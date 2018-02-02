В Лиепае задержан мужчина 1956 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звал к себе незнакомого мальчика, рассказала представитель Лиепайской муниципальной полиции Инете Микуте.

Инцидент произошел в среду, около 17:15. Патрулируя город в районе улицы О. Калпака, сотрудники муниципальной полиции заметили на автобусной остановке пьяного мужчину, который открыто пил водку, что-то предлагая маленькому мальчика.

Стражи порядка немедленно поговорили с обоими, чтобы выяснить, что конкретно предлагал мужчина. Мальчик объяснил, что незнакомый человек пытался угостить его конфетами, прося, чтобы тот поехал с ним на автобусе. Мальчик старался не поддерживать беседу и не взял конфеты.

Задержанный мужчина был серьезно пьян, в виду чего было принято решение поместить его в изолятор временного содержания. На следующий день он был передан в руки госполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Испуганный ребенок был доставлен домой к матери.