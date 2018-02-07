Абсурдность ситуации, когда дети получают гражданство за выслугу родителей, прокомментировал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс
“Если правящие дают гражданство за заслуги отца, то могут за грехи отца его и забрать. В такой правовой среде совершенно не удивительно, что дети чекистов и стукачей, как сумасшедшие борются против вскрытия мешков ЧК”, — написал Лиепниекс в своем микроблоге Твиттер.
Особо странным, по его словам, в ситуации кажется и то, что идея вернуть гражданство детям Слапиньша принадлежала нацблоку, который вряд ли получит благодарность в виде голосов от детей покойного кинооператора, которые даже не знают латышского языка.
“Могу представить, что дети Слапиньша, которым сегодня дали гражданство за заслуги отца, вероятней всего отдадут на выборах свои голоса “Согласию”. Латышского они не знают, живут в России. Не типичный избиратель НО или СЗК”, — иронизирует политолог.
Напомним, представители правящей коалиции в понедельник договорились сохранить латвийское гражданство детям Слапиньша, несмотря на то, что они имеют также российское гражданство.
Два года назад правительство во главе с Лаймдотой Страуюмой отказало детям Слапиньша — 32-летней Анне и 26-летнему Андрису — в просьбе сохранить им латвийское гражданство, и теперь вопрос рассматривается в суде, сообщает газета «Diena».
«Учитывая заслуги нашего отца перед Латвией, а также то, что в случае потери российского гражданства наши права на работу в России будут существенно ограничены, и мы фактически будем лишены возможности здесь работать, мы просим Кабинет министров разрешить сохранить нам латвийское гражданство, от которого мы не хотим отказываться как дети своего отца и как патриоты Латвии», — написали дети Слапиньша премьеру Страуюме в декабре 2014 года.
А это что ещё за хрен с горы нарисовался? Кто-то знает этого Слапиньша?« ответить
a pocemu ego deti ne znaet latishskij jazik?« ответить
matj russkaja? pocemu oni zivut v Rossii a ne v Latvii?
secas dzintarsi i paradnieksi pokataetsa po miru, nastrugaet detei gde popalo i vsem grazdanstvo Latvii razdavatj?
_На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:55 06:02:2018_« ответить
Тебя ведь тоже никто не знает, а ты взял и плёрнул тут. Латвия свободная страна, каждый говорит что хочет, если даже егоикто не знает.
А так автор сказал всё по делу. Дети лениенанта Шмита. Приблатные! А сами х.й положили и на латышский язык и на Латвию.
_На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:55 06:02:2018_« ответить
Тебя ведь тоже никто не знает, а ты взял и плёрнул тут. Латвия свободная страна, каждый говорит что хочет, если даже егоикто не знает.
А так автор сказал всё по делу. Дети лейтенанта Шмидта. Приблатные! А сами х.й положили и на латышский язык и на Латвию.
Родители будьте бдительны,сегодня у ваших детей могут отнять гражданство,а завтра у вас будут отнимать ваших детей, Тому может служить даже самый абсурдный предлог. Уезжайте пока не поздно и спасайте своих детей!!!!!!!« ответить
Кто-то знает это Слапиньша, следует читать Лиепниекса? Sorry...« ответить
это же просто ужас,вдруг не за нацблок проголосуют ))) может за голосование за согласие наказывать ? ) такая демократия нынче..свобода ограниченного выбора и выбор ограниченной свободы..все остальное - рука Кремля или нога Путина..ну штатовский обком в курсе )« ответить
История липовых справок из госархива, - практически вся недвижка оформлена латышами незаконно, подлог и аферы , латышские "бизнесмены" стартанули из клозета и вернулись сортир , очевидная закономерность, наверlняка титульность исключительных подкачала.« ответить