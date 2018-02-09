В среду, 7 февраля, около 16:00 на улице Ригас в Лиепае произошел серьезный инцидент – у остановившейся у ледового холла маршрутки работали медики, полицейские и сотрудники прокуратуры.

Об этом сообщает портал Liepajniekiem.lv.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что неизвестный на данный момент мужчина устроил конфликт с водителем маршрутки, во время которого выстрелил в него из пневматического оружия.

64-летний водитель получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в Ригу.

По факту произошедшего начат уголовный процесс, ведется следствие. Назначены экспертизы, а также анализируются записи с камер видеонаблюдения.