Поданным Евростата, рост экономики Литвы в 4-м квартале прошлого года превышал средний показатель по 28-ти странам-членам Евросоюза (ЕС).

Внутренний валовой продукт (ВВП) за год – в октябре – декабре, по сравнению с таким же периодом 2016 года, вырос в балтийской стране на 3,6%, а во всем ЕС – на 2,6%, показывают обнародованные в среду, 14 февраля, данные Евростата.

В Латвии годовой рост ВВП составил 4,8% и был одним из самых больших в ЕС. Эстония пока не предоставила свои данные Евростату, сообщает «Литовский курьер».

