время, а потом девушка получила письмо от кредиторов об опоздании по возврату денег. К взятой ранее сумме уже был добавлен штраф.

“Просить у кого-то помощи мне было стыдно, поэтому единственным вариантом, который пришел мне в голову был еще один быстрый кредит. Взяла, заплатила за первый. Все еще казалось, мол, сейчас где-то денег достану и верну долг”, — вспоминает она.

Однако, этого ей не удалось, а в почтовом ящике появилось письмо от второй кредитной компании. Олита была вынуждена взять третий кредит.

Вскоре долги девушки превратились в настоящий снежный ком, выросший настолько, что девушка поняла, что отдать деньги своими силами стало попросту невозможно.