Внутренний валовой продукт (ВВП) за год – в октябре – декабре, по сравнению с таким же периодом 2016 года, вырос в балтийской стране на 3,6%, а во всем ЕС – на 2,6%, показывают обнародованные в среду, 14 февраля, данные Евростата.
В Латвии годовой рост ВВП составил 4,8% и был одним из самых больших в ЕС. Эстония пока не предоставила свои данные Евростату, сообщает «Литовский курьер».
Latvijas ekonomika attīstās! Viss notiek!« ответить
It īpaši cukura ražošana...« ответить
Okupantu bastardam ubagam cukuru sagribējās. Ha Ha Ha« ответить
Да уж педики и лесбиянки размножаются как грибы после дождя« ответить
Видимо, латвия наконец-то додумалась включить доходы проституток в ВВП« ответить
еще предполагаемый наркотрафик посчитать не забудьте, выродки!« ответить
In-na. Nomierinies ķertais daun!« ответить
Какой ВВП, вы же нИщие на фоне всей Европы!« ответить
ES tā neliekas!« ответить