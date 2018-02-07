Лиепниекс: мы даем гражданство за заслуги родителей, а за их грехи можем забрать? (9)

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Виталий Вавилкин
20:20 06.02.2018
Политика / Правительство

Правительство сегодня за закрытыми дверями изменило принятое два года назад Кабинетом министров во главе с Лаймдотой Страуюмой постановление об отказе детям погибшего в дни январских баррикад 1991 года кинооператора Андриса Слапиньша в просьбе разрешить сохранить им латвийское гражданство.

Абсурдность ситуации, когда дети получают гражданство за выслугу родителей, прокомментировал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс

 

“Если правящие дают гражданство за заслуги отца, то могут за грехи отца его и забрать. В такой правовой среде совершенно не удивительно, что дети чекистов и стукачей, как сумасшедшие борются против вскрытия мешков ЧК”, — написал Лиепниекс в своем микроблоге Твиттер.

 

Особо странным, по его словам, в ситуации кажется и то, что идея вернуть гражданство детям Слапиньша принадлежала нацблоку, который вряд ли получит благодарность в виде голосов от детей покойного кинооператора, которые даже не знают латышского языка.

 

“Могу представить, что дети Слапиньша, которым сегодня дали гражданство за заслуги отца, вероятней всего отдадут на выборах свои голоса “Согласию”. Латышского они не знают, живут в России. Не типичный избиратель НО или СЗК”, — иронизирует политолог.

 

Напомним, представители правящей коалиции в понедельник договорились сохранить латвийское гражданство детям Слапиньша, несмотря на то, что они имеют также российское гражданство.

 

Два года назад правительство во главе с Лаймдотой Страуюмой отказало детям Слапиньша — 32-летней Анне и 26-летнему Андрису — в просьбе сохранить им латвийское гражданство, и теперь вопрос рассматривается в суде, сообщает газета «Diena».

 

«Учитывая заслуги нашего отца перед Латвией, а также то, что в случае потери российского гражданства наши права на работу в России будут существенно ограничены, и мы фактически будем лишены возможности здесь работать, мы просим Кабинет министров разрешить сохранить нам латвийское гражданство, от которого мы не хотим отказываться как дети своего отца и как патриоты Латвии», — написали дети Слапиньша премьеру Страуюме в декабре 2014 года.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:55 06:02:2018

А это что ещё за хрен с горы нарисовался? Кто-то знает этого Слапиньша?

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Janka 22:09 06:02:2018

a pocemu ego deti ne znaet latishskij jazik?
matj russkaja? pocemu oni zivut v Rossii a ne v Latvii?
secas dzintarsi i paradnieksi pokataetsa po miru, nastrugaet detei gde popalo i vsem grazdanstvo Latvii razdavatj?

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Александр Шерстобитов 22:10 06:02:2018

_На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:55 06:02:2018_

Тебя ведь тоже никто не знает, а ты взял и плёрнул тут. Латвия свободная страна, каждый говорит что хочет, если даже егоикто не знает.

А так автор сказал всё по делу. Дети лениенанта Шмита. Приблатные! А сами х.й положили и на латышский язык и на Латвию.

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Александр Шерстобитов 22:12 06:02:2018

_На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:55 06:02:2018_

Тебя ведь тоже никто не знает, а ты взял и плёрнул тут. Латвия свободная страна, каждый говорит что хочет, если даже егоикто не знает.

А так автор сказал всё по делу. Дети лейтенанта Шмидта. Приблатные! А сами х.й положили и на латышский язык и на Латвию.

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ник 20:55 06:02:2018

Родители будьте бдительны,сегодня у ваших детей могут отнять гражданство,а завтра у вас будут отнимать ваших детей, Тому может служить даже самый абсурдный предлог. Уезжайте пока не поздно и спасайте своих детей!!!!!!!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:57 06:02:2018

Кто-то знает это Слапиньша, следует читать Лиепниекса? Sorry...

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а что если 21:10 06:02:2018

это же просто ужас,вдруг не за нацблок проголосуют ))) может за голосование за согласие наказывать ? ) такая демократия нынче..свобода ограниченного выбора и выбор ограниченной свободы..все остальное - рука Кремля или нога Путина..ну штатовский обком в курсе )

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Ivan 21:20 06:02:2018

История липовых справок из госархива, - практически вся недвижка оформлена латышами незаконно, подлог и аферы , латышские "бизнесмены" стартанули из клозета и вернулись сортир , очевидная закономерность, наверlняка титульность исключительных подкачала.

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12

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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