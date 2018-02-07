Правительство сегодня за закрытыми дверями изменило принятое два года назад Кабинетом министров во главе с Лаймдотой Страуюмой постановление об отказе детям погибшего в дни январских баррикад 1991 года кинооператора Андриса Слапиньша в просьбе разрешить сохранить им латвийское гражданство.

Абсурдность ситуации, когда дети получают гражданство за выслугу родителей, прокомментировал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс

“Если правящие дают гражданство за заслуги отца, то могут за грехи отца его и забрать. В такой правовой среде совершенно не удивительно, что дети чекистов и стукачей, как сумасшедшие борются против вскрытия мешков ЧК”, — написал Лиепниекс в своем микроблоге Твиттер.

Особо странным, по его словам, в ситуации кажется и то, что идея вернуть гражданство детям Слапиньша принадлежала нацблоку, который вряд ли получит благодарность в виде голосов от детей покойного кинооператора, которые даже не знают латышского языка.

“Могу представить, что дети Слапиньша, которым сегодня дали гражданство за заслуги отца, вероятней всего отдадут на выборах свои голоса “Согласию”. Латышского они не знают, живут в России. Не типичный избиратель НО или СЗК”, — иронизирует политолог.

Напомним, представители правящей коалиции в понедельник договорились сохранить латвийское гражданство детям Слапиньша, несмотря на то, что они имеют также российское гражданство.

Два года назад правительство во главе с Лаймдотой Страуюмой отказало детям Слапиньша — 32-летней Анне и 26-летнему Андрису — в просьбе сохранить им латвийское гражданство, и теперь вопрос рассматривается в суде, сообщает газета «Diena».

«Учитывая заслуги нашего отца перед Латвией, а также то, что в случае потери российского гражданства наши права на работу в России будут существенно ограничены, и мы фактически будем лишены возможности здесь работать, мы просим Кабинет министров разрешить сохранить нам латвийское гражданство, от которого мы не хотим отказываться как дети своего отца и как патриоты Латвии», — написали дети Слапиньша премьеру Страуюме в декабре 2014 года.