Производитель милдроната уверен, что мельдоний вскоре исключат из списка запрещенных препаратов, в WADA, по его словам, понимают, что совершили ошибку.

Владелец компании, производящей милдронат, бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман высказал неожиданную версию включения препарата в список запрещенных. Он назвал это американским ходом против теннисистки Марии Шараповой, пишет газета «Известия».

Подзабытый уже мельдоний с новой силой начали обсуждать после того, как в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого были обнаружены следы мельдония, в результате чего ему пришлось вернуть бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане, завоеванную в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.

Производитель милдроната, главной составляющей частью которого является мельдоний, Киров Липман рассказал, что врачи продолжают настаивать, что мельдоний не допинг. По его словам, разработчик препарата Иварс Калвиньш даже ездил в Канаду, в главный офис WADA, встречался с руководством организации.

«И категорически отверг утверждения, что он дает преимущества спортсмену. Он усиливает только сердечно-сосудистые каналы, чтобы у людей не было сердечного приступа», — подчеркнул Липман.

Он заявил, что немало умерших спортсменов могли бы жить, принимай они этот препарат.

«Но если спортсмен бежит 100 метров за 11 секунд, он может хоть тонну милдроната съесть — это не поможет ему преодолевать эту дистанцию быстрее. Так что все аргументы WADA против мельдония выдуманы», — считает Липман.

По его мнению, процесса внесения мельдония в стоп-лист начался после того, как Мария Шарапова поставила в известность WADA, что применяет препарат для усиления энергии.

«Думаю, это был американский ход. Шарапова могла получить гражданство США и выступить за эту страну на Олимпиаде. Однако Мария решила выступать за Россию. Вот они и устроили в ее адрес столь непорядочный ответный ход. А потом уже применили как средство нейтрализации значительной части российских спортсменов», — сказал Липман.

Липман уверен, что WADA понимает ошибочность внесения препарата в список запрещенных, и скоро запрет на его использование спортсменами будет снят.

«После Олимпиады в Пхенчхане пройдет некоторое время, затихнет история с Крушельницким. И пойдут перемены. Сейчас МОК и WADA нужна тишина. Их тоже можно понять. Не хочется WADA брать на себя огромную ответственность за то, что они пару лет назад приняли ошибочное решение. Полагаю, пройдет время, и милдронат уберут из числа запрещенных», — заявил производитель препарата.

Мельдоний (meldonium; триметилгидразиния пропионат; торговое название — милдронат) — метаболическое средство, нормализующее энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Препарат поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. Представляет собой белый кристаллический порошок со слабым запахом. Легко растворим в воде.

Вещество было синтезировано в середине 1970-х годов в Институте органического синтеза в Латвии.

С 1 января 2016 года мельдоний был внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством. Он является запрещенной субстанцией как в соревновательный, так и во внесоревновательный период и относится к классу «Гормоны и модуляторы метаболизма». Срок дисквалификации спортсмена за употребление этого вещества может достигать четырех лет.

В применении мельдония, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года, были уличены многие известные российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию. При этом не до конца ясно, в какой срок препарат выводится из организма — почти все спортсмены заявили, что перестали применять его задолго до того, как он попал в список запрещенных. Позже WADA начало исследование и смягчило требования, в результате чего многие российские спортсмены избежали наказания.