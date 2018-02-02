Лиепая: мужчина конфетами пытался заманить к себе мальчика(1)

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Виталий Вавилкин
14:28 01.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

В Лиепае задержан мужчина 1956 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звал к себе незнакомого мальчика, рассказала представитель Лиепайской муниципальной полиции Инете Микуте.

Инцидент произошел в среду, около 17:15. Патрулируя город в районе улицы О. Калпака, сотрудники муниципальной полиции заметили на автобусной остановке пьяного мужчину, который открыто пил водку, что-то предлагая маленькому мальчика.

 

Стражи порядка немедленно поговорили с обоими, чтобы выяснить, что конкретно предлагал мужчина. Мальчик объяснил, что незнакомый человек пытался угостить его конфетами, прося, чтобы тот поехал с ним на автобусе. Мальчик старался не поддерживать беседу и не взял конфеты.

 

Задержанный мужчина был серьезно пьян, в виду чего было принято решение поместить его в изолятор временного содержания. На следующий день он был передан в руки госполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Испуганный ребенок был доставлен домой к матери.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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ВАСЯ 14:40 01:02:2018

НЕ РАСКРЫТА ТЕМА КОНФЕТ КТО ИХ ПОТОМ СЪЕЛ

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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