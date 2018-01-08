Лисички с кленовым соком

Это не новый рецепт рождественского угощения. Это аномалии нынешней зимы!

Судите сами: под влиянием теплой погоды в Латвии продолжают цвести или расцвели вновь различные цветы, начат сбор кленового сока и замечены перелетные птицы, в том числе журавли. Об этом сообщают региональные издания и жители Латвии в социальных сетях.

Газета «Курземес вардс» пишет о том, что в начале января в Курземе продолжают цвести летние и осенние розы, а также однолетние цветы — львиный зев и календула. Цветут также примулы и морозник.

Фенолог Вилис Букшс в окрестностях Виляки на Новый год заметил цветущие синие и белые анемоны, распустившуюся вербу.

Также в лесах местами можно найти лисички. Наш коллега перед Новым годом в Калнгале собирал их, но поштучно… В некоторых регионах местные жители начали сбор кленового сока, который продавался уже на Рождество, тогда как обычно его сбор начинается только в марте.

На портале dabasdati.lv люди сообщают о том, что видели в Латвии перелетных птиц. Например, в окрестностях Вентспилса, Салдуса, Броцены и Апе были замечены журавли, во многих местах Латвии зимуют гуси, утки и лебеди, а также чибисы, вальдшнепы, шилохвости и свиязи и другие птицы, которые, как правило, на зиму улетают в теплые края.

Нынешней зимой температура воздуха в Латвии еще ни разу не опускалась ниже –7 градусов, а средняя температура была примерно на три градуса выше нормы. В начале года температура воздуха по всей стране составила +5…+8 градусов, побив рекорды 1 и 2 января.

Впрочем, в ближайшее время зима в Латвию все–таки придет — столбик термометра стабильно опустится ниже нуля. Пока синоптики обещают легкий мороз на семь дней вперед, что будет потом — одному Богу известно.

Валерий ЗАЙЦЕВ.