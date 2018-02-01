В конце прошлого года госполиция завершила расследование уголовного дела о краже пяти тракторов в Земгале и Курземе. Выяснилось, что все эти кражи совершила организованная преступная группировка из Литвы, сообщили в полиции, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В июле 2017 года с территории крестьянского хозяйства в Добеле украли три трактора. Один из тракторов обнаружили неподалеку в пруду. У правоохранителей были обоснованные подозрения, что тракторы угнали в другую страну. С помощью литовских коллег тракторы были найдены, а также задержаны четверо подозреваемых — граждан Литвы, которые ранее попадали в поле зрения полиции из–за аналогичных преступлений.

Еще два трактора были украдены прошлым летом в Салдусском крае, причем теми же лицами. В этом случае тракторы вернуть не удалось, крестьянам причинен ущерб на 68 000 евро.

Дело передано в прокуратуру, которая перенаправит его в Литву.

Всего в 2017 году в Латвии было совершено 26 краж тракторной техники, и 11 тракторов удалось вернуть законным владельцам. За кражи были задержаны восемь лиц, в том числе пятеро граждан Литвы.

Еще в прошлом году крестьянские организации обратились к депутатам сейма помочь решить эту проблему. Их услышали и созвали рабочую группу по вопросам краж сельскохозяйственной техники, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Летом прошлого года у Эгила украли трактор. Ночью неизвестные пробрались на территорию хозяйства крестьянина и угнали 60 000 евро — такова стоимость трактора. «Домская площадь» созвонилась с потерпевшим, чтобы узнать, удалось ли найти украденное.

Крестьянин ответил, что спустя полгода угонщиков нашли, а вот дорогостоящую машину — нет. Эгилс признался, что на тракторе не была установлена сигнализация. Хозяин до сих пор гадеется, что трактор найдется, так как полиции Литвы с этим делом работает.

В организации «Крестьянский сейм» рассказали, что случай Эгила, к сожалению, не единственный. Всего в прошлом году из Латвии угнали 26 тракторов, а в этом году — уже три. Большинство из них были оборудованы сигнализацией. В основном преступления совершаются на границе Латвии с Литвой.

«Эта проблема достаточно большая. Спрос на них есть. Тракторы можно по–разному использовать: перевозить их целиком в Восточную Европу — в Россию, Белоруссию или на Украину. Второй вариант: разбирать их на запчасти и продавать», — рассказывает председатель правления «Крестьянского сейма» Юрис Лаздиньш.

Масштабы проблемы привели к необходимости создать рабочую группу. В нее войдут представители Министерства земледелия, внутренних дел и сельскохозяйственных организаций. Планируется, что совместными усилиями разработают механизмы, которые помогут остановить транспортный беспредел. Некоторые предложения уже есть.

«Например, есть предложение на региональных дорогах ограничить высоту транспорта, которому разрешено здесь проезжать. Разрешить передвижение только машинам не выше двух с половиной метров. Тракторам — обычно три с половиной. Это одно из решений, будем смотреть и думать», — рассказывает депутат сейма Эдгар Путра.

Путра не исключает, что может понадобиться усиление пограничного контроля. В госполиции отмечают, что из 26 украденных в прошлом году тракторов 11 были найдены и возвращены владельцам. Представитель госполиции Янис Лаздиньш рассказал, что наличие рабочей группы может помочь в раскрытии преступлений и их предотвращении.

«Есть моменты, которые надо решать на общеевропейском законодательном уровне. Например, касающиеся регистрации тракторной техники: насколько я знаю, в Латвии не вся тракторная техника регистрируется. Это дает ворам возможности сбыта», — пояснил Лаздиньш.

Обо всех возможных вариантах решения проблемы будут дискутировать уже на этой неделе на первом заседании рабочей группы.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.