Литва и Латвия превысили средний показатель роста экономики среди стран ЕС(9)

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Виталий Вавилкин
21:20 15.02.2018
Экономика / Макроэкономика

Поданным Евростата, рост экономики Литвы в 4-м квартале прошлого года превышал средний показатель по 28-ти странам-членам Евросоюза (ЕС).

Внутренний валовой продукт (ВВП) за год – в октябре – декабре, по сравнению с таким же периодом 2016 года, вырос в балтийской стране на 3,6%, а во всем ЕС – на 2,6%, показывают обнародованные в среду, 14 февраля, данные Евростата.

 

В Латвии годовой рост ВВП составил 4,8% и был одним из самых больших в ЕС. Эстония пока не предоставила свои данные Евростату, сообщает «Литовский курьер».

Kompravda.eu / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 21:31 15:02:2018

Latvijas ekonomika attīstās! Viss notiek!

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ыыы 21:35 15:02:2018

It īpaši cukura ražošana...

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Latviešu patriots 21:41 15:02:2018

Okupantu bastardam ubagam cukuru sagribējās. Ha Ha Ha

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вася 21:53 15:02:2018

Да уж педики и лесбиянки размножаются как грибы после дождя

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ин-на 21:56 15:02:2018

Видимо, латвия наконец-то додумалась включить доходы проституток в ВВП

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ин-на 22:01 15:02:2018

еще предполагаемый наркотрафик посчитать не забудьте, выродки!

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Latviešu patriots 22:21 15:02:2018

In-na. Nomierinies ķertais daun!

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2АК 23:20 15:02:2018

Какой ВВП, вы же нИщие на фоне всей Европы!

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Latviešu patriots 23:24 15:02:2018

ES tā neliekas!

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