«Лишние люди». Как вернуть в жизнь молодёжь, которую «списало» государство?

Не учатся в школе, не состоят на бирже труда, не учтены социальной службой – в Латвии 3500 таких молодых людей, из них более 60% — девушки и молодые женщины, каждая пятая – молодая мамочка без профессии, без образования и без средств к существованию.

Латвийские самоуправления получили возможность вернуть эту молодежь в общество с помощью программы «Умей и делай» (Proti un dari), финансируемой Евросоюзом. Латгалия стала лидером в реализации программы: четверть молодых людей, получивших профессию и работу с ее помощью, — из этого региона.

86% северо-восточных cамоуправлений активно занялись своими «трудными детьми», самые лучшие результаты сейчас – в Резекне и Вилянах, тормозит Даугавпилс. На кону — 6,8 млн евро, которые до 2020 года выделяет ЕС на реабилитацию ускользнувшей из поля зрения образовательной и социальной системы молодежи (15—25 лет).

85% средств предназначено именно для самоуправлений. На остальные деньги Государственное агентство международных молодежных программ (Jaunаtnes starptautisko programmu aģentūra) готовит руководителей программ и менторов, которые отвечают за индивидуальные решения для каждого отрока, оказавшегося на обочине жизни.

«Адресаты программы – выходцы из неблагополучных семей, дети, бросившие школу, имеющие различные заболевания (вплоть до инвалидности), выпускники детских домов, — объясняет директор агентства Диана Спроге. – Каждый такой случай индивидуален и требует своего решения на местах. Мы работаем в очень тесном контакте с самоуправлением, стараемся вникнуть в каждую судьбу и помочь юношам и девушкам получить знания и навыки для работы, а затем и саму работу».

Фактически средства по программе начали выплачиваться в июне прошлого года, однако первые результаты обнадеживают: в проект вовлечено 873 молодых человека, 495 закончили участие в проекте, успешно выполнили индивидуальные программы 79%. Более трети участников нашли работу, каждый пятый начал учиться, остальные вовлечены в деятельность различных негосударственных организаций.

Программа «Умей и делай» — часть кампании по уменьшению молодежной безработицы, промежуточные итоги которой рассматривала подкомиссия Сейма по занятости. Чиновники отчитывались о деньгах, депутатов интересовал стратегический итог.

«Европейские деньги кончатся, а что вы смогли изменить в работе с молодежью, чтобы обойтись без этих вливаний?» — спрашивал руководитель подкомиссии, бессменный глава Латвийского Детского фонда Андрис Берзиньш (СЗК).

«Одна из причин безработицы среди молодежи – отсутствие каких бы то ни было профессиональных навыков, плохая профориентация, — добавила Елена Лазарева («Согласие»). — Министерство образования и науки сейчас продвигает так называемый компетентностный подход в основной и средней школе, но поможет ли это ребятам приобрести специальность, чтобы устроиться на работу?»

Представитель МОН Элина Пурмале-Баумане в ответ сообщила о «консультациях по карьере» и о том, что «дети не должны идти в среднюю школу просто потому, что она ближе». Однако очевидно, что консультациями по карьере сыт не будешь, а приобретения хоть какой-то специальности программа МОН не предусматривает. При этом чиновник согласна, что «невидимки» — это следствие прорех в системе образования, и работать надо с причинами. Но как – у ведомства Карлиса Шадурскиса рецептов нет, оно занято сокращением школьной сети и внедрением государственного языка в среднюю школу.

Интересно, что в лечении проблемы молодежной безработицы Госагентство занятости идет вразрез с МОН: самым эффективным навыком образования на курсах для молодежи оказался… русский язык: пройдя курсы великого и могучего, 50% слушателей устроились на работу. 45% успеха в трудоустройстве дают водительские права на тракторную технику, 37% — английский, 33% — латышский, 25% — компьютерная грамотность.

Автор: Людмила Прибыльская