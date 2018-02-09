ЧП в Лиепае: недовольный пассажир выстрелил в водителя маршрутки(3)

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Виталий Вавилкин
16:40 08.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

В среду, 7 февраля, около 16:00 на улице Ригас в Лиепае произошел серьезный инцидент – у остановившейся у ледового холла маршрутки работали медики, полицейские и сотрудники прокуратуры.

Об этом сообщает портал Liepajniekiem.lv.

 

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что неизвестный на данный момент мужчина устроил конфликт с водителем маршрутки, во время которого выстрелил в него из пневматического оружия.

 

64-летний водитель получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в Ригу.

 

По факту произошедшего начат уголовный процесс, ведется следствие. Назначены экспертизы, а также анализируются записи с камер видеонаблюдения.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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хек 16:45 08:02:2018

ААКУЕЕТЬ...

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ИвАн 18:55 08:02:2018

Дайте отгадаю! У стрелка фамилия Иванов и он потерял работу в Металурге?

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серьёзные травмы? 20:28 08:02:2018

Самая мощная пневматика на рынке это А300 росийского производства. Такой только на даче по банкам стрелять лёжа в гамаке. Разве что если только в глаз попасть. Крысу скорее всего можно убить, но лично я не пробовал. А вобще эти маршруточники районные те ещё задиры, как таксисты. Ехал тут на такси недавно и попросил по дороге заехать в банкомат. Сидит там за рулём такое шмыгающее носом спитое чудо в трениках и дублёнке с тюремными наколками на руках; выпалил мне:«так какого х*я садится в такси, если налика нет». Напомнил про терминал, который у него должен быть и якобы не работает, так он орать начал и руками махать, что не моё это дело и я обязан якобы сходить к банкомату снять деньги, а потом останавливать такси. Не буду фирму славить, но таких неадекватов за баранками навалом. Понять их можно. Работа нервная опасная и низкооплачиваемая, живут в машинах как собаки круглый год. С одним както ехал в Юрмалу и попросил не гнать по ямам, чтобы не трясти планшет. Тоже начал учить, что он в машине хозяин и нечего его учить ездить, машина мол фирмы и ему плевать. Так факинг! Я почти 20-ку заплатил и не хочу например ТОП-радио слушать и по ямам прыгать. К счастью большинство очень вежливые и учтивые, за что и получают от меня всегда на чай в конце поездки. Ну а тут пусть полиция разбирается. И вообще странно, почему у Улдиса в городе до сих пор в транспорте нет регистраторов. Сейчас регистратор стоит 10-20$!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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